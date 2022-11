Teemu Selänne sai taas uskomattoman vastaanoton – Veera-tytär äimisteli: ”Hetkonen”

Teemu Selänne ja Teppo Numminen saivat paitansa Winnipeg Jetsin kotiareenan kattoon.

Winnipeg

Jääkiekkolegendat Teemu Selänne ja Teppo Numminen palasivat sinne, missä kaikki heidän kohdallaan NHL:ssä alkoi.

Winnipeg Jets kunnioitti kaksikon uria nostamalla heidän pelinumeronsa 13 ja 27 Canada Life Centren kattoon.

Numeroita ei jäädytetä eli poisteta käytössä, mutta Selänne ja Numminen ovat nyt osa seuran kunniagalleriaa.

Selänne, 52, täräytti 30 vuotta sitten alkaneella tulokaskaudellaan 76 maalia. Se on ennätys, jota lähellekään kukaan ei ole päässyt.

Hän teki vain reilun kolmen ja puolen kauden aikana itsestään kaupungin rakastetun kiekkoikonin. Legendan, jonka arvostus on yhä tapissa.

– Aina ihmetyttää se suosio, jonka olen tänne jättänyt. Kun tulimme tänne ja laskeuduimme aamulla lentokentällä rullaportaita, vastassa oli sata fania, jotka rupesivat huutamaan ”Teemu, Teemu”. Kyllä Veerakin katsoi, että hetkonen, aikamoinen stara isä on täällä, Selänne kertoi Ilta-Sanomille.

Selänteet olivat alkuviikosta Torontossa Hockey Hall of Famen gaalassa.

Selänne tuli Winnipegiin vaimonsa Sirpan, esikoispoikansa Eemilin ja perheen kuopuksen, 14-vuotiaan Veeran kanssa.

Eemil syntyi nimenomaan Winnipegissä helmikuussa 1996, pari viikkoa sen jälkeen, kun Teemu oli jo kaupattu Anaheim Mighty Ducksiin. Poika syntyi vanhoilla kotikonnuilla, jonne Selänne palasi synnytykseen ennen kuin palasi Anaheimin joukkueen mukaan ja täräytti hattutempun ensimmäisessä ottelussaan isänä.

– Kun aikoinaan lähdin, olin jo seuraavana päivänä koneessa matkalla uusiin haasteisiin. En pystynyt sanomaan edes kaikille pelikavereilleni hyvästejä, Selänne muisteli.

Puhumattakaan intohimoisesta kiekkoyleisöstä, joka jäi seuraavalla kaudella ilman NHL-seuraa.

– Moni sanoi silloin, että osa tästä kaupungista kuoli, kun joukkue lähti.

Uusi Jets tuli liigaan 2011. Selänne muistaa yhä päivämääränkin, 17. joulukuuta, jolloin hän palasi kaupunkiin Anaheimin kanssa.

– Pelasimme edellisiltana Chicagossa ja tulimme hotellille vähän ennen aamukolmea. Pakkasta oli varmaan 25 astetta, mutta vastassa oli parisataa ihmistä, jotka rupesivat huutamaan nimeäni.

– Koko hotelli varmaan heräsi. Matsissa kun koskin kiekkoon, yleisö hurrasi. Kun se oli pelikavereilla, he buuasivat. En koskaan ollut nähnyt sellaista kontrastia, Selänne naureskeli.

Selänteen persoona valloitti Winnipegin lähtemättömällä tavalla.

– Jääkiekko merkitsee niin valtavasti tälle kaupungille. On kova juttu, että olen pystynyt jättämään heille hienoja muistoja. Kun kohtelee ihmisiä hyvin ja arvostaa, mitä he tekevät, se toimii molempiin suuntiin. Tämä on täydellinen esimerkki, ja nautin siitä nöyränä.

Selänteen ura päättyi keväällä 2014 Anaheimissa, jossa hän pelasi valtaosan NHL-urastaan eli 1996–2001 ja 2005–2014.

Paluu Winnipegiin, uuteen Jetsiin, oli lähellä viimeiseksi kaudeksi.

– Ei se ihan kaukana ollut. Jos Anaheim ei olisi viimeiseksi vuodeksi luvannut minulle rehellistä mahdollisuutta, jota ei tosin oikeastaan sitten kyllä tullutkaan, tänne oli jo puheita. He olivat avosylin ottamassa minua tänne, mutta katsoin Anaheim-kortin ensin.

Vanha Jets on nykyään Arizona Coyotes. Tuo organisaatio on jäädyttänyt Nummisen numeron 27. Torstai-illan vastustaja Anaheim Ducks on jäädyttänyt Selänteen pelinumeron 8.

– On ollut hieno reissu. Kolme-neljä päivää ollaan juostu eri tilaisuuksissa ja katseltu vanhoja hoodeja, Numminen kertoi.

Selänne naureskeli hetkeä aiemmin englanninkielisessä lehdistötilaisuudessa, ettei Numminen edes löytänyt vanhaa taloaan.

– Löytyi löytyi. En ollut alkuun ihan varma. Teemu sitten naureskeli, etten edes tunne omaa taloani. Vaikka siitä 30 vuotta onkin, Numminen hymähti.

Talo oli maalattu uuteen kuosiin vihreäksi.

Nummisen tyttäret Bianca ja Erica olivat ensi kertaa Winnipegissä, joka oli puolustajalegendan koti 1988–1996.

Toinen tyttäristä opiskelee Toronton yliopistossa, ja Nummiset tulivat Winnipegiin Toronton kautta – kuten Selänteetkin.

– On ollut hienoa päästä näyttämään heille paikkoja ja kertoa tarinoita menneestä.

Buffalo Sabresissa NHL-uransa 2009 lopettanut, seurassa myös apuvalmentajana toiminut Numminen on asunut nyt kuusi vuotta kotikaupungissaan Tampereella.

– Hoitelen omia asioitani. Olen Suomen alumnitoiminnassa mukana ja Jääkiekkomuseon hallituksessa.

Numminen tunnetaan Suomessa Tapparan miehenä.

Alumnitoiminta on viime vuosina nostanut päätään Suomessa. Vanhoja legendoja ja perinteitä kunnioitetaan, kuten esimerkiksi Jets nyt Selännettä ja Nummista – ja alkuperäistä Jetsiä, jonka logo komeilee sen retropaidoissa.

– Viime vuosina SM-liiga ja joukkueetkin ovat ruvenneet järjestämään alumnipelejä. Siitä on hyvät esimerkit täältä, miten menneisyys ja sen kunnioittaminen luo arvoa tulevaisuuteen.

Jetsin organisaatiossa kiekkoilee tällä hetkellä viisi suomalaista, joista NHL:ssä on ainoana syyskauden aikana pelannut Saku Mäenalanen.

– Kun olin pieni, Teemu oli ykkösäijä, jota fanitin. Varsinkin Suomen maajoukkueessa hän oli aina se numero ykkönen. Minulla oli Teemu-lakanatkin sängyssä. Oli julisteita ja muita, Mäenalanen muisteli IS:lle.

– Olin iso fani. Oli hienoa tavata hänet ensi kertaa henkilökohtaisesti. Ja vielä Winnipegissä.

Mäenalanen viilettää Jetsin nelosketjussa selässään numero 8.

Pelinumero on peruja nimenomaan Selänteeltä.

Saku Mäenalanen sai olla seremoniallisessa aloituksessa, johon kiekon pudottivat Selänne ja Numminen.

Suomalaishyökkääjien pelaajaprofiilit ovat erilaiset. Mäenalanen on toki vahva luistelija, ja rakettimaisesti liikkui Selännekin, mutta Tornion miestä ei hankittukaan Jetsiin mättämään maaleja vaan tekemään vahvaa työtä alaketjuissa ja alivoimalla.

Selänne pelasi viimeisellä kaudellaan Jetsissä tutulla numerolla 8 mutta aloitti uransa Winnipegissä vanhalla futisnumerollaan 13, kun kasi oli varattu hänen myöhemmälle Stanley Cupin mestarivalmentajalleen Randy Carlylelle.

– Hän pelasi täällä pitkälti 13:lla. Siksi otin kasin, en olisi viitsinyt, jos hän olisi koko aikansa täällä pelannut sillä, Mäenalanen kertoi.

Numminen on saanut Suomessa ikonisen lempinimen ”Teppo Winnipeg”, joka on peruja Youtuben klassikkovideolta Tulosruudun lähetyksestä 1990-luvulta Anssi Kukkosen takeltelusta.

– Paitojakin on tehty. Pitäisiköhän semmoinenkin hommata, Mäenalanen pohdiskeli.

Mäenalanen sai ennen ottelua suuren kunnian, kun hän kyyristyi avauskiekon pudotusseremoniaan. Ducksista aloittamassa vastapuolella oli puolustaja Cam Fowler, joka oli jo parikymppisenä syksyllä 2011 Selänteen joukkuekaverina näkemässä suomalaislegendan saaman vastaanoton Winnipegissä.

– Äijät sanoivat, että menehän ottamaan se aloitus. Oli hieno kunnia, Mäenalanen sanoi.

– En muista, mitä siinä puhuttiin. Meni vähän ohi se, kun oli niin hieno tilanne. Taisin sanoa, että minulla on aloitusprosentti sata, pudottakaahan hyvin.

Kyle Connor teki hattutempun. Katsomossa näkyi paljon Suomi-paitoja, jotka paikalliset olivat kaivaneet esiin juhlan kunniaksi.

Kyle Connor teki ottelussa kunniaa maalitykki Selänteelle painamalla hattutempun, jonka turvin Jets voitti 3–2.

– Hän vielä voinut tehdä sen Selänteen tuuletuksen, Mäenalanen sanoi ja jakoi monien muiden ajatukset.