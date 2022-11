Buffalo karmeassa tappioputkessa NHL:ssä, Connor McDavidia taklattiin polvella – supertähti kävi kostamassa

Buffalo Sabres on ajautunut synkälle polulle.

Winnipeg

Sama vanha laulu jatkuu.

Buffalo Sabres hävisi jo seitsemättä kertaa putkeen. Nyt tuli tappio Ottawalle, joka otti kotonaan 4–1-voiton Atlantin divisioonan pohjakerroksen kamppailussa.

Pelin ratkaisi Senatorsin kapteeni Brady Tkachuk omalta paikaltaan maalin edestä.

Sabres aloitti kauden voittamalla kymmenestä pelistä seitsemän ennen kuin ajautui nykyiseen tappiokierteeseen.

Tämä on seuralle tuttua aiemmilta kausilta. Buffalo aloitti viime kauden viidellä voitolla seitsemästä pelistä ennen kuin hävisi seuraavasta 12:sta ottelusta kymmenen.

Sitä edellisellä, kaudella 2020–21, Sabres otti yhdeksästä ottelusta 12 pistettä ennen kuin hävisi 25 ottelusta 23.

Kaudella 2019–20 Sabres voitti ensimmäisistä kymmenestä ottelustaan kahdeksan, sitten tuli kymmenen kertaa 12:sta turpaan.

Buffalo on jo tehnyt historiaa, kun se ei kaudesta 2011–12 lähtien ole päässyt kertaakaan NHL:n pudotuspeleihin. Kuiva kausi on pisin, johon mikään joukkue on koskaan ajautunut.

Sabresin ainoan maalin teki järkälemäinen hyökkääjä Tage Thompson, joka nousi kauden 12. osumallaan maalipörssin kolmanneksi.

Buffalon ryhmältä ei toki odotettuakaan nousua pudotuspelijunaan toisin kuin joinakin aiempina vuosina.

– Lähdimme kauteen tietäen, että ryhmämme on nuori, ja että heidän täytyy kasvaa. Nämä haasteet kuuluvat siihen, päävalmentaja Don Granato sanoi.

Ottawankaan alkukausi ei ole mennyt kaksisesti. Siltä odotettiin pudotuspelijahtia, mutta tulos on jäänyt piippuun. Senators on yhä divisioonan hännillä. Eroa Buffaloon on piste (14–13).

Kierroksen kolmannessa ja viimeisessä ottelussa tunteet kävivät paikoin kuumana.

Los Angelesin ruotsalaispakki Alexander Edler polvitaklasi Oilersin kapteenia ja supertähteä Connor McDavidia.

McDavid ei loukkaantunut. Ykköspakki Darnell Nurse haastoi Edlerin, mutta tappelunujakka jäi tuomarien väliintulon takia vähäiseksi.

Tilanteesta kimmastunut McDavid kosti myöhemmin toisessa erässä iskemällä Edleriä poikittaisella mailalla – ja ottamalla samalla jäähyn, joka katkaisi Edmontonin ylivoiman.

McDavid otti myöhemmin toisen jäähyn korkeasta mailasta. Hän vapautui juuri vaihtoaitiosta, kun Kings meni 2–1-johtoon.

Ottelun päätöserä on käynnissä.