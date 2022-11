Kasperi Kapanen söi toiveikkaana illallista äitinsä ja ystävänsä kanssa – sitten hän sai tylyn ilmoituksen

Kasperi Kapaseen ei luoteta Pittsburghissa.

Kasperi Kapasen kausi on alkanut vaikeasti.

Kasperi Kapasen korpivaellus NHL:ssä jatkuu.

Vielä aamujäiden jälkeen Kapanen tunnelmoi hymyssä suin TSN:lle, miten hienoa hänen ex-seuraansa Torontoa vastaan pelaaminen on.

– On aina hauska pelata vanhaa joukkuetta vastaan. Toivottavasti tänään on hyvä päivä, Kapanen linjasi.

Hän kertoi ruokailleensa edellisiltana yhdessä ystävänsä, Toronton William Nylanderin ja Pittsburghissa vierailevan äitinsä Petra Kapasen kanssa.

Illalla Kapanen sai kuitenkin taas komennuksen katsomoon. Pelikuntoon toipunut Teddy Blueger pelasi kauden ensimmäisen pelinsä Penguinsin nelossentterinä, laitahyökkääjä Kapanen pudotettiin pois.

Kapanen aloitti kautensa tekemällä viiteen otteluun yhtä monta (1+4) pistettä. Sen jälkeen hän on esiintynyt kahdeksassa ottelussa surkealla saldolla 0+0 ja -7. Viime aikoina mahtuminen kokoonpanoon on tehnyt tiukkaa.

Päävalmentaja Mike Sullivan piti Kapasen toista kertaa viikon sisään sivussa kokoonpanosta, kun vastassa oli nimenomaan Leafs.

Viime viikolla Kapanen joutui istumaan katsomossa ensin Washingtonissa ja sitten vanhassa kotikaupungissaan Torontossa ennen kuin pääsi Montrealia vastaan pelaamaan nelosketjussa reilut seitsemän minuuttia.

Kapanen paljasti IS:lle reilut kaksi viikkoa sitten ottaneensa hankalalla viime kaudella yhteen Sullivanin kanssa.

– On vaikeaa välillä, jos pelaa kuutta minuuttia. Siinä miettii, mitä kaikkea pystyisin tekemään. Pientä vittuilua ja sellaista on varmasti ollut, mutta olemme jättäneet sen asian taakse, Kapanen kertoi tuolloin.

Kapanen sai kesällä Pittsburghilta kaksivuotisen jatkosopimuksen, joka tuo hänelle 3,2 miljoonaa dollaria per kausi.

Kapasen ohella koko Penguinsin kausi on alun jälkeen lähtenyt väärään suuntaan. Joukkue on valahtanut Metropolien divisioonan viimeistä edelliselle sijalle kerättyään 16 ottelusta 15 pistettä. Sillä on vain kaksi voittoa kymmenestä viime ottelustaan.