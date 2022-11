Suomalaisnuorukaisen piirtämä kuva Patrik Laineesta hämmästyttää – kiekkotähti itsekin mykistyi täysin

Nuoren taiteilijan piirros Patrik Laineesta löi ällikällä.

– Uskomatonta työtä. Jos tätä katsoo hieman kauempaa, se näyttää ihan valokuvalta. Käsittämätöntä. En osaa sanoa muuta.

Näin Columbus Blue Jacketsin supertähti Patrik Laine ylisti 19-vuotiaan Aaron Airaksen hänestä piirtämää kuvaa. Laine sai kuvan hyppysiinsä Tampereen NHL Global Series -otteluissa.

Piirroksessa Laine on piirretty kahteen kertaan. Valtaosan teoksesta täyttää Laine, josta näkyy pelkkä sivuprofiili piiruntarkkoine yksityiskohtineen. Teoksessa on lisäksi pienempi kuva Laineesta, jossa hänen mailansa varsi taipuu laukauksen hetkellä. Taustalle Airas on maalannut havumetsää, sinisen taivaan sekä Laineen kotikaupungin Tampereen Näsinneulan.

Airaksen kädenjälki oli niin vakuuttavaa, että se jätti Laineen lähes sanattomaksi. Siro taideteos ylsi myös NHL:n virallisiin kanaviin.

NHL Europe eli NHL:n Euroopan osasto julkaisi taiteilijan piirustuksen Instagram-tilillään.

– Kesti yli 100 tuntia luoda tämä sensaatiomainen piirros Patrik Laineesta! Tili ylisti.

Julkaisun kommenttiosio keräsi useita hämmästyneitä ja ihastelevia kommentteja.

Airaksen omassa julkaisussa on kaksi videota, joissa ”Tesoman tykki” jatkaa piirroksen suitsuttamista.

– On tietysti hauskaa olla asemassa, jossa joku haluaa piirtää minusta kuvan. Ihmeellistä, että he saivat kopioitua ulkonäköni paperille tällä tavalla. On mahtavaa, että on ihmisiä, jotka osaavat tehdä tällaista taidetta. He ovat todella, todella hyviä tässä, Laine kehui.

Huumorimiehenä tiedetty Laine löysi kuvasta myös yhden kritiikin kohteen.

– Tämä ei ole realistinen, koska minulla ei ole hiuksia enää, Laine veisteli viitaten kuvassa kypärän alta rehottaviin kutreihin.

Nuoren taiteilijan Airaksen kädentaidot eivät lopu Laineeseen. Airas on julkaissut Instagram-kanavallaan lukuisia upeita piirroksia urheilutähdistä ja julkisuuden henkilöistä.

Laineen vaikea alkukausi sai jatkoa viikonloppuna, kun hän loukkasi nilkkansa ottelussa New York Islandersia vastaan.

Laineen sairausloman pituudeksi ilmoitettiin kolmesta neljään viikkoa.