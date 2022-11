Suomalaishyökkääjä loisti NHL-debyytissään – pääsi kovaan paikkaan: ”Olin vähän yllättynyt”

Juuso Pärssinen pelasi ikimuistoisen NHL-debyytin Nashvillen ykkösnyrkissä.

Vancouver

Juuso Pärssinen valmistautui viime perjantaina AHL:n Milwaukee Admiralsin kotiotteluun Iowa Wildiä vastaan, kun viikonlopun suunnitelmat muuttuivat.

– Heräsin päikkäreiltä. Tuli soitto, etten pelaakaan tänään vaan lähden ylös ja pelaan NHL:ssä huomenna, Pärssinen kertoo IS:lle.

– Uskomaton fiilis siitä tuli, totta kai.

Paljoa parempaan paikkaan ei NHL-tulokas voi päästä.

Lauantai-ilta ja kotiottelu New York Rangersia vastaan.

Aamujäillä vielä selvisi, että pelipaikka löytyi ykkösketjun keskeltä.

– Olinhan mä vähän yllättynyt siitä. Siistiä, että laitettiin tuollaiseen paikkaan.

Raamikkaan Pärssisen laidoilla hyökkäsivät Filip Forsberg ja Mikael Granlund.

– Ikimuistoinen päivä. Sain aamutreenien jälkeen nukuttua hyvät päikkärit. Sitten alkoi jo vähän jännittääkin. Pelissä sain nopeasti ensimmäisen maalin. Aika uskomaton fiilis. Mitä pidemmälle peli meni, sitä paremmin kroppa ja aivot rentoutuivat. Annoin vain palaa.

Pärssinen teki avausmaalin Predatorsin tärkeässä voitto-ottelussa.

Hyvin antoikin. Hän sai valmennukselta luottoa ottelun ratkaisuhetkiin asti ja oli loppuhetkillä kaukalossa puolustamassa johtoa. Voittipa hän tärkeän oman pään aloituksenkin viimeisellä minuutilla.

Pärssisen luistelu näytti kehittyneen, hän oli mies paikallaan kamppailuissa ja pelasi luotettavasti.

Pärssinen oli heti mukana myös Predatorsin ykkösylivoimassa.

Jääaikaa tuli kaikkein eniten koko joukkueen hyökkääjistä, 17.49.

– Hienoa nähdä, että ensimmäisessä pelissä saa tuollaista luottamusta. Ei siinä voi muuta kuin yrittää olla sen arvoinen.

Nashville voitti 2–1.

– Ihan hyvältä tuntui. Se varmasti vaikutti, että sain pelata noin hyvien ketjukaverien kanssa ja muutenkin pelata paljon. Sain hyvän pelitatsin ja pärjäsin, mikä lisäsi itseluottamusta, Pärssinen summaa.

NHL-uran avausmaali oli näyttävä yksilösuoritus.

Ketjukaveri Granlund, 30, on NHL:n kokenein suomalainen.

– Viimeisen päälle äijä. Hän on auttanut, jos on tarvinnut kysyä jotain. Kiva, että hän on täällä ja muutenkin on paljon suomalaisia.

NHL-joukkueen maalivahtitandem Juuse Saros ja Kevin Lankinen on suomalainen. Lisäksi kokoonpanossa on Eeli Tolvanen.

AHL:ssä pelaa lisäksi Markus Nurmi, Pärssisen viime kausien tutkapari Turun Palloseuran ykkösnyrkistä.

– Aika hauskaa se oli, että viimeiset pari vuotta olimme ketjukavereita, ja sitten kun olin tulossa tänne, sain kuulla, että hänkin signasi tänne.

– Olemme käyneet syömässä ja katsoneet aika paljon lätkää, Pärssinen kertoo kaksikon ajanvietosta Milwaukeessa.

Pärssinen ja Nurmi istutettiin AHL:ssä alkukauden jälkeen samaan ketjuun, jossa he pelasivat viimeiset pelit ennen keskushyökkääjän NHL-kutsua.

– AHL on hyvä sarja, jossa mennään kovaa, paljon grindataan päästä päähän. Peleissä on paljon maalipaikkoja ja kamppailuja. Etenkin viimeiset pelit menivät minulta tosi hyvin. Meillä on kova joukkue AHL:ssä.

Alkukauden saldo AHL:ssä oli 2+7 kymmeneen otteluun.

Toisen polven huippukiekkoilija Pärssinen, 21, on raivannut tiensä Predatorsin NHL-miehistön kesän 2019 seitsemännen kierroksen varauksena.

SM-liigan viime kauden kenties paras keskushyökkääjä kävi jo vuosi sitten NHL-leirillä ja myös kauden jälkeen pelaamassa AHL:n pudotuspeleissä (9, 1+2).

NHL:ssä peli on, totta kai, laadukkaampaa.

– Huomasin, että se on selkeämpää. Vähän enemmän sattuu ja tapahtuu AHL:ssä kuin ylhäällä.