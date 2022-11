Patrik Laine loukkaantui taas – sivussa useita viikkoja

Columbus Blue Jacketsin suomalaishyökkääjä loukkasi nilkkansa viikonlopun ottelussa.

Patrik Laine on sivussa NHL-otteluista muutaman viikon ajan.

Columbus Blues Jackets tiedottaa, että Patrik Laine on siirretty loukkaantuneiden listalle. Suomalaishyökkääjä loukkasi nilkkansa sunnuntaina Pohjois-Amerikan aikaa pelatussa ottelussa New York Islandersia vastaan.

Seuran arvion mukaan Laine on sivussa peleistä kolmesta neljään viikkoa.

Tuorein takaisku on Laineen kauden toinen loukkaantuminen. Hän loukkasi kätensä kauden avausottelussa ja oli sivussa muutaman pelin ajan.

Hän on pelannut tällä kaudella kahdeksan ottelua tehoin 2+2.

Columbusta on riivannut viime ajat todellinen loukkaantumissuma, sillä useat joukkueen runkopelaajat ovat sivussa loukkaantumisten vuoksi. Joukkue on myös aloittanut kauden surkeasti ja on voittanut 14 ottelusta vain neljä.