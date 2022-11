Roope Hintzin kuuma putki jatkuu, Esa Lindell pamautti ennätyspisteet – NHL:n kärkijoukkue teki historiaa

Roope Hintzin pisteputki venyy.

Dallas Starsin puolustaja Esa Lindell sivusi yhden ottelun piste-ennätystään ottelussa Philadelphia Flyersiä vastaan.

Lindell nakutti neljättä NHL-kertaa urallaan kolme tehopistettä, kun hän teki maalin ja syötti kaksi.

Starsin suomalaisista keskushyökkääjä Roope Hintz (0+1) jatkoi pisteputkensa peräti kahdeksan ottelun mittaiseksi. Myös Miro Heiskaselle kirjattiin maalisyöttö, kun Joe Pavelski ohjasi suomalaistähden viivakudin sisään.

Flyersin ainokaisen teki toisen erän alussa Travis Konecny, joka päätti kauniin sommitelman. Philadelphia hävisi kolmannen kerran peräkkäin.

Sarjan kärkijoukkueen Boston Bruinsin liito jatkui 5–2-kotivoitolla Vancouver Canucksista.

Bruins on voittanut kotiotteluistaan kaikki yhdeksän. Putki on uusi seuraennätys, ja vastaavaan temppuun eli vähintään yhdeksään kotivoittoon kauden alusta lähtien on pystynyt vain kahdeksan joukkuetta NHL-historiassa.

Uuden päävalmentajan, Dallasissa aiemmin vaikuttaneen Jim Montgomeryn joukoilla on yhteensä 14 voittoa 16 ottelusta.

Bostonin maaliero +30 on liigan ylivoimaisesti paras.

Alkukauden alakanttiin pelannut Vancouver hävisi kolmannen kerran peräkkäin, mikä kiihdyttää entisestään spekulaatioita päävalmentaja Bruce Boudreaun kohtalosta. Canucksin jääkiekkotoimintoja johtava Jim Rutherford on jo syksyn mittaan antanut Boudreaulle julkista kritiikkiä.

Keskustelu Vancouverissa on käynyt myös kiihkeänä siitä, pitäisikö Canucksin räjäyttää nykyinen ydinrunkonsa ja aloittaa uudelleenrakennus.