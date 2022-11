Kommentti: NHL:n farssi jatkuu – kaikkien aikojen Leijonia ei nähdä vuosiin

NHL:n tuore ilmoitus oli märkä rätti jääkiekkokansan kasvoille, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Penkin takana Jukka Jalonen.

Jäällä kultaa juhlimassa Mikko Rantanen, Roope Hintz, Sebastian Aho, Patrik Laine ja kumppanit.

Se oli totisinta totta vuodenvaihteessa 2016, jolloin nuorten MM-kullan ratkaisupelaajia olivat toki myös turnauksen arvokkaimmaksi valittu Jesse Puljujärvi ja kultaisen maalin iskenyt Kasperi Kapanen, jotka ovat viime aikoina olleet sivuraiteella NHL:ssä.

Se olisi voinut olla totta myös viime talvena olympialaisissa tai puolentoista vuoden kuluttua World Cupissa.

Suomalaisen kiekkoyleisön kiivaasti odottamaa maailman parhaiden pelaajien maajoukkueturnausta ei kuitenkaan ole näkynyt eikä nähdä myöskään helmikuussa 2024.

Jukka Jalonen luotsasi Suomen nuoret kultaan 2016.

World Cupissa on aiemmin ollut kevyt harjoitusturnauksen sivumaku elo-syyskuun järjestämisajankohdan takia. Nyt sitä kaavailtiin parhaaseen mahdolliseen aikaan eli samaan rakoon kuin jossa olympialaiset järjestetään. Täydellistä.

NHL:n tuore ilmoitus siitä, ettei sen kaavailemaa World Cupia pelata reilun vuodenkaan kuluttua, on märkä rätti kaikkien jääkiekon seuraajien kasvoille.

Märkä rätti se on myös valmentajille kuten aiheesta turhautuneita kommentteja ladanneelle Jaloselle ja pelaajille.

Maailman parhaiden pelaajien maajoukkueturnausta ei NHL:n tuoreen päätöksen ansiosta nähdä ainakaan kymmeneen vuoteen.

Suomen uudella supertähtien sukupolvella on toki vielä aikaa, mutta on se koko jääkiekon kannalta surkeaa, ettei Sotshin talvikisojen 2014 jälkeen ole saatu nauttia parhaasta mahdollisesta maajoukkuekiekosta. Monta hienoa tarinaa on jäänyt kirjoittamatta.

Syksyn 2016 World Cupia on turha laskea mukaan, koska se ei yhdistelmäjoukkueineen ollut kunnollinen maajoukkueturnaus. Suomessa sitä halutaan tietysti muistella sitäkin vähemmän jo senkin takia, että Leijonat oli surkea ja teki kolmessa ottelussaan vain yhden maalin.

Se olikin aikaa ennen Jalosen ylivertaisia turnausjoukkueita ja sinivalkoista NHL:n tähtiloistoa.

Sotshissa Suomi shokeerasi puolivälierissä kisaisäntää, valtiojohtoisesta dopingohjelmastaan myöhemmin kiinni jäänyttä Venäjää.

18-vuotias Aleksander Barkov ei vielä siinä iässä ollut NHL:n absoluuttista eliittiä, vaikka huippupelaaja olikin, ja hänen turnauksensa jäi muutenkin alkutekijöihinsä loukkaantumisen takia.

Teemu Selänteen, silloin 43, viimeinen maajoukkueturnaus oli sen sijan uskomaton näytös – ja mikä tarina – 22 vuotta täyttäneen Mikael Granlundin, modernin leijonaikonin, rinnalla.

Mikael Granlund on 2000-luvun merkittävimpiä leijonapelaajia.

Suomi saavutti NHL-pelaajien kanssa pidetyissä viisissä olympialaisissa 1998–2014 neljä mitalia. Ajanjakson ainoassa World Cupissa 2004 tuli finaalitappio Kanadalle.

Silloiset nimilistat kalpenevat kuitenkin nykypäivälle. Suomella olisi nyt marssittaa jäälle kaikkien aikojen Leijonat, joilla olisi vielä parempi mahdollisuus voittaa kultaa.

Kanada on totta kai yhä ylivoimainen ykkönen pelaajamateriaaliltaan, mutta Yhdysvallatkin on noussut 2000-luvun alkupuolen alhostaan, kun liiga on täyttynyt Patrick Kanen jalanjäljissä tulleista ääritaitavista pelaajista.

Turboahdetut Connor McDavidin Kanada vastaan Auston Matthewsin Yhdysvallat. Kohtalainen näytelmä Pohjois-Amerikan markkinoille.

Vaan tämäkään kaksikko ei ole päässyt pelaamaan A-luokan miesten arvokisoissa. Pohjois-Amerikan yhdistelmäjoukkueessa he olivat pelikavereita World Cupissa 2016.

Kohta voidaan jo kysyä, pelaavatko 35-vuotias Crosby tai 33-vuotias Kane koskaan kotimaidensa uusien supertähtien kanssa samassa joukkueessa. No, varmaan pelaavat, mutta eivät enää parhaimmassa loistossaan.

Connor McDavid ja Mikko Rantanen kohtasivat MM-jäillä 2018.

Urheilupäättäjien, tässä tapauksessa NHL:n, ratkaisua täytyy taas ihmetellä – unohtamatta sitä, että viime talven olympialaiset olivat nekin toki Kiinassa, joka ei ole varsinaisesti demokratian mallimaa ja jota on syytetty uiguurien kansanmurhasta.

Liigan mielestä on jostain syystä parempi ratkaisu olla pelaamatta lainkaan kuin pelata ilman Venäjää, jolla toki on maailman parhaimmistoon kuuluvia yksilöitä.

Tämä paljastui jo syksyn aiemmista puheenvuoroista, joita NHL:n johtoporras joutui vähitellen pehmentämään, kun ymmärrys eurooppalaisten vastustuksesta lisääntyi.

Nyt NHL pitää raolla mahdollisuutta pelata turnaus talvella 2025. Toisin sanoen liiga näyttää toivovan, että jo tuolloin Venäjä voidaan ujuttaa tervetulleeksi mukaan kuin mitään ei olisi tapahtunut.