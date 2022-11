Leijonasankari Sakari Manninen lähti valloittamaan NHL:ää – löysi itsensä synkeästä paikasta: ”Ei ole mennyt ihan nappiin”

Sakari Manninen pelaa ensimmäistä kauttaan Pohjois-Amerikassa. NHL-mahdollisuutta hän ei ole vielä saanut.

Abbotsford

Euro Hockey Tour käynnistyi tällä viikolla klassisella Karjala-turnauksella.

Sakari Manninen on ollut viime vuosien vakiokasvo maajoukkueessa. EHT:llä hänen ei toki ole enää vuosiin tarvinnut varsinaisesti todistella mitään, sillä Manninen on ollut Jukka Jalosen Leijonien arvokisajoukkueiden avainpelaaja.

Kaksinkertaista maailmanmestaria ja viime talven olympiavoittajaa ei kuitenkaan tällä kaudella nähdä maajoukkueessa ennen kuin kenties MM-kisoissa – jos hän sinne vapautuu.

Manninen, 30, pelaa ensimmäistä kauttaan Pohjois-Amerikassa. Hän teki kesällä yksivuotisen NHL-sopimuksen Vegas Golden Knightsiin.

Manninen kertoo IS:lle, että Vegas osoitti kiinnostusta jo kolme vuotta sitten, kun hän valitsi lähteä Jokereista Salavat Julajev Ufaan. Tämä yhdistettynä yksisuuntaiseen sopimustarjoukseen osoittivat hänelle oikealla tavalla seuran vahvan kiinnostuksen.

Yksisuuntainen sopimus takaa Manniselle 750 000 dollarin kausitulot.

Sakari Manninen laukoi Leijonien MM-kultamaalin viime keväänä.

Aiemmin syksyllä NHL:n harjoitusleirillä Manninen lähetettiin nopeasti farmiin ennen kuin sai vielä uuden kutsun ylös ja pelasi viimeisissä harjoitusotteluissa.

– Leiri oli hyvä. He sanoivat olleensa tosi tyytyväisiä. Sitten tulin tänne, Manninen toteaa.

Kuinka iso pettymys oli?

– Ei se nyt sillä lailla... Totta kai pettymys, kun ajattelee taistelevansa paikasta ja lähetetään alas, mutta se on jääkiekkoa. Nyt taistellaan täällä. Jossain vaiheessa kun tulee soitto ylös, olen valmis käyttämään mahdollisuuteni.

– Harjoituspeleistä huomasi, että pelinopeus ja kamppailu ovat aivan eri tasolla. Mutta tuntui helpolta pelata siellä, kun pelaaminen oli niin paljon selkeämpää.

Etenkin moni suomalainen haluaisi varmasti nähdä, mihin kansainvälisten pelien ehdottomaan parhaimmistoon vuosia kuulunut Manninen pystyisi NHL:ssä.

Tie on kuitenkin sikäli kivinen, että Vegas on ollut alkukauden parhaimpia joukkueita.

Manninen on voittanut kolme miesten arvokisakultaa.

Mannisen saldo yhdeksän ottelun jälkeen Henderson Silver Knightsissä on 1+4 ja -7. Liigan huonoin joukkue on voittanut vain kaksi peliä 12:sta.

Manninen oli kolme peliä sivussa keskivartalovamman takia.

– Ei ole mennyt ihan nappiin. Tappioita on tullut. Pitää saada yhteispeli toimimaan, niin sitä kautta yksilötkin onnistuvat paremmin. Joukkueena pitää paremmin saada luotua tilanteita ja autettua toinen toisiamme. Siten se lähtee yksilöilläkin kulkemaan paremmin, Manninen ruotii alkukauttaan.

Torstai-iltana tuli käkeen Abbotsford Canucksilta. Tiukka peli kääntyi päätöserässä kotijoukkueen voitoksi, kun John Stevens rokotti sekavasti toiminutta Hendersonin viisikkoa.

– Pelasimme ihan hyvin, mutta pieniin, voittaviin asioihin se kaatui. Alku on ollut haastava. Kaikki yrittävät, mutta vähän repaleista on ollut. Pitää jeesata vielä enemmän toinen toisiamme. Yksin kikkailemalla pelejä on vaikea voittaa. Yhteispeliä ja yhteishenkeä me kaipaamme. Nyt olemme tällaisessa aallonpohjassa.

AHL:ssä taistellaan paikasta auringossa, joten esimerkiksi juuri joukkuehengen harvoin kuulee olevan farmijoukkueiden suurin vahvuus.

– Olen tykännyt olla. Kopissa on hyviä äijiä ja valmennus on hyvää. Vaikka alku on ollut haastava, niin positiivisesti kaikki pumppaavat ja haluavat voittaa. Tappiot tietysti näkyvät kopissakin, Manninen sanoo.

Hän painottaa perusasioita. Voittavia tekoja jäällä. Niitä, joilla hän on Leijonissakin tottunut vuolemaan kultaa.

– Kamppailuista lähdetään liikkeelle, sitten on kaikki siniviivan päällä pelaamiset, alle menot, kiekon blokkaukset ja kiekon pitäminen hyökkäysalueella. Pitäisi saada pidempiä hyökkäyksiä ja sitä kautta luotua enemmän paikkoja.

– Ettei aina heitetä päätyyn ja tulla heti omaan päätyyn takaisin.

Kevään 2019 MM-puolivälierässä Manninen upotti Ruotsin jatkoajalla.

Mannisesta huokui kaukalossa kova palo saada enemmän kiekkoa ja päästä ratkaisemaan, ja hän naputti muutaman kerran voimakkaasti lapaansa jäähän syöttöä pyytääkseen.

– Se on minulla tapana, kun olen vapaana ja tiedän, että tuolla olisi jo joku vapaana. Että saisi pelin nopeaan liikkeeseen.

Manninen asuu vaimonsa kanssa Summerlinissa Vegasissa. NHL-ja AHL-joukkueet ovat lähellä toisiaan.

– Hendersoniin kestää puoli tuntia moottoritietä pitkin. Halli on tosi hieno, ihan uusi ja AHL:n paras. Kaikki fasiliteetit ovat ihan vimpan päälle, NHL-luokkaa.

– Matkustaminen on aika erilaista. On reittilentoja, välilaskuja ja bussimatkoja. Kiva nähdä sekin puoli, Manninen naurahtaa.

Ja jos NHL:n ovet ikitaistelija Manniselle aukeavat, ainakin sitä elämää osaa arvostaa vielä paremmin.

– Näin juuri. Mutta eipä sekään ole vaikuttanut. Meillä on hyviä äijiä ja hyvä joukkuehenki, ja vaimokin on viihtynyt. Tosi mahtavaa on ollut.