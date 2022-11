NHL-tuomio: Jesse Puljujärvi on aivan eksyksissä – Patrik Laine ”uuden McDavidin” rinnalle?

NHL-tuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

NHL-tuomiossa viikon tapahtumia ovat perkaamassa liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Florida Panthers kauppasi kesällä MacKenzie Weegarin pois ja laski Brandon Montourin varaan joukkueen kakkospakkina. Montour on stuntannut onnistuneesti myös ykköspakki Aaron Ekbladia, joka on loukkaantuneena. Takalinjojen väliaikainen johtohahmo uurastaa hirvittäviä minuutteja ja tuo pöytään kovaa numerotulosta.

Puheenaihe

Paitsiohaastot. Alkukauden aikana on nähty turhauttavan monta maalia, jotka on hylätty merkittävästi maalia aiemmin tapahtuneen niukan paitsion takia. Sääntö kaipaa rukkaamista. Haastoista voitaisiin luopua kokonaan tai vaihtoehtoisesti ne voisivat päteä vaikka vain paitsiotilanteisiin, joista on syntynyt suoraan maali viiden sekunnin sisällä.

Lue lisää: Video: NHL:ssä tehtiin upea ilmaveivi – sitten kelattiin videonauhaa, ja maali hylättiin

Suomalainen

Harva varmaan odotti, että Arizona olisi yksi kiinnostavimmista suomalaisjoukkueista. Tulokaspörssin kärkeen singahtanut Matias Maccelli ja peli-ilon saanut, huippusyksyä pelaava Juuso Välimäki ovat kuitenkin olleet vahvasti esillä.

Lue lisää: Tässä on NHL:n suomalainen superyllättäjä – Matias Maccelli nousi tulokkaiden pistepörssin kärkeen!

Lue lisää: Suomalaispuolustaja loistaa uudessa NHL-seurassa – elämä kääntyi päälaelleen: ”Aika isosti muuttui kaikki”

Farssi

Mitchell Millerin palkkaus oli surkea ohilaukaus Boston Bruinsilta, joka perusteli hankinnan peruuttamista ”uusilla tiedoilla”. Näytti lähinnä siltä, että Bruins yllättyi julkisen kritiikin ja vastustuksen määrästä. Hyvä, että myös pelaajat ottivat kriittisesti kantaa Millerin pestaukseen.

Yllätys

New Jersey Devils paahtaa ansaitusti liigan kärkijoukossa. Lindy Ruff tuoksahti jo menneen talven lumelta, mutta konkarikoutsi on saanut piiskattua Devilsin viimein sellaiseen lentoon, tai oikeastaan parempaan lentoon, mitä nuorelta nipulta on odotettu. Vastaavasti Devilsin torstaina lyömä Ottawa on ollut paha pettymys etenkin puhtaasti tuloksellisesti.

Ville Touru

Tähti

Jack Eichel on palannut! (Vai vasta aloittanut?). Vanha Buffalon mutrusuinen ongelmatapaus johtaa nyt NHL:n kärkijoukkue Vegasia sen parhaana pelaajana. 15 ottelua 9+10 (+13, xGF% 67). Perjantaiaamuna Eichel kävi iskemässä Buffalossa tauluun tehot 3+1 ja tuuletti maalejaan niin pöyhkeän ivallisesti, ettei kenellekään varmasti jäänyt epäselväksi, missä merkeissä hän kaupungin viime talvena jätti.

Jack Eichel teki hattutempun Buffalossa.

Puheenaihe

Kausi on vasta alussa, mutta nyt eletään jo kriittisiä viikkoja. Alle kahden viikon kuluttua koittavaa Yhdysvaltojen kiitospäivää (24.11.) pidetään NHL:ssä eräänlaisena väliaikapisteenä. Lähes 20 viime vuoden tilastojen mukaan kiitospäivänä pudotuspelipaikoilla olleista joukkueista liki 80 prosenttia on myös mennyt lopulta pudotuspeleihin.

Suomalainen

Minne menet, Jesse Puljujärvi? Hän on vaellellut alkukauden eksyksissä. Peli on pakottavaa ja pelokasta hätäilyä, tulosta ei tule ja vastuu heittelee. Puljujärven käyrä on ollut laskeva viime vuodenvaiheesta lähtien. Evander Kanen loukkaannuttua Puljujärvi pääsi taas Connor McDavidin rinnalle. Se on nyt tulos tai ulos. ”Tulisipa joku kertomaan, että mitä pitäisi tehdä”, rehellinen Tornion mies sanoi tällä viikolla Jatkoajan haastattelussa. Se kertoi paljon Puljujärven tilanteesta.

Farssi

Jumbojoukkue Columbus koki pahimman mahdollisen menetyksen, kun sen puolustuksen ja koko joukkueen johtohahmon Zach Werenskin kauden kerrottiin päättyneen olkapäävammaan. Samalla Blue Jacketsin osakkeet ensi kesän ykkösvarauksen suhteen nousivat melkoisesti. Ehkäpä tulevina vuosina Patrik Laine pääsee pelaamaan ”uuden McDavidin” eli hyperlupaus Connor Bedardin rinnalla.

Yllätys

Kasperi Kapaselta odoteltiin tänä syksynä vastaiskua heikon viime kauden jälkeen, mutta ei ole näkynyt. Tällä viikolla Kapanen tippui jo Pittsburghin kokoonpanon ulkopuolelle. Kapasen ja Puljujärven tilanteissa on paljon samaa. Molemmat ovat myös kolmen miljoonan miehiä.

Kasperi Kapanen on jatkanut siitä, mihin viime kaudella jäi.

Sami Hoffrén

Tähti

Devilsin kanuuna-alun johtotähtenä on loistanut Nico Hischier. Kesän 2017 ykkösvaraus alkaa viimein lunastaa isoja odotuksia. Uransa parasta lätkää pelaava Hischier paahtaa parhaillaan kuuden ottelun pisteputkessa (5+4), ja johtaa dynaamisesti Devilsin hyökkäyspeliä keskikaistalla.

Puheenaihe

Itä jyrää ja länsi vikisee. Voimasuhteet jakaantuvat tällä hetkellä poikkeuksellisen vahvasti NHL:ssä. Läntisessä konferenssissa vakuuttavan Vegasin takana on nähty tempoilevaa menoa. Peräti 11 joukkueen maaliero on miinuksella. Idässä miinuksella on vain viisi joukkuetta.

Suomalainen

Ville Husso on saanut väkevän alun Detroit Red Wingsin ykkösvahtina. Alkukauteen on mahtunut pari heikompaa iltaa, mutta kokonaisuutena Husso on vakuuttanut. Suomalaisvahti on kepittänyt selvällä marginaalilla vastinparinsa Alex Nedeljkovicin. Detroitin pudotuspelihaaveet eivät ainakaan kaadu maalivahtipeliin.

Ville Husso on torjunut kiekkoja 92 prosentin tarkkuudella Detroitin maalilla.

Farssi

Edmonton on lyönyt kätensä saveen Jack Campbellin kanssa. GM Ken Holland kiinnitti Campbellin, 30, viiden vuoden ja 25 miljoonan dollarin lapulla, mutta millä näytöillä? Campbellin taso ailahteli paljon jo Torontossa. Tällä hetkellä Campbell on sarjan toiseksi huonoin ykkösveskari Elvis Merzlikinsin jälkeen. Campbellin GSAA-tilasto on karmea -9,94.

Yllätys

Ruotsin veljet dominoivat puolustajien pistepörssiä uljaasti. Pakkipörssin viiden parhaan joukossa on kolme ruotsalaista, ja joukkoa johtaa kertaalleen jo mennen talven lumeksi tituleerattu Erik Karlsson tehoilla 10+11. Karlssonin vanavedessä loistavat Rasmus ”Härkä” Dahlin (7+10) ja Hampus Lindholm (4+10).