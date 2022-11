Mikael Granlund puhuu NHL:n muutoksesta – ”Ei ollut ihan tämmöistä tykitystä koko aikaa”

Mikael Granlund, 30, on Suomen NHL-konkari.

Mikael Granlund on yksi Nashvillen johtavista pelaajista.

Mikael Granlund on jo NHL:n toiseksi vanhin suomalainen kenttäpelaaja Erik Haulan jälkeen. Pelimäärässä mitattuna Granlund on liigan kokenein suomalainen.

Se kertoo tosin enemmän suomalaispelaajien ikärakenteesta kuin Granlundista, joka hänkin on vasta kolmekymppinen.

Granlund lähti Pohjois-Amerikkaan kymmenen vuotta sitten syksyllä, jolloin NHL:ssä oli työsulku.

Perspektiivi on pitkä.

Debyyttikaudellaan Granlund pelasi 29 AHL-ottelua (10+18) ja 27 NHL-ottelua (2+6). Hyvä esimerkki siitä, että harva huippupelaajakaan nousee välittömästi liigan eliittiin – kuten moni muu suomalainen kärkipään varaus on sittemmin saanut myös huomata.

– Liiga on todella kova, eikä ainakaan minulla ollut ensimmäisenä vuonna helppoa. Huomasin, että vielä on tekemistä, Granlund muistelee.

– Euroopassa peli on vähän erilaista. Täällä on maailman parhaat pelaajat ja 82 runkosarjaottelua. Kyllä siinä on tekemistä ja hakemista.

Granlund voitti viime keväänä toisen MM-kultansa Leijonissa.

Toisesta kaudestaan alkaen Granlund on ollut tuloksentekijä NHL:ssä. Parhaalla kaudella on syntynyt 69 pistettä. Vahva viime kausi tuotti pelinumeron 64 verran (11+53) pinnoja.

Nashvillen ykkössentterin kuorma on tunnetusti kova, usein yli 20 minuuttia illassa, vaikka viime aikoina minuutit ovat jääneet vähän pienemmiksi.

– Ensinnäkin se on kivaa, sillä kyllä tässä haluaa pelata ja olla tärkeillä hetkillä jäällä, mutta myös haastavaa. Paljon tulee pelattua vastustajan ykkösjätkiä vastaan. Helppoja iltoja ei hirveästi ole, mutta sen takia täällä ollaan.

Miten peli on muuttunut? Granlund puhuu tutusta teemasta.

– Vauhti ja pelinopeus kehittyvät koko ajan, vauhdilla mennään päästä päähän. Hyviä luistelijoita on paljon, ja tietyllä tavalla liiga on myös nuorentunut. Tuntuu, että on myös paljon isomaalisia pelejä.

Tämä syksynä on nähty erityisen paljon pelejä, jotka näyttävät jo ratkenneen toiselle, mutta kääntyvätkin toiselle.

– Ehkä aikaisempina vuosina ei ollut ihan tämmöistä tykitystä koko aikaa. Ehkä peli sitten menee tähän suuntaan. Se on tätä evoluutiota, kun pelaajat ovat niin taitavia ja saavat erikoistilanteissa tilaa.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että ollaan alkukaudessa, ja peli aina tiivistyy kevättä ja playoffeja kohti. Yhtäkkiä puolustetaan paljon tiukemmin, Granlund muistuttaa.

Predatorsin kulunut kausi alkoi Sveitsissä, missä Granlund jo kesällä vieraili Luganossa kiekkoilevan pikkuveljensä Markus Granlundin luona ennen Pohjois-Amerikkaan lähtöä.

Nashville pelasi tähtipakkinsa Roman Josin kotimaassa Berniä vastaan.

– NHL on kuitenkin aika kaukana Euroopasta, on aikaerot ja kaikki. Kiva juttu päästä kasvattamaan jääkiekkoa näissä maissa.

Granlundin alkukauden saldo on 13 ottelusta 1+9 ja -10.

Prahan varsinaisessa NHL-avauksessa vastassa oli San Jose Sharks, jonka Predators löi kahdesti.

– Mukava ja hieno reissuhan se oli, saatiin pari tärkeää voittoakin. Toki se kuitenkin ottaa aikansa, kun tullaan tänne takaisin aika raskaan reissun jälkeen.

Predatorsin kauden alku NHL:ssä ei ole paluun jälkeen mennyt nappiin, ja se on pienellä takamatkalla kiivaassa pudotuspelitaistossa.

– Startti ei ole ollut sellainen, mitä halusimme. Pitää saada voittoja ja toivottavasti jossain kohtaa myös pientä (voitto)putkeakin.

Tulevana viikonloppuna Suomessa vietetään isänpäivää.

Granlund tuli isäksi omana 27-vuotispäivänään 26. helmikuuta 2019. Samana päivänä hänet kaupattiin Minnesotasta Nashvilleen.

Kotona on nyt kaksi pientä poikaa.

– Onhan se mahtavaa. Kotiin kun menee, niin ei tarvitse paljoa jääkiekkoa miettiä. Olen nauttinut joka hetkestä. Varsinkin sen kehityksen ja kasvamisen näkeminen on hienoa, hän sanoo.

Granlund perheineen on viihtynyt erinomaisesti Nashvillessä.

– Erittäin kiva paikka ja vauhdilla kasvava kaupunki. Varmaan parhaimpia paikkoja koko liigassa elää ja olla.