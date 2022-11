Florida Panthersin uusi tähtipelaaja puhui hurjia Aleksander Barkovista

Florida Panthersin tähtihyökkääjä latasi hurjan mielipiteen Aleksander Barkovista Spittin' Chiclets -podcastissa.

Florida Panthersiin täksi kaudeksi Calgary Flamesista siirtynyt tähtihyökkääjä Matthew Tkachuk, 24, arvostaa joukkuetoverinsa Aleksander Barkovin, 27, erittäin korkealle. Näin voi päätellä Spittin' Chiclets -podcastista.

– Tiedän, että Connor McDavid on tietyllä tapaa aivan omalla tasollaan ja Cale Makar on myös samalla tapaa aivan omalla tasollaan. Heittäisin Barkovin silti tähän samaan joukkoon. Hän on erityisin lahjakkuus, jonka olen ikinä nähnyt. Se on mieletöntä, se taito on mieletöntä, kaikki ne taidokkaat pikkujutut, Tkachuk kehui hyökkääjätoveriaan ja Panthersin kapteenia Barkovia.

Podcastissa Tkachukilta kysyttiin myös, että onko Barkov edelleen NHL:n aliarvostetuin pelaaja.

– Varmasti näin on. En vain ymmärrä, että miten se on mahdollista, hän vastasi.

Tkachuk on nakutellut tällä kaudella hulppeat 5+12=17 pistettä 12 runkosarjan ottelussa. Hänen plusmiinus-saldonsa on +6.

Tapparan kasvatille Barkoville on kirjattu 13 ottelussa 2+8=10 pistettä ja plusmiinus-saldo +3.

Matthew Tkachukilta ja Aleksander Barkovilta on lupa odottaa paljon Panthersissa.

Tkachuk on toisen polven NHL-jääkiekkoilija. Hänen isänsä tunnetaan takavuosien tehokkaana voimahyökkääjänä taalaliigasta. Keith Tkachuk, 50, kiekkoili muiden muassa Teemu Selänteen, 52, kanssa samassa hyökkäysketjussa Winnipeg Jetsissä.

Matthew Tkachukin veli ja Keithin toinen poika Brady Tkachuk, 23, pelaa hyökkääjänä Ottawa Senatorsissa ja on joukkueen kapteeni.

Tampereen Atalassa, Linnainmaalla ja Olkahisen alueella varttunut Barkov on myös toisen polven ammattikiekkoilija. Hänen isänsä on entinen Tapparan hyökkääjä Aleksandr Barkov (senior). Isä-Barkov, 57, on sittemmin luonut uraa valmentajana.