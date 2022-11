Tässä on NHL:n suomalainen superyllättäjä – Matias Maccelli nousi tulokaspörssin kärkeen!

Vaikka harjoituspeleissä otteet olivat vakuuttavia ja Matias Maccelli osoitti olevansa Arizona Coyotesin kiekollisen pelin kantavia voimia, tuskin kovin moni tällaista osasi odottaa.

Maccelli on noussut liigan tehokkaimpien suomalaispelaajien joukkoon. Viime kaudella tulikasteensa NHL:ssä saanut Maccelli lasketaan yhä myös tulokkaaksi, ja 22-vuotias turkulainen komeilee koko liigan tulokkaiden pistepörssin kärkisijoilla 12 ottelun tehoillaan 1+8.

Tiistain kierros on käynnissä, ja Maccelli on tällä hetkellä, kierroksen ollessa kesken, tulokaspörssin jaettu kärkinimi Seattlen Matty Beniersin kanssa.

Maccelli hankki kauden 8. maalisyöttönsä heti pelin ensimmäisellä minuutilla. Buffalo sähläsi kiekon kanssa omissa, Maccelli vei pelivälineen ja tarjoili Lawson Crouselle: 1–0.

Erän lopussa Maccelli teki kauden avausmaalinsa ylivoimalla.

Se syntyi Maccellin pelityylille ominaisesti, sillä harvakseltaan laukova pelintekijä haki syöttöä, joka kimposi Buffalon Dylan Cozensin kautta maaliin.

Osuman syötti Juuso Välimäki – ja kun kakkossyöttäjänä oli Barrett Hayton, kyseessä oli Coyotesin Ilves-troikan nimiin täydellisesti mennyt maali.

Arizonan ylivoiman kakkosviisikko on tehnyt tehokkaasti tulosta suomalaisvoimin.

– Se on toiminut ihan hyvin. Juuso tietää, mitä minä häärään siinä ja antaa kiekkoa. Viime aikoina on syntynyt hyvin tulosta, Maccelli totesi IS:lle viime viikolla Scottsdalessa.

Viime kaudella Maccelli takoi kovat pisteet AHL:ssä (47, 14+43), mutta NHL:ssä oli vielä hankalaa tehdä tulosta (23, 1+5).

Nyt peli kulkee, kun totutteluvaihe NHL-vauhtiin on jäänyt taakse.

– Ihan hyvältä on tuntunut, paljon paremmalta kuin viime vuonna. Peli on omiin silmiin hidastunut. Tuntuu, että nyt on enemmän aikaa ja tilaa tehdä kiekon kanssa juttuja.