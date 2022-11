Suomalaispuolustaja loistaa uudessa NHL-seurassa – elämä kääntyi päälaelleen: ”Aika isosti muuttui kaikki”

Juuso Välimäki on päässyt taas nauttimaan jääkiekosta.

Juuso Välimäki on saanut hyvän alun Arizonassa.

Tempe

Hyväntuulisuus paistaa Juuso Välimäestä.

Ei ihme.

Calgary Flamesissa koirankoppiin juuttunut 24-vuotias puolustaja sai uuden alun, kun Arizona Coyotes poimi hänet waivers-listalta eli NHL:n ns. siirtolistalta kauden kynnyksellä.

Lue lisää: Suomalaispelaaja saa vihdoin uuden alun NHL:ssä – bonuksena tutut joukkuekaverit: ”Nyt on kolmikko kasassa”

Välimäki on tarttunut tilaisuuteensa Arizonassa kaksin käsin. Hän on antanut hyviä näyttöjä ja onnistunut myös Coyotesin kakkosylivoimassa, jossa suomalainen pelikaveri Matias Maccelli on hänkin alustanut maaleja tehokkaasti.

– Tosi mukavaa on ollut. Aika isosti muuttui kaikki. Kyllä se niin on, että pelaaja haluaa pelata. Kun saa pelata, yhtäkkiä kaikki on helpompaa ja kivempaa, Välimäki sanoo.

– Olen ollut tosi hyvällä mielellä.

Kauden kaksi ensimmäistä peliä jäivät tosin väliin, kun Välimäellä ei vielä ollut Yhdysvalloissa vaadittavaa työviisumia.

– Se tuli tavallaan aika yllätyksenä. Maahan tietysti pääsin, mutta en ollut edes ajatellut koko viisumia. Menin hallille Pittsburghissa ja aamulla kuulin, etten saa pelata, kun visa ei ole vielä valmis.

– Onneksi menimme pian Kanadaan. Ottawassa pääsin lähetystöön ja kaikki meni ihan jees.

Arizonassa asiat väliaikaiskodissa ennen varsinaisen uuden kodin löytymistä sujuivat sutjakkaasti.

– Aika paljon siinä on kaikennäköistä hässäkkää, kun muuttaa ja muuta. Onneksi kihlattu teki käytännössä kaiken, niin ei tarvinnut kuin mennä paikalle, Välimäki kiittelee.

Välimäen ensimmäinen maali Coyotesissa syntyi murskatappiossa Dallasia vastaan.

Arizonan auringon ja peliajan lisäksi Välimäki voi muutenkin olla hyvillä mielin.

Kauden saldo on toistaiseksi 1+2 ja +3 yhdeksässä ottelussa. Viime ajat suomalainen on luutinut Janis Moserin rinnalla ykkösparissa.

Mikä vakuuttavinta, yksilönä Välimäki on maaliodottamasuhteeltaan ollut Coyotesin alkukauden paras pelaaja.

Hän on Natural Stat Trickin tilastoinnin mukaan Coyotesin ainoa pelaaja, jonka jäällä ollessa joukkue on luonut enemmän maaliodottamaa kuin vastustaja.

Tämä on näkynyt melko hyvin myös toteutuneissa maaleissa: Välimäki (+3), Christian Fischer (+3) ja Nick Bjugstad (0) ovat kojoottien ainoat pelaajat, joiden plusmiinustilasto ei ole pakkasella.

Coyotesin GM Bill Armstrong toimi aiemmin St. Louis Bluesin kykyjenetsintäpomona vastuualueenaan nimenomaan ”amatööripelaajat” eli varaamattomat pelaajat.

– Näin hänet pelaamassa varmaankin jo 15-vuotiaana. Tykkäsin hänen pelistään etenkin Tri-Cityssä. Loistava puolustaja ja erinomainen varaus Calgarylta, Armstrong muistelee IS:lle.

Välimäki pelasi Kanadan junioriliigan WHL:n Tri-City Americansissa 2015–18.

Juuso Välimäki nuorten MM-kaukalossa tapaninpäivänä 2017.

Armstrong mainitsee Välimäen loukkaantumishuolet ja viittaa tällä vakavaan polvivammaan. Hän myös toteaa, ettei Välimäki koskaan sitten noussut kunnon vastuurooliin Flamesissa.

– Olen pitänyt häntä silmällä. Mietimme treidiäkin. Olimme tosi innoissamme, että saimme hänet sitten waiversista. Hän tarvitsi uuden mahdollisuuden ja on toistaiseksi käyttänyt sen, Armstrong sanoo.

– Hän liikuttaa hyvin kiekkoa ja on puolustaja, jollaista on hankala löytää. Hänellä on myös loistava laukaus.

– Kyseessä on myös hieno ihminen.

Välimäki on osoittanut johtajaominaisuuksiaan muun muassa olemalla nuorisomaajoukkueissa kapteeni. Armstrong linjaa luonteesta tyhjentävästi:

– Hän on suomalainen.

– Hän tekee kovaa hommia ja on loistava joukkuekaveri, joka sopii loistavasti meidän kulttuuriin ja siihen, mitä haluamme tehdä, Armstrong sanoo.