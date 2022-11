NHL:n uusi suomalainen supertähti Roope Hintz pelaa itselleen rajua palkankorotusta – pelikaverilla kova visio

Roope Hintzistä on tullut dominoiva pelaaja NHL:ssä.

Tempe

Suomi on parin viime vuoden aikana saanut NHL:ään uuden supertähden, kun Dallas Starsin Roope Hintz on noussut ryminällä liigan eliittiin.

Hintz ei toki vieläkään paistattele parrasvaloissa yhtä paljoa kuin moni muu, mutta jääkiekkoilijana tyyliniekka on noussut kärkiluokkaan.

– Hänestä pitäisi puhua enemmän, ja uskon, että niin myös tapahtuu. Kyseessä on erityinen pelaaja, jolta löytyy kaikki. Hän on iso, taitava ja nopea, Dallasin päävalmentaja Peter DeBoer linjaa Ilta-Sanomille.

– Hän muistuttaa minua takavuosien Olli Jokisesta parhaimpina päivinään. Kyseessä on myös fyysisesti dominoiva pelaaja.

DeBoer valmensi viime kaudella Vegas Golden Knightsiä.

– Näin häntä (Hintziä) viime vuonna, mutta hän on ollut vielä parempi kuin ajattelin.

Starsin varakapteeni, joukkueen pitkäaikainen avainpuolustaja Esa Lindell on samoilla linjoilla.

– Toivottavasti ”Hine” saa sitä ansaittua huomiota. Niiden kenttä on 2–3 vuotta vetänyt jo aika pirun hyvin, Lindell sanoo viitaten Hintzin, Joe Pavelskin ja Jason Robertsonin kärkiketjuun.

Lindellillä on visio, jonka toteutuessa Hintz saa katsella itselleen kookkaampaa palkintokaappia.

– Selke Trophya olen ruvennut sille pumppaamaan, Lindell myhäilee.

Pysti jaetaan liigan parhaalle puolustavalle hyökkääjälle.

– Se olisi hyvä. Hine blokkaa vetoja, on hyvä aloittamaan... Katsotaan. Aika näyttää.

191-senttinen ja 98-kiloinen Hintz, 25, on paitsi laatupelaaja omaan päähän myös kova pistelinko. Viime kaudella 72 (37+35) pinnaa tehtaillut sentteri on aloittanut syyskauden todella vahvasti. Saldo 12 pelin jälkeen on 5+11=16 ja +10.

Selke ei ole sentään vielä mielessä.

– ”Essi” yrittää vähän pumpata renkaita, mutta sinne on vielä pitkä matka. Koetetaan vain keskittyä jokaiseen peliin, Hintz toppuuttelee.

Uuden päävalmentajan DeBoerin alaisuudessa Dallas on osoittanut olevansa potentiaalinen menestyjäjoukkue. Runkosarjan alku on ollut erinomainen.

Kun asiasta kysyy, Hintzin reaktiosta näkee heti, että uusi päävalmentaja on todellakin miellyttänyt.

Edellisen pääluotsin Rick Bownessin alaisuudessa Stars ei tullut tunnetuksi hyökkäyspelistään, ja tuloksentekovastuu oli lähinnä nimenomaan Hintzin ketjun omien oivallusten varassa.

– Olen tykännyt tosi paljon. Hän on tuonut paljon hyvää, aika lailla kaikki ovat tykänneet. Olemme mielestäni pelanneet aika hyvin. Pelaamme paljon kiekolla. Hyvä fiilis on.

DeBoer on peluuttanut Starsia todella tasaisesti. Ykkössentteri Hintzin kauden pienin peliaika on ollut 13.47, suurin 18.09.

– Ollut kyllä hyvä. Neljä kenttää rullaavat kaikki suht tasaisesti. Vähän riippuu peleistä ja siitä, minkä verran on yv:tä ja av:ta.

Hintz saa vastuuta molemmissa erikoistilanteissa.

– Haluan pystyä pelaamaan molempiin suuntiin ja olla voittava pelaaja, tehdä paljon pelejä ja käyttää luisteluani, hän sanoo.

Nokialla syntyneestä tamperelaisesta on kasvanut vahva luistelija.

– Kyllä siihen on hommiakin tehty. Joskus pienempänä se ei ollut vahvuus.

Hintz tuulettamassa viime keväänä.

Nyt on, ja Hintz johtaa yhtä NHL:n pelätyimmistä ketjuista.

– Kivaa on ollut pelata. Kolmas kausi lähti yhdessä. Kaikki ajattelemme aika lailla samalla tavalla pelistä, niin ei tarvitse hirveästi mitään sopia. Se tulee selkärangasta, ja kaikilla on omat vahvuudet, joita yritämme tuoda siihen, Hintz ruotii.

Siltä se näyttää jäälläkin, että kolmikon osat tietävät aina, missä muut menevät.

Pavelski jäi kesällä 2019 ilman jatkosopimusta San Josessa. Sharks ei ole sen jälkeen päässyt pudotuspeleihin kertaakaan, Pavelski teki viime kaudella Hintzin rinnalla uransa ennätyspisteet (27+54=81).

38-vuotias konkari, kenties liigan paras maalineduspelaaja, suorittaa yhä todella korkealla tasolla.

– Hänen voittamisen tahto on vielä niin kova. Pelaa aina täysillä, Hintz sanoo.

Roope Hintz pelaa Joe Pavelskin ja Jason Robertsonin kanssa.

Ketjukaveri Robertson teki syksyllä nelivuotisen jatkosopimuksen, joka tuo hänelle keskimäärin 7,75 miljoonaa dollaria per kausi.

Hintzin nykyisen, kolmivuotisen sopimuksen vuositason keskipalkka eli caphit on 3,15 miljoonaa dollaria. Tämän kauden tilipussi on 4,45 miljoonaa.

Se on selvää, että Hintz on tällä hetkellä tasoonsa nähden alipalkattu ja pelaa itselleen massiivista palkankorotusta.

– Noo, en mä tiedä siitä. Se tulee aikanaan.

Diili umpeutuu ensi kesänä, jolloin Hintzistä tulee rajoitettu vapaa agentti. Uudesta ei ole vielä puhuttu.

– Ei ole ollut mitään. Keskityn pelaamiseen.