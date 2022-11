Patrik Laine lateli tylyä tekstiä Tampereen NHL-viikonlopusta: ”Turha reissu”

Patrik Laine pettyi omaan ja joukkueensa peliin.

Tampere

Se oli harvinaisen tyly vierasreissu Suomeen. Columbus Blue Jackets otti toisena iltana peräkkäin kuokkaan täpötäyden Nokia-areenan edessä, kun Colorado Avalanche marssi vakuuttavaan 5–1-voittoon.

Perjantaina Columbus pani hallitsevan mestarin Coloradon jopa tiukoille, mutta sinitakkien lauantainen esitys oli kokonaisuutena luokaton.

Ottelun jälkeen median eteen asteli äärimmäisen pettynyt Columbuksen suomalaistähti Patrik Laine.

– Eipä tästä reissusta jäänyt hirveästi käteen. En tiedä, olisiko tänne tarvinnut edes tulla mun puolesta. Tultiin tänne töihin, eikä saatu töitä hoidettua, Laine niputti Suomen-reissun annin.

– Se on ihan sama oliko meillä hauskaa kaukalon ulkopuolella. Tämä on tulosurheilua. Kaksi tappiota. Turha reissu sen puolesta.

Laine pelasi lauantaina Columbuksen hyökkääjistä eniten (21.55 minuuttia). Suomalaishyökkääjän tehotilastoon merkittiin -3.

Laineen henkilökohtainen saldo Suomen-reissusta oli tehot 1+1.

– Siellä oli hyviä hetkiä, vähän huonompiakin hetkiä ja vähän kaikkea siltä väliltä. Tuntuu, ettei kenelläkään oikein kulje tällä hetkellä, mutta ei auta. Työhanskat käteen, Laine ilmoitti.

– Turha tässä on ruveta itkemään ja odottelemaan, että joku tulee pelastamaan meidät. Tuolla kopissa on äijät, jotka pystyvät selvittämään tämän. Me lähdetään purkamaan sitä.

Laine on omien sanojensa mukaan täydessä fyysisessä kunnossa kyynärpäävamman jälkeen.

– Ei minua olisi päästetty pelaamaan, jos en olisi satapinnaisessa kunnossa. Ei ole mitään, minkä taakse piiloutua. Meillä ei vaan taso riitä. Se on niin yksinkertaista.

Henkisellä puolella riittää tekemistä, kun tappioita kasaantuu ja itseluottamus laahaa.

– Ei se itseluottamus hirveän korkealla ole, kun hävitään koko ajan. Ei auta kuin lähteä graindaamaan. Kuten joku viisas mies on sanonut, pohjalta on vain yksi suunta. Lähdetään siitä rakentamaan.

Patrik Laine jäi nollille lauantaina.

Columbus oli pääosin ottavana osapuolena lauantain ottelussa. Tasoero oli ajoittain raju, ja Colorado pääsi rellestämään useisiin ylivoimahyökkäyksiin.

– Ei niitä ylivoimahyökkäyksiä varmaan olisi tullut yhtään, jos tietäisi mistä ne johtuvat. Ei nyt ruveta mitään syyttelemään ketään, mutta se on yhtä lailla pakkien kuin hyökkääjien vastuulla. Pakit eivät voi pintsata jos siellä ei ole hyökkääjää tulossa. Kun pakit pinstaavat, hyökkääjien pitää tulla alas, Laine perkasi.

– Se on vähän kuin rikkinäinen puhelin. Ollaan väärissä paikoissa väärään aikaan. Varsinkin meidän ketjumme, kun annamme tuollaiselle (Coloradon ykkösketjulle) ketjulle paikkoja, niin varmasti omissa kolisee, tuhahti Laine.

Laine oli pahoillaan NHL-ottelussa tolppien väliin yli seitsemän kuukauden tauon jälkeen palanneen Joonas Korpisalon puolesta.

– Varsinkin ”Korppia” käy sääliksi, kun pääsi tuollaisen graindauksen jälkeen takaisin änärikiekkoon ja vielä kotikaupungissa, eikä hän saanut meiltä yhtään jeesiä.

Tappio oli Columbuksella viides putkeen. Seitsemästä viime ottelustaan Columbus on hävinnyt kuusi. Sarjasijoitus on koko NHL:n viimeinen.

– Tuska kasvaa, ja tämä menee koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Pitää uskoa tekemiseen. Ei me ainakaan luovuteta, vaikka itseluottamus on vähän kateissa. Taistelusta ei saa jäädä uupumaan, painotti Laine.

– On tässä ollut kovempiakin paikkoja. Ei auta kuin lyödä haalarit niskaan. Jotain pitää keksiä. Nyt nollataan tämä ja lähdetään keskittymään ensi viikon peleihin ja loppukauteen.

Columbuksella on runkosarjassa vielä jäljellä 70 ottelua.