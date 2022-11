Venäläiset mukaan jääkiekon World Cupiin? Näin NHL-pomo vastasi kuohuttavaan kysymykseen

NHL:n komissaari Gary Bettman piti linjapuheen Tampereella.

Tampere

NHL:n nokkamiehet astuivat julkisuuteen lauantaina Tampereella ennen Columbus Blue Jacketsin ja Colorado Avalanchen toista ottelua.

Komissaari Gary Bettmanin ja varakomissaari Bill Dalyn pitämässä mediatilaisuudessa yhtenä aiheena esille nousi World Cup -turnaus.

Keväälle 2024 suunnitellun World Cupin yllä leijuu edelleen kysymysmerkkejä.

Tampereella kokoontuneet NHL:n pomot keskustelivat IIHF:n kanssa siitä, miten maailman parhaat pelaajat kokoava World Cup saataisiin aikaiseksi.

Bettman ei pystynyt sanomaan mitään konkreettista World Cupiin liittyen.

– Meillä on paljon asioita, joita pitää selvittää NHL:n pelaajayhdistyksen kanssa. Tietenkin olemme kiinnostuneita palauttamaan World Cupin vakituiseen kalenteriin, mutta ennen turnauksen järjestämistä on olemassa vielä on monia asioita, jotka pitää selvittää, Bettman kommentoi.

Venäjän osallistuminen kevään 2024 turnaukseen on yksi polttavista kysymyksistä.

Bettman ja Daly eivät linjanneet ykskantaan, että ovatko venäläispelaajat mukana turnauksessa vai eivät.

– Emme ole sanoneet mitään (Venäjän osallistumisesta) muuta kuin, että selvittelemme asiaa. Emme ole tehneet vielä mitään päätöksiä, Bettman sanoi.

– Olemme puhuneet Venäjä-asiasta, eikä siihen ole vielä ratkaisua. Aiomme tutkia sitä, Daly jatkoi.