Video suosikkiselostaja Antti Mäkisen riehaantumisesta villitsee Pohjois-Amerikassa – ”Kääntäkää tämä englanniksi!”

Viaplayn Antti Mäkinen sai selostaa NHL-ottelun kotikaupungissaan.

Ote Antti Mäkisen selostustyöstä päätyi 5,6 miljoonan ihmisen kuultavaksi, kun NHL:n virallinen Instagram-tili julkaisi pätkiä Mäkisen selostuksesta.

Videolle on leikattu yhteen reaktiot jokaiseen Mikko Rantasen kolmesta perjantai-iltana Tampereella iskemästä maalista.

Videolta näkyy, kuinka Mäkisen huuto ja eleet yltyvät maali maalilta.

Avausosuman suomalaisselostaja ottaa tyynesti, ja toisen maalin kohdalla hän nostaa jo kädet päänsä päälle. Hattutempun täytyttyä Mäkinen riehaantuu täysin ja nousee ylös penkiltään.

– Mikko Rantanen laittaa hatun täyteen ja hyvät ihmiset: heittäkää piponne jäälle! Tämän ottelun man of the match on Mikko Rantanen, numero 96, Mäkinen virkkoo.

NHL:n someväki otti Mäkisen riehaantumisesta ilon irti.

– Laittakaa äänet kovemmalle Antti Mäkisen sähköistä selostusta varten, NHL:n tilillä ohjeistetaan.

Mäkisen intohimoinen selostustyyli on aiemminkin noteerattu Pohjois-Amerikassa.

Esimerkiksi Joel Kivirannan hattutemppu vuoden 2020 pudotuspeleissä ja Floridan suomalaiskaksikon Aleksander Barkov-Anton Lundell viime kaudella värkkäämä alivoimamaali ovat saaneet huomiota uudella mantereella.

Lue lisää: Suomalaisselostajan sekoamista äimisteltiin Pohjois-Amerikassa: ”Mitä kieltä tämä on?”

Viime keväänä Mäkinen selosti Stanley Cupin finaaleja ja Artturi Lehkosen voittomaalin.

– Onko tämä sama kaveri, joka selosti Lehkosen mestaruusmaalin? tuoreen videon kommenttikentässä tiedustellaan.

Kesäisin selostaja Antti Mäkinen viihtyy golfkentällä.

Rantasen hattutemppu ei ollut Mäkisen ainoa perjantaina huomiota herättänyt selostussuoritus. Pohjoisamerikkalaiseen urheiluun keskittynyt Bleacher Report julkaisi Twitterissä videon, jossa Mäkinen selostaa Patrik Laineen osuman.

– Laineen maali on vieläkin parempi suomenkielisellä selostuksella, Bleacher Reportin Twitter-tilillä kehutaan.

– Kääntäkää joku tämä englanniksi! videon kommenttikentässä vaaditaan.

Mäkinen on pitkäaikainen NHL-selostaja. Perjantain ja lauantain ottelut ovat erityisiä myös hänelle, sillä Mäkinen saa selostaa NHL-otteluita kotikaupungissaan Tampereella.