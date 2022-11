Myös Sebastian Aho järjesti hurjan näytöksen NHL:ssä – hattutemppu ja upea syöttö

Perjantai oli NHL:ssä hurjaa suomalaisjuhlaa: myös Sebastian Aho täräytti hattutempun ja tarjoili päälle upean maalisyötön.

Vancouver

Suomalainen NHL-ilotulitus jatkui myös perjantain toisessa ottelussa, kun Carolina löi Buffalon maalein 5–3.

Sebastian Aho onnistui samassa kuin Mikko Rantanen eli latoi hattutempun.

Aho, joka on pelannut ottelun enemmän (11–10), on nyt tehnyt alkukauden aikana tismalleen samat tehot kuin Rantanen (7+8). Roope Hintz on suomalaispörssin kolmonen tehoillaan 5+9.

Teuvo Teräväinen syötti Ahon maaleista ensimmäisen ja viimeisen, joka syntyi tyhjään rysään.

Aho tehtaili yhteensä neljä pistettä, sillä hän myös syötti Martin Necasin osuman huiputettuaan Buffalon puolustuksen solmuun pyörähdyksellään.

Välissä Jesperi Kotkaniemi iski kauden avausmaalinsa, kun Necas otti mallia Ahon pyörähdyksestä.

Kotkaniemi on alkukauden ajan pelannut Carolinan kakkossentterinä laidoillaan kuumavireiset Necas ja Andrei Svetshnikov.

Kotkaniemi ehti aiemmin ottaa yhteen Buffalon tähtipuolustajan, hirmutahtiin pisteitä alkukaudesta takoneen Rasmus Dahlinin kanssa. Suomalaissentteri tirvaisi ruotsalaista nyrkillä kahnauksessa, joka alkoi Dahlinin lauottua kiekkoa selvästi vihellyksen jälkeen.

Carolinan voitto oli sille neljäs peräkkäinen, Buffalon kolmen voiton putki meni poikki. Hurricanes liihottaa Metropolien divisioonan kärkijoukkueena.