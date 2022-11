Kommentti: Jarmo Kekäläisen johtama Columbus on kriisissä – Patrik Laineen sanat paljastavat hälyttäviä merkkejä

Columbus Blue Jacketsin kaudesta on tällä menolla tulossa pitkä ja pimeä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Suomalaisille lätkäfaneille on tänä viikonloppuna tarjolla harvinaisen hyvä kattaus NHL:n realiteeteista.

Pitkän runkosarjan yksittäisissä otteluissa voi käydä miten vain, mutta isossa kuvassa Tampereen Nokia-areenassa nähdään kahtena iltana joukkueet NHL:n ääripäistä.

Perjantai-illan avausottelussa altavastaaja Columbus Blue Jackets nousi ryhdikkäästi kolmen maalin takaa tasoihin, mutta hallitseva mestari Colorado Avalanche näytti Mikko Rantasen (3+1) johdolla, miten otteluita käännetään perussuorittamisella voitoiksi.

Colorado on NHL:n uusi suunnannäyttäjä, joka hakee toista peräkkäistä Stanley Cupia. Joukkueen alkukausi on ollut keskinkertainen, mutta tämä oli odotettua mestaruushumukesän jäljiltä. Colorado parantaa kevättä kohti tehtaan takuulla.

Avalanche on huippuunsa viritetty organisaatio, joka on noussut NHL:n kaapin päälle onnistuneiden varausten ja rekrytointien, määrätietoisen kehitystyön sekä poikkeuksellisten franchise-pelaajien, Nathan MacKinnonin, Cale Makarin ja Rantasen, ansiosta.

Janan toisessa päässä on Columbus, joka kyntää tällä hetkellä koko NHL:n jumbosijalla. 11 ottelustaan Blue Jackets on voittanut vain kolme. Perjantain tappio Nokia-areenassa oli neljäs putkeen.

Columbus voidaan tulosten valossa julistaa NHL:n tämän hetken kriisijoukkueeksi. Columbuksen nuottaan on isketty alkukaudella yli neljä maalia per ottelu ja hyökkäyspäässä ruuti on ollut märkää. Paletti on sekaisin.

Harva Columbuksen ulkopuolella odotti joukkueelta mitään ihmeitä, mutta kausi on alkanut maltillisia odotuksia heikommin.

Columbuksen leirissä uskotaan yhä pudotuspelipaikkaan, kuinkas muutenkaan. Kokonaan toinen juttu on se, miten realistisia tällaiset puheet ovat enää edes tässä vaiheessa.

Moneypuck-sivusto laskee läpi kauden joukkueiden todennäköisyysprosentteja pudotuspeleihin. Ennen perjantain ottelua Blue Jacketsilla oli vain kuuden prosentin mahdollisuus pudotuspeleihin, mikä oli koko sarjan kolmanneksi heikoin lukema. Vain Arizona Coyotesin (5,2%) ja San Jose Sharksin (5,1%) tilanne oli tilastollisesti huonompi.

Runkosarjaa on pelattu vasta hieman yli kymmenen prosenttia, mutta Columbus on kaivanut itselleen syvän montun heti alussa.

Brad Larsenin valmentama Columbus on aloittanut kauden heikosti.

Paine toista kautta joukkuetta valmentavaa Brad Larsenia kohtaan kasvaa. Larsenin ensimmäisen kauden aikana Columbuksesta jäi pelillisesti sekava kuva. Columbuksen pelillinen identiteetti on kateissa uuden valmennusryhmän alaisuudessa. Larsenin sopimus ulottuu kevääseen 2024.

Jos Larsen ei onnistu kääntämään kelkkaa, paine kasvaa väistämättä myös GM Jarmo Kekäläistä kohtaan. Kekäläinen manageroi kymmenettä kauttaan Blue Jacketsia. Larsen on Kekäläisen toinen päävalmentajapalkkaus.

Kekäläisen aikakaudella Blue Jackets eteni neljä kertaa peräkkäin (2017–2020) pudotuspeleihin, mutta kahtena viime kautena pudotuspelijuna on karannut hyvissä ajoin. Heikko startti on vesittämässä tämänkin kauden.

Kekäläinen linjasi ennen viime kautta, että joukkue on retool-vaiheessa eli joukkue vaatii uudelleenviilausta, ei uudelleenrakennusta. Uudelleenrakennuksessa joukkueen ydinrunko räjäytetään uusiksi ja uusi runko hankitaan varaustilaisuuksien kautta.

Blue Jacketsilla riittää viilaamista.

NHL:n viime kauden pörssikakkosen Johnny Gaudreaun värväys UFA-markkinoilta oli iso sulka Kekäläisen hattuun, mutta Columbuksen kokoonpanossa on vielä paljon kysymysmerkkejä.

Keskikaista hakee muotoaan. Kapteeni Boone Jenner, 29, olisi laatujoukkueessa mainio kakkos-kolmossentteri, mutta nyt hän on liian syvissä vesissä kärkiketjun keskellä. 19-vuotias huippulupaus Cole Sillinger vaatii vielä marinointia. Sillingerin toinen kausi NHL:ssä on alkanut tahmeasti. Umpitaitava Kent Johnson, 20, on saanut lupaavan alun laiturina, ja hänestä voi tulevaisuudessa kehittyä tulosketjun sentteri.

Puolustus on niin ikään murrosvaiheessa. Zach Werenski on alakerran selkeä pelillinen johtaja, mutta hänen takanaan monella pelaajalla on liian isot saappaat jalassa.

Columbus ei ole niin huono joukkue kuin surkeat tulokset antavat ymmärtää, mutta se ei ole myöskään millään muotoa pudotuspelijoukkue. Alkukaudella käytännössä kaikki osa-alueet ovat pettäneet maalivahtipelistä alkaen, kun ykkösvahti Elvis Merzlikins on hapuillut yllättävän paljon.

Columbuksen tähtihyökkääjä Patrik Laine tunnetaan terävistä heitoista ja sarkastisesta huumoristaan median edessä, mutta taannoisella vierailullaan Kimanttia-podcastissa Laine ruoti joukkueen heikkoa alkukautta harvinaisen suorasukaisesti. Laineen mukaan Columbuksen pelaaminen on ollut halutonta.

Patrik Laine on tehnyt alkukauden viidessä ottelussa tehot 2+1.

Torstain mediatilaisuudessa Nokia-areenan uumenissa Laine jatkoi samasta teemasta.

– Ei vain ole nyt itseluottamusta oikein kenelläkään. Ei uskalleta tehdä edes sellaisia helppoja pelejä pelin sisällä. Vähän pelätään pelaamista ylipäänsä, Laine kommentoi.

Nämä ovat hälyttäviä signaaleja joukkueen tämänhetkisestä tilasta. Nuorekkaassa ryhmässä pitäisi olla raikasta näyttämisen halua tässä vaiheessa kautta.

Sen sijaan pelaaminen on pakottamista ja puskemista. Tuska heijastuu karuimmin ylivoimapeliin, joka on sarjan nuhaisinta (1/32). Columbus sai tehtyä kauden ensimmäisen ylivoimamaalin vasta perjantaina.

Columbus on yksi NHL:n nuorimmista joukkueista. Kokoonpanossa on potentiaalisia tulevaisuuden nimiä, kuten Johnson, Sillinger, Jegor Chinahov, David Jiricek ja Liam Foudy, mutta sinitakkien kaudesta on tällä menolla tulossa pitkä ja pimeä.

Kokemattomuus on paistanut alkukaudella, eikä päävalmentaja Larsen ole pystynyt organisoimaan valmennustiiminsä kanssa joukkueelle toimivaa ja kurinalaista pelaamisen rakennetta.

Kun välitilassa oleva joukkue pelaa ilman vahvaa pelillistä selkänojaa, tulokset ovat nähdynlaisia.

