Patrik Laine sai päävalmentajalta selvät sävelet Tampereen iltaan – ”Tätä haluan häneltä tänään”

Suomalaistähtien ketjut ratkeavat vasta ottelun kynnyksellä.

Tampere

Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets iskevät yhteen Tampereen Nokia-areenassa perjantai-iltana kello 20.

Tamperelaisyleisön suurin huomio kohdistuu eittämättä Columbuksen Patrik Laineeseen.

Columbuksen päävalmentaja Brad Larsen kommentoi odotuksiaan suomalaistähteään kohtaan perjantain aamujäiden jälkeen.

– Odotan Laineen lyövän parasta pöytään. Hän on eliittitason peluri. Kaikki varmasti tietävät, että hän on innoissaan pelatessaan täällä, Larsen sanoi.

– Haluan hänen pitävän hommat simppelinä ja laukovan kiekkoa. Tätä haluan häneltä tänään. Laine on todella dynaaminen pelaaja mutta haluan hänen pitävän pelin hyvin yksinkertaisena ja käyttävän laukaustaan.

Kyynärpäävamman takia Laine on ehtinyt pelata tällä kaudella vain neljä ottelua (1+0). Laukauksia maalia kohden hänelle on tilastoitu toistaiseksi 12.

Kun Laine saapui edellisen kerran pelaamaan NHL-ottelun Suomeen (vuonna 2018), tauluun tärähti heti hattutemppu.

– Toivon, että ”Patty” panee show'n pystyyn. Minusta tuntuu, että Laine on syntynyt näitä hetkiä varten. Kun hän on huomion keskipisteenä, hän on yleensä parhaimmillaan, Columbuksen tshekkitaiteilija Jakub Voracek herkutteli aamujäiden jälkeen.

Columbuksen ykkösketjun koostumus ratkeaa vasta ottelun kynnyksellä. Larsen ilmoitti, että ykkössentteri Boone Jennerin pelikuntoa tarkastellaan illalla.

Jenner harjoitteli perjantain aamujäillä Laineen ja Johnny Gaudrean välissä. Torstain harjoituksissa Jennerin ollessa sivussa kaksikon sentterinä ykkösketjussa luisteli Jack Roslovic.

Brad Larsen odottaa Laineelta laukauksia ja yksinkertaista pelaamista.

ColumbuS hävisi edellisen ottelunsa New Jersey Devilsille karmaisevasti 1–7. Joukkueella on perjantai-iltana kasvojenpesun paikka.

Muutenkin Tampereen ottelut ovat Columbukselle todella merkittäviä. Se on itäisen konferenssin jumbona, ja pudotuspelijuna uhkaa karata jo varhain.

Myös hallitseva mestari Colorado on aloittanut kauden verkkaisesti. Silti se lähtee selkeänä ennakkosuosikkina Tampereen-otteluihin.

– En ole niin keskittynyt Coloradoon. He ovat simppeli joukkue. 2–1–2-karvaus, keskialueella 1–2–2, puolustusalueella miespuolustus. Ei taikatemppuja, Larsen pohti.

– Taktisesti heillä ei ole mitään mullistavaa. Mutta heillä on hihassaan pelottavan vaarallisia temppuja. Makar, MacKinnon ja nuo kaverit pystyvät tekemään ihmeitä ja kääntämään peliä salamannopeasti, vaikka heidän kanssaan olisi tarkkana, Larsen jatkoi.

Columbuksen maalissa perjantain ottelun aloittaa Elvis Merzlikins. Coloradon tolppien välissä on Aleksandr Georgijev.

Avalanchen suomalaistandemi Artturi Lehkonen ja Mikko Rantanen harjoitteli Tampereella kakkosketjun laituriparina välissään J.T. Compher.

Myös Coloradon ketjut ratkeavat kuitenkin vasta illalla, sillä päävalmentaja Jared Bednar kertoi, että venäläislaituri Valeri Nitshushkinin pelikunto ratkeaa vasta ottelun kynnyksellä.

Colorado ja Columbus kohtaavat NHL-otteluissa Nokia-areenassa perjantai- ja lauantai-iltoina kello 20.