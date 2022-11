NHL-tuomio: Historiallinen hetki kruunasi Tampereen illan – Mikko Rantanen ja Patrik Laine panivat show’n pystyyn

NHL-tuomio ruotii perjantai-iltana Tampereella pelatun Colorado–Columbus-ottelun puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Colorado kaatoi Columbuksen maalein 6–3. Mikko Rantanen johti Avalanchen tulitusta hattutempullaan (3+1). Blue Jacketsin suomalaistähti Patrik Laine niittasi tauluun tehot 1+1.

Mukana raadissa ovat Sami Hoffrén, Ville Touru ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Nokia-areenan valotaululla pyöri etukäteen nauhoitettuja klippejä, joissa Coloradon pelaajien piti lausua suomalaisia arkisanontoja. Monen pelaajan kieli meni solmuun mm. vessakysymyksessä, mutta tshekkivahti Pavel Francouz suoriutui väkevästi. Coloradon veskarikoutsin Jussi Parkkilan kielikylpy on tehnyt tehtävänsä.

Puheenaihe

Show saapui Tampereelle. Pitkään odotetun viikonlopun avausottelu tuskin jätti katsojia kylmäksi. Colorado ja Columbus tarjosivat täyden tuvan edessä viihdyttävän kiekkoehtoon. Komeita maaleja, näyttäviä suorituksia ja villejä momentumin vaihteluja. Amerikan meininkiä upeissa puitteissa.

Suomalainen

Kansa sai mitä kansa tuli katsomaan. Patrik Laine (1+1) huudatti kotikaupungissaan yleisöä, mutta se oli lopulta Mikko Rantanen, joka pani tehoilla 3+1 Tampereen sekaisin. Loppuhetkillä koettiin historiallinen hetki, kun TPS:n kasvatin nimeä huudettiin Tampereen kiekkopyhätössä.

Farssi

Columbuksen 68 miljoonan dollarin mies Johnny Gaudreau pelasi ohipelin. Gaudreau sortui muutamiin löysiin kiekonmenetyksiin, joista yhdestä Colorado rokotti tylysti. Jenkkihyökkääjä kulutti myös jäähypenkkiä. Parempaan pitää pystyä vajaan 10 miljoonan vuosipalkalla.

Yllätys

Nokia-areenan aitiot pullistelivat silmäätekeviä ja vippiläisiä, mutta yksi legenda seurasi peliä rahvaan seassa. Kamera poimi kolmannen erän aikana valotaululle Coloradon ruotsalaislegendan Peter ”Foppa” Forsbergin, joka sai raikuvat aplodit.

Ville Touru

Tähti

Hattutemppusankari Rantanen on liian ilmiselvä valinta, joten nostetaan tähdeksi ottelun DJ, joka laittoi kolmannen erän lopussa pauhaamaan Blink-182:n All the Small Thingsin. Vaikka yhteislaulu ei lähtenyt Nokia-areenassa ihan samaan tapaan kuin viime kevään pudotuspelien aikaan Denverissä, kovimmat Coloradon fanit tajusivat heti ensimmäisistä sävelistä, mikä on homman nimi ja syttyivät ”omasta biisistään”

Puheenaihe

Suomalainen kiekkoyleisö pääsi perjantaina maistamaan toden teolla NHL:n viihdeherkkua ottelussa, jonka voittaja ratkesi vasta viimeisellä kympillä. Suomalaistähtien maalitykitys, Makarin ja MacKinnonin yksilötaito, haamutorjuntoja, komeita maaleja, pikkunättejä hyökkäyspään taiturointeja, draamaa, torikokouksia, yhdeksän maalia... Markkinointitapahtuma osui nappiin.

Suomalainen

Suomalaiset kiekkofanit olivat lähteneet katsomaan NHL:ää suosikkijoukkueesta riippumatta. Bongasin katsomosta ainakin parinkymmenen eri NHL-joukkueen fanipaitoja. Yksi ehdoton helmi oli Columbuksen paita numero 29. Mutta ei suinkaan P. Laine, vaan Ilari Melart, joka kantoi sinitakkien kaksysiä syksyllä 2013 muutamassa harjoitusottelussa. Enpä olisi ilman tuota paitaa moista edes tiennyt!

Farssi

Columbus kampesi ryhdikkäästi kolmen maalin takaa tasoihin, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että joukkue on kriisissä sarjajumbona. Jos lauantainakin tulee tukkaan, Columbuksen kausi käytännössä päättyy Tampereelle. Kuulostaa kylmältä näin marraskuun alkupäivinä, mutta pudotuspelijuna ei odottele.

Yllätys

Useimmat joukkueet pelaavat ylivoimaa neljällä hyökkääjällä, jotkut jopa viidellä. Coloradossa uidaan vastavirtaan. Joukkueessa on niin paljon laatupakkeja, että kakkos-yv:seen niitä on laitettu peräti kolme: Bowen Byram, Devon Toews ja Sam Girard. Pakki-yv värkkäsi perjantaina yhden maalinkin.

Sasha Huttunen

Tähti

Cale Makar pisti show’n pystyyn Nokia-areenan jäällä. Toisessa erässä hän pyöräytti koko Columbuksen viisikon vipuun ja tarjoili Nathan MacKinnonille. Kolmoserässä Makar ensin syötti Mikko Rantasen voittomaalin ja laukoi sitten itse 5–3-lukemat. Maailman paras pakki. Kimmo Timonen kiteytti hyvin Viaplayn studiossa: ”Ihana katsoa.”

Cale Makar ampui kauden avausmaalinsa Tampereella. Kymmenen pelin jälkeen hänen saldonaan on tehot 1+9=10.

Puheenaihe

Patrik Laineen pelikunto oli kysymysmerkki, mutta alun kompuroinnin jälkeen hän pääsi pelin ytimeen ja otti roolia. 1+1 ja enempäänkin oli mahkuja. Yhteinen sävel Johnny Gaudreaun kanssa alkaa pikkuhiljaa löytyä. Laine ei pettänyt kotiyleisön odotuksia tälläkään kertaa.

Suomalainen

Mikko Rantanen. Hattutemppu ja huipputehot 3+1. Mitä muuta voi enää toivoa? Toki Rantanen itse olisi voinut toivoa pelipaikaksi Turkua. Rantasen suoritustaso on illasta toiseen maailmanluokkaa. Paras suomalainen laitahyökkääjä NHL:ssä. Lisää tehoja luvassa lauantaina.

Farssi

Columbus ei osaa puolustaa. Kuusi maalia omiin kertoo oleellisen. Paketti petti heti alussa, kun Avalanche löysi helpon väylän ja teki 1–0 ajassa 1.36. Blue Jackets on päästänyt Anaheimin jälkeen eniten maaleja koko NHL:ssä: keskimäärin 4,54 per peli.

Yllätys

Iloinen yllätys on se, miten hyvin suomalainen yleisö on saanut rahoilleen vastinetta tänne tuoduissa NHL-otteluissa. Yleisöä on suorastaan hemmoteltu sinivalkoisilla hattutempuilla. Vuonna 2018 sen teki Laine Helsingissä ja nyt Rantanen Tampereella. Tarinaa ja juttua riittää!