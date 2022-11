Jarmo Kekäläisestä julkaistu kuva sai amerikkalaistoimittajan hämmästymään – ”Uskomatonta”

Ilves kaivoi arkistoista todellisen aarteen.

Tampereella pelataan NHL-kiekkoa perjantaina ja lauantaina, kun hallitseva Stanley Cup -mestari Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets pelaavat runkosarjaottelut peräkkäisinä iltoina Nokia-areenassa, Tapparan ja Ilveksen kotihallissa.

Kummankin joukkueen kokoonpanossa nähdään viikonlopun aikana suomalaisväriä, mutta niin nähdään myös piippuhyllyllä – ainakin Blue Jacketsin aitiossa.

Columbuksen GM:nä operoi suomalainen Jarmo Kekäläinen, jolle Tampere on hyvin tuttu paikka ennen Blue Jacket -pestiäkin. Kekäläinen on syntynyt ja opiskellut Tampereella. Lisäksi hän on pelannut SM-liigakiekkoa kummassakin tamperelaisjoukkueessa.

Ilvestä Kekäläinen edusti kaudella 1986–87. Tuolloin parikymppinen nuorukainen edusti seuraansa myös jään ulkopuolella. Kekäläinen toimi Ilveksen fanipaitojen mallina. Tupsukorvien toimistolla ei ole unohdettu tätä.

Ilves kaivoi arkistojen kätköistä otoksen, jossa nuori Kekäläinen poseeraa hymyillen kameran edessä Ilves-paita päällään.

– Hei, Columbus-fanit, tunnistatteko tämän lupaavan nuoren kiekkoilijan ja tulevan NHL-GM:n? Ilves kirjoitti nostalgiaa tihkuvan kuvan saatetekstiksi.

Ilves kertoi julkaisussa, että kuva on juurikin vuoden 1986 promokuva.

Pelipaidan hinnaksi kuvassa ilmoitetaan 250 markkaa, mikä vastaisi tänä päivänä noin 84 euroa. Ilveksen fanikaupassa tällä hetkellä halvin fanipaita irtoaa 84 eurolla, joten omena ei ole kauas puusta pudonnut.

Muun muassa Columbus Blue Jacketsin beat writer Jeff Svoboda ihastui Ilveksen julkaisuun jakoi Twiitin omalla seinällään.

– Tämä on uskomatonta, Svoboda ylisti.

Colorado ja Columbus kohtaavat ensimmäisen kerran perjantaina kello 20 alkaen. Joukkueet ottavat uudestaan yhteen lauantaina samaan kellonlyömään.