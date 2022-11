NHL-tähdet ottivat mittaa toisistaan saunan lauteilla – Artturi Lehkonen paljastaa, miten lopulta kävi

Coloradon suomalaistähtien nimikirjoitukset menivät kuin kuumille kiville torstain harjoituksissa Nokia-areenassa.

Tampere

Hallitsevan mestarin Colorado Avalanchen pelaajat ottivat ensimmäistä kertaa tuntumaa Nokia-areenan jäähän torstaina Tampereella. Tunnin mittaista harjoitussessiota seurasi lehtereillä suuri joukkue kiekkofaneja, jotka olivat maksaneet 17 euron suuruisen pääsylipun.

Coloradon suomalaistähtien Mikko Rantasen ja Artturi Lehkosen nimikirjoitukset olivat haluttua kamaa harjoitusten yhteydessä.

– Toivottavasti kaikki, jotka halusivat, saivat nimmarin. Yritin ainakin ennen treeniä antaa niin monta nimmaria kuin oli käsiä pystyssä. Se on heille tärkeää. Muistan kun itse olin samanlaisessa tilanteessa nuorempana käsi pystyssä pyytämässä nimmareita, Rantanen kommentoi harjoitusten jälkeen järjestetyssä mediatilaisuudessa.

NHL-ottelut Suomen kamaralla ovat harvinaista herkkua. Sekä Coloradon että Columbuksen suomalaispelaajat ovat saaneet laittaa kättä taskuun, jotta läheiset ja kaverit pääsevät seuraamaan paikan päälle NHL-lätkää.

– Paljon on lippuja hankittu. Ei viitsi tarkkaa lukumäärää sanoa, mutta aika paljon. Ei näitä NHL-pelejä hirveän usein Suomessa pelata, niin jonkun verran joutuu pulittamaan (lipuista), mutta ei se mitään. Paikalla on paljon kavereita ja perhettä, mikä on tosi kiva, Rantanen sanoi.

Mikko Rantanen otti tuntumaa Nokia-areenan jäähän torstaina.

Coloradon suomalaiskaksikosta Rantanen on toistaiseksi ottanut isompaa roolia kaukalon ulkopuolella. 26-vuotiaan tähtihyökkääjän leveillä hartioilla on ollut eri aktiviteettien järjestely Suomen-reissun aikana.

– Mikko on toiminut matkanjohtajana. Kaikki on toiminut kuin junan vessa. Paljon on mennyt posia Mikon suuntaan, ilmoitti Lehkonen.

– Ovat (pelaajat) ihan tyytyväisiä olleet. Ei kukaan ainakaan ole uskaltanut sanoa mitään. Ehkä jotain vielä varmaan tulee, mistä saa kuulla, Rantanen virnisti.

Ennen Tampereelle siirtymistä Coloradon pelaajat kävivät Rantasen johdolla Helsingissä saunomassa ja syömässä eri ravintoloissa.

– Poronkäristystä ja kalakeittoa. Ei mitään ihmeellistä. On ollut hauskaa. Paljon ollaan oltu jengin kanssa yhdessä, ja ”Ranen” kanssa ollaan koetettu näyttää suomalaista kulttuuria, Lehkonen kertoi.

Tiistaina Coloradon pelaajat ottivat toisistaan mittaa saunan lauteilla. Ykköstähti Nathan MacKinnonin mukaan joukkueen venäläispelaajat olivat kovaa valuuttaa löylykisassa, mutta kisan voittaja jäi Lehkosen mukaan selvittämättä.

– Suomalaiset ja venäläiset olivat viimeisinä lauteilla, ja kyllä me lopulta kaikki tultiin kyykkien pois, naurahti Lehkonen.

Artturi Lehkonen on tehnyt alkukauden yhdeksässä ottelussa tehot 2+4.

Tähän asti NHL-tähtien viikko on sujunut rennoissa merkeissä, mutta kyse ei ole pelkästä hupireissusta.

Kun kiekko putoaa perjantaina Nokia-areenan jäähän kahdeksan aikaan illalla, jaossa on tärkeät kaksi sarjapistettä.

– Alkuviikko on ollut aika löysää. Paljon ollut vapaata ja pari treeniä. Tässä ollaan ammattilaisia, ja huomenna illalla pitää olla henkisesti valmis, painotti Rantanen.

Colorado lähtee otteluun selkeänä ennakkosuosikkina, mutta Coloradon leirissä ei sorruta aliarvioimaan vastustajaa. Tarkemmat videosulkeiset ovat vuorossa vasta perjantaiaamuna.

– Columbuksesta ei ole vielä katsottu mitään videota, joten en tiedä muuta kuin sen, että hekin ovat vetäneet vähän alakanttiin, mutta vastassa on hyvä joukkue, jossa on paljon taitoa ja luistelevat paljon. Kai se tarkemmin huomenaamuna selviää, kun koutsi näyttää videoita, Rantanen sanoi.

– 29:llä (Patrik Laine) on hyvä laukaus. Sen mä tiedän.