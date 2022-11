NHL-toimittaja tutustui suomen kieleen ja kehui suomalaisia – nosti kaksi sanaa muiden yläpuolelle

Jeff Svoboda avasi kokemuksiaan suomen kielestä.

Suomen kieli ja kulttuuri ovat olleet kuumia puheenaiheita Colorado Avalanchen ja Columbus Blue Jacketsin riveissä viime päivinä. Joukkueet kohtaavat kahdessa NHL-ottelussa Tampereella perjantaina ja lauantaina.

Colorado Avalanchea seuraavan toimittajan Kyle Keefen kieli meni pahasti solmuun, kun hän yritti tavata juna-aseman sisäänkäynnin suomen- ja ruotsinkielisiä nimikylttejä. Keefe kertoi asiasta maanantaina Twitterissä sittemmin poistamassaan twiitissä.

Blue Jacketsin sisäpiiritoimittaja Jeff Svoboda kirjoitti omista kokemuksistaan NHL:n verkkosivuille ja mainosti tekstiä Twitterissä.

Helsinkiin tutustunut Svoboda harmitteli hieman, ettei opetellut etukäteen kovin paljon suomea. Toisaalta hän kehui vuolaasti suomalaisia ja totesi, että lopulta ajan uhraaminen siihen olisi ollut tarpeetonta, koska helsinkiläiset osaavat hyvin englantia.

Svoboda kertoi Helsingistä, mutta kirjoitti kaupungin nimeksi epähuomiossa myös Helsinko.

Toimittajan havaintojen mukaan kaksi suomen kielen sanaa on selkeästi erottunut muiden joukosta. Päällimmäisenä niistä on ”kiitos”.

– Täytyy tunnustaa, että se on suurin piirtein ainoa suomen kielen sana, jonka voin hallitusti sanoa tässä vaiheessa. Ja se on oikeastaan myös ainoa, jota olen tarvinnut. Suomi on aika vaikeaa, koska useimmilla sanoilla ei ole samoja sanajuuria kuin englannin kielen vastineilla.

Svoboda kertoi kuitenkin pystyneensä jollain konstilla arvioimaan, että Helsingin keskustassa heidän hotellinsa lähellä sijaitseva Svenska Teatern tarkoittaa Swedish Theatrea.

Jääkiekko ei ollut hänen mielestään paha.

– Se kuulostaa samalta ääneen sanottuna kuin kirjoitettuna.

Blue Jacketsia seuraava toimittaja nosti myös esiin, että suomalaiset eivät välttämättä ole tunnettuja riemukkaasta karkeloinnistaan. Sama mies alleviivasi, että Suomen kansa ei harrasta kohteliasta tyhjänpuhumista.

Kiitoksen lisäksi Svoboda nosti esiin myös toisen kohteliaisuuden, jonka hän on oppinut suomeksi.

– Mutta ei se ole mikään virhe, että eniten täällä kylteissä (esimerkiksi liikkeiden ovissa) näkemäni sana on ”tervetuloa.” Kaikki ovat olleet tämän reissun aikana enemmän kuin tervetulleita. Kiitos, Suomi, hän kirjoitti.