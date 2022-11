Kommentti: Suomessa vierailevat NHL-tähdet pyyhkivät lattiaa ylimielisillä jalkapallojoukkueilla

NHL:n Suomen-reissu on ollut jo nyt pr-napakymppi, kirjoittaa Joonas Kuisma.

Viime viikolla Italian jalkapallon suurseura AS Roma kävi pelaamassa HJK:ta vastaan Helsingissä. Roomalaiset viettivät pohjoisessa mahdollisimman lyhyen ajan.

He saapuivat suoraan lentokentältä tutustumaan Töölön stadioniin Euroopan liigan ottelua edeltävänä päivänä noin kello 19.30.

Ottelu alkoi torstaina kello 22. Pelaajat vetivät 20 minuutin loppuverryttelyn ja hyppäsivät busseihin. Lento lähti takaisin Roomaan alustavien tietojen mukaan kello 1.30.

Pikavisiittinsä aikana AS Roma tai sen pelaajat eivät julkaisseet sosiaalisessa mediassaan käytännössä mitään ottelun ulkopuolista materiaalia. Valmentaja Jose Mourinho ei halunnut lehdistötilaisuudessa edes kertoa, mitä hän Suomesta tietää.

Pelikirja oli tuttu toiselta futisjätiltä Real Madridilta, joka kävi pelaamassa Olympiastadionilla Uefan Super Cupin viime elokuussa. Tuolloin madridilaiset linnoittautuivat hotelliinsa Hakaniemessä ja pysyivät visusti offline-tilassa. Toni Kroos antoi säälistä muutaman nimmarin joukkuetta odottaneille faneille.

Kun Real saapui lentokentältä Hakaniemeen, lähinnä Toni Kroosilla oli aikaa faneille.

Maanantaina Suomeen saapuneiden NHL-joukkueiden, Columbus Blue Jacketsin ja Colorado Avalanchen, sirkus on ollut täysin toista luokkaa. Seurat ja pelaajat ovat ottaneet vierailusta kaiken irti suomalaisten tähtiensä johdolla. He ovat näkyneet ja kuuluneet sekä katukuvassa että mediassa.

On saunottu ja uitu kylmässä Suomenlahdessa, syöty perinneruokia, käyty lastensairaalassa ja jalkauduttu niin sanotusti kansan pariin. On tykitetty some täyteen tunnelmia ja lähetetty videoviestejä kiekkofaneille.

Helsingin keskustassa on ollut tähtien saapumisen jälkeen virittynyt ja odottava tunnelma. Hitaampikin hämäläinen odottaa nyt vesi kielellä kiekon tippumista jäähän perjantaina ja lauantaina. Silloin Colorado ja Columbus pelaavat Tampereella kaksi runkosarjaottelua.

Pohjoisamerikkalaiselle NHL:lle reissu on nyt jo ollut pr- ja markkinointivoitto. Samalla se on saanut Euroopan jalkapallon kruununjalokivet näyttämään ylimielisiltä ja koppavilta – kansasta ja kannattajistaan vieraantuneilta kuninkaallisilta. He suojautuivat faneilta, NHL tulee ihmisten tykö.

Toki Real ja Roma olivat Suomessa ”pakosta”, pelaamassa kilpailullisia otteluita, joiden pelipaikkaan niillä ei ollut osaa ja arpaa. NHL-joukkueet ovat Suomessa puolestaan myymässä liigansa tuotetta.

Silti futisseurojen somehiljaisuus ja yleinen nihkeys Suomea kohtaan ihmetyttää. Eikö seuroja kiinnosta hankkia vierailullaan uusia faneja ja ystäviä? Ei siihen tarvittaisi kuin hieman työtä, muutamat poseeraukset saunassa tai poronkäristysannoksen ääressä ja parit Suomea kehuvat jargonkommentit.

Jose Mourinho ei ollut Suomessa intohimohousut jalassaan.

Erityisesti Välimeren liigojen joukkueita luulisi kiinnostavan. Niin ylivoimaisen aseman Englannin Valioliiga on mediahuomiollisesti ja taloudellisesti rohmunnut futismaailmassa.

Valioliigassa pelanneelle Norwichille härmäläiset ystävät kelpasivat vuonna 2019. Kun Huuhkajat jahtasi historiansa ensimmäistä arvokisapaikkaa Liechtensteinia vastaan, Norwich avasi Helsingin keskustaan pop-up-myymälän, josta sai ostaa ”Kanarialintujen” paitoja ja krääsää.

Moni suomalainen kävi ostamassa Norwichin ja Suomen maajoukkueen tähtihyökkääjän Teemu Pukin paidan. Samalla seura loi suhteita vieraaseen markkina-alueeseen. Todellisuudesta irtaantuneille Romalle ja Realille tällainen ikävä lieveilmiö ei kelvannut.