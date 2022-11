Aleksander Barkov on kateellinen Tampereelle päässeille NHL-tähdille – kertoo, miksi valitsi hilpeyttä herättäneen maalibiisin

Aleksander Barkov ei tällä kertaa päässyt Tampereelle. Tähtisentteri seuraa tarkalla silmällä Suomen NHL-tapahtumia.

Tempe

Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets valmistautuvat Helsingissä NHL-otteluihin, jotka pelataan perjantaina ja lauantaina Tampereen hulppeassa Nokia-areenassa.

Tampereen supertähti Aleksander Barkov sen sijaan kiekkoili tiistaina Arizonan Tempessä NHL:n tuoreimmassa areenassa, alle 5 000 katsojan yliopistohallissa Mullett Arenassa, jossa paikallinen Coyotes pelaa pelinsä ainakin kolmen kauden ajan.

Hän myöntää olevansa kateellinen Tampereelle päässeille pelaajille.

– Oon mää joo, Barkov hymähtää.

– Olen tässä parin päivän ajan seurannut aika tiheästi uutisia, että missä he menevät ja mitä he tekevät. Olisi ollut siistiä olla siellä, mutta ehkä vielä joku päivä. Toivottavasti on uraa sen verran jäljellä, että pääsen vielä.

Panthers ja Barkov olivat Helsingissä, kun Suomessa pelattiin viimeksi NHL:ää. Vastassa oli silloin Winnipeg Jetsin Patrik Laine, joka on nyt Columbuksen kanssa pohjolassa.

– Paten kanssa ollaan päivittäin tekemisissä. Heillä on varmaan ihan hyvää tekemistä Tampereella. Olen iloinen hänen puolestaan.

Aleksander Barkov on Floridan kapteeni.

Panthers, joka oli vahvasti pelin päällä, oli Arizonassa tehoton ja hävisi johtamansa ottelun 1–3.

Juuso Välimäen ja Matias Maccellin kakkosylivoimaviisikko onnistui tasoittamaan toisessa erässä, kun Lawson Crouse osui Maccellin syötöstä. Päätöserässä Nick Ritchie ratkaisi ylivoimalla, Clayton Keller viimeisteli tyhjiin.

Barkov raatoi kaukalossa yli 23 minuuttia.

– Muutama peli on ollut tällainen. Olemme laukoneet paljon, olleet hyökkäysalueella ja luoneet enemmän paikkoja, mutta jotenkin vastustaja on saanut yhden tai kaksi maalia enemmän. Sama tänään. Mielestäni he eivät ennen kolmatta erää oikein päässeet edes meidän alueelle, Barkov summaa.

Arizona Coyotes juhli Florida Panthersin kustannuksella.

Floridassa tapahtui kesällä isoja muutoksia. Paul Maurice otti vetovastuun päävalmentajana, ja valmennustiimi meni Tuomo Ruutua lukuun ottamatta uusiksi.

Pitkäaikaisesta ydinrungosta lähtivät kapteeni Barkovin hyvät ystävät Jonathan Huberdeau ja MacKenzie Weegar, tilalle tuli Matthew Tkachuk.

– Menee totta kai aikaa tottua vaihdoksiin ja uusiin systeemeihin, mutta mielestäni kaikki on hyvällä mallilla.

– Emme ole pystyneet voittamaan niin paljoa kuin olisimme halunneet, mutta olemme illasta toiseen pystyneet pelaamaan ihan hyvää jääkiekkoa ja samalla lailla. On tärkeintä, ettei peli ailahtele ja ole joka toinen ilta hyvää ja huonoa, Barkov alleviivaa.

Tähtilaituri Tkachuk, 24, on ottanut heti paikkansa isännän elkein – kuten odotettiin.

– Hän on ollut juuri sitä mitä on mainostettu ja jopa enemmänkin. Sellainen äijä, ketä tarvittiinkin. Johtajatyyppi kentällä ja sen ulkopuolella. Hän tekee asioita oikein: pelaa maalin edessä tosi hyvin, on taitava ja luo paikkoja sekä osaa herätellä joukkuetta, jos on tarve.

Matthew Tkachuk on ottanut heti ison roolin Floridassa.

Maurice on odotetusti tiivistänyt Panthersin puolustuspeliä. Kuten Anton Lundellkin totesi: jos viime kaudella pelejä voitettiin 9–2 tai 7–1, nyt niitä otetaan lukemin 4–2 tai 4–3.

– Pelaamme vähän eri lailla. Puolustaminen on vähän selkeämpää, ja kaikilla on selvempi tehtävä. Otamme enemmän varman päälle ja mitään 50–50-kiekkoja ei ruveta keskialueella kalastelemaan, Barkov ruotii.

– Työnteko ja kaikki ovat pysyneet ihan samana. Teemme kovaa hommia kohti yhteistä tavoitetta.

Panthers on esimerkiksi Winnipeg Jetsin tapaan ottanut käyttöönsä pelaajien henkilökohtaiset maalibiisit.

Barkov tunnetaan rauhallisena viilipyttynä, joten hänen kappalevalintansa I’m So Excited herätti hilpeyttä paljastuessaan.

– Kesällä piti päättää. Mietin, että otanko jonkun tylsän teknobiisin vai jonkun kivan vanhemman, iloisen kappaleen, jonka kaikki periaatteessa tietävät. Se tuntui jotenkin korvaan sopivalta, Barkov taustoittaa.

Palautetta valinnasta ei ole vielä juurikaan kantautunut korviin.

– No ei, kun en mä ole oikein tehnyt maaleja.

Avausmaali tuli edellisottelussa Ottawaa vastaan ja saldo kymmenen ottelun jälkeen on 1+7. Barkovin laukaisuprosentti on hämmentävän heikko, 2,9 – mikä toki kertoo, että hän on laukonut paljon. Barkov on päässyt paikoille ja luonut selvästi toteutunutta enemmän maaliodottamaa.

Ei siis syytä huoleen.

– Haluaisin tietysti joka pelissä tehdä maalin, mutta ei aina voi. Ei tässä missään nimessä kannata painaa päätä mihinkään. Kyllä se rupeaa jossain vaiheessa menemään sisään.