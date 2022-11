Rovaniemeläinen Heikki, 31, ällistyi, kun NHL-supertähdet marssivat samalle salille – etenkin yksi pelaaja teki lähtemättömän vaikutuksen

Heikki Kulpin aamutreeni sai odottamattoman käänteen.

Rovaniemeläinen Heikki Kulppi, 31, koki tiistaiaamuna elämänsä yllätyksen Salmisaaren liikuntakeskuksessa, jonne oli saapunut tekemään aamun punttitreeniään.

Kulpin treenikavereiksi marssi nimittäin yllättäen koko Colorado Avalanchen NHL-joukkue.

– Sai kaamosmasennus kyytiä, vielä illallakin ilmeisen innoissaan aamupäivän tapahtumia muisteleva Kulppi huudahtaa Ilta-Sanomille.

Kulpin ja NHL-tähtien päätyminen samalle salille oli aikamoinen sattumien summa.

Avalanchen pelaajat taas lensivät Helsinkiin Pohjois-Amerikasta maanantaina. Joukkue jatkaa matkaansa myöhemmin Tampereelle, jossa se kohtaa perjantaina ja lauantaina Columbus Blue Jacketsin.

Rovaniemellä asuva Kulppi taas oli Helsingin Jätkäsaaressa vierailulla ja keksi tiistai-aamuna suunnata Salmisaareen saliturismin merkeissä.

Kuntosalilla kävi nopeasti selväksi, että aamun treenistä tulisi ikimuistoinen.

– Työntekijöilläkään ei ollut mitään tietoa, että semmoinen porukka olisi tulossa. Aamuvuorolainen ihmetteli, että minkä takia täällä on vartijoita näin paljon, Kulppi sanoo.

Kupletin juoni alkoi selvitä, kun paikalle ilmaantuivat ensimmäiset Avalanchen logoa paidoissaan kantavat henkilöt. Kulppi löysi heistä heti mukavat juttukaverit.

– Treenailin siinä menemään, ja kohta Coloradon kaksi fysiikkavalmentajaa tuli paikalle. He alkoivat siinä juttelemaan, ja kysyin, että voisiko ottaa kuvaa. He sanoivat, että kannattaa hetki odottaa, että kohta tulee muu porukka perässä.

Kulppi pohti Avalanchen fysiikkavalmentajien kanssa muun muassa, kuka on mestarijoukkueen paras pelaaja.

Kohta itse pääosan esittäjät saapuivat paikalle, ja Kulppi sai valkoiseen salipaitaansa uutta väriä. Punainen tussi kiersi usean maailmantähden kädessä, kun rovaniemeläinen NHL-fani keräsi nimikirjoituksia.

– Sain useamman pelaajan kanssa porista siinä hetken.

Erityisen vaikutuksen Kulppiin teki kanadalaishyökkääjä Alex Newhook, jolta riitti hulppeasti aikaa juttutuokiolle.

– Hän jäi vielä hissiinkin kanssani antamaan nimmaria paitaan, kun muu porukka säntäsi siitä eteenpäin.

Alex Newhook, 21, on tehnyt kauden yhdeksässä ensimmäisessä ottelussa yhden maalin.

Kulppi sai paitaansa Newhookin lisäksi muun muassa superpuolustaja Cale Makarin ja konkarihyökkääjä Andrew Coglianon nimikirjoitukset.

– Coglianoa olen seurannut pitkään, kun itse kannatan Anaheimia, Kulppi kertoo.

Innokkaaksi penkkiurheilijaksi tunnustautuva Kulppi kuvailee tilannetta kuin varhaiseksi joululahjaksi. Tv-ruudulta tutut maailmantähdet tallustelivat muina miehinä samojen salivempainten parissa, vaihtoivat vaatteitaan samassa pukuhuoneessa ja juttelivat mukavia.

– Yleinen ilmapiiri oli leppoisa. Oli niin jalat maassa olevia kavereita jokainen. Vaikka dollarit painavat niin mahdottomasti taskussa, niin sitä ei kyllä hoksannut käytöksestä.

Lupsakasta tunnelmasta huolimatta outo tilanne pisti myös jännittämään. Kulpin ja kiekkotähtien lisäksi salilla oli vain pari muuta reipasta.

– Kyllä sitä melko lukkoon välillä vetäisi. Jännittihän tuo, vaikka eihän ne nyt sen kummempia ihmisiä ole kuin mekään, vaikka kiekkoa osaavatkin pelata paremmin,

– Fysiikkavalmentajien kanssa puhuttiin siitä, kuka on paras pelaaja. Minä pysyin siinä, että Mikko Rantanen se on. He eivät halunneet kieltääkään, mutta vähän kyllä kallistelivat, että no jaa, Kulppi hekottaa.

Pelaajille Kulppi toivotti lämpimästi onnea viikonlopun tosikoitoksiin.

– Tsemppasin peleihin totta kai. Olisihan se mahtava nähdä, jos joku näistä juttukavereista tekisi perjantaina maalin.

Oman treenin ohessa Kulpin huomio kiinnittyi tietysti myös siihen, mitä ammattimiehet vieressä touhusivat.

– Tosi tarkkaa se oli, varsinkin kun katselin, että mitä he fysiikkavalmentajien kanssa tekivät. Voisin kuvitella että niiden parin pelaajan kohdalla joihin fysiikkavalmentajat keskittyivät oli pientä vammojen parantelua tai jotain vastaavaa, Kulppi kuvailee.

Huippu-urheilijoiden toiminnasta kävi nopeasti selväksi, että kyseessä ei ollut aivan tavan tallaajien aamureippailu.

– Kyllä sen hoksasi, että nyt alettiin tositoimiin. Vaikka tosissaan olivat, niin ilmapiiri oli koko ajan leppoisa.

Erityislaatuinen aamutreeni pistää vielä illallakin Kulpin mielen muikeaksi.

– Yhtyä hymyä tässä on ollut koko päivän. Iltaan saakka olen ollut täpinöissäni ja porissut asiasta kavereiden kanssa.

– Vielä kerran kiitokset tälle kaikista mukavimmalle pelaajalle eli Newhookille.