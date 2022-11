Patrik Laineen joukkuekaverin vaimo avautuu saamistaan viesteistä: ”Sinut, miehesi ja lapsesi pitäisi tappaa”

Columbus Blue Jacketsin ykkösvahdin vaimo tilittää sosiaalisessa mediassa perheensä saamasta karmaisevasta palautteesta.

Columbus Blue Jacketsin kausi ei ole alkanut toivotulla tavalla.

Helsinkiin maanantaina saapunut joukkue on voittanut ensimmäisestä kymmenestä pelistään vain kolme. Columbus hävisi sunnuntaina vierasottelun New Jerseytä vastaan tylysti 1–7.

Syyttävä sormi on osoittanut muun muassa maalivahteja kohti, sillä Blue Jackets on päästänyt alkukauden aikana eniten maaleja NHL:ssä.

Joukkueen latvialaisen ykkösvahdin Elvis Merzlikinsin vaimo Aleksandra kertoi sunnuntaina Instagramin stories-osiossa perheensä saamasta karmeasta palautteesta.

– Nyt tämä riittää. Eilen illalla kuulin huutoja: Sinut, lapsesi ja miehesi ansaitsisitte kuolla. Sinä ja miehesi olette roskaa.

– Ja sitten kun hän pelaa hyvin, huudetaan, että te olette ihania, me rakastamme teitä, voimmeko saada kuvan? Aleksandra Merzlikins avautuu.

Merzlikins myös kertoi, että ihmiset koskettelevat hänen lastaan ja huutavat tämän nimeä NHL-joukkueen areenassa.

– Hän on yksivuotias ja kaiken tämän takia hän ei tule enää kanssani peleihin katsomaan isäänsä, koska rehellisesti sanottuna minua pelottaa, kun hän on siellä.

– Nyt saan lukea, että estän faneja seuraamasta meitä sosiaalisessa mediassa ja että miehelläni on mielenterveysongelmia.

Aleksandra Merzlikins viittaa myös kesän 2021 tapahtumiin. Columbuksen organisaatioon kuulunut maalivahti, Merzlikinsin maanmies, Matiss Kivlenieks kuoli Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä väärin lentäneen ilotulitteen osuttua hänen vartaloonsa. 24-vuotias Kivlenieks oli tuolloin Michiganissa seuran maalivahtivalmentajan luona.

– Minulla on vielä yksi asia sanottavana. Nyt riittää haukkuminen. Nyt riittää sormella osoittelu. Toisille pahan tapahtumisen tai kuoleman toivominen saa loppua. Ihan vaan muistutuksena, että me kohtasimme viime vuonna tragedian. Joten miettikää kahdesti mitä sanotte, Aleksandra Merzlikins kirjoitti.

– Sen, mikä tapahtuu jäällä pitäisi jäädä jäälle eikä vaikuttaa meidän henkilökohtaiseen elämäämme.

Lue lisää: Columbus Blue Jackets kunnioitti 24-vuotiaana kuolleen maalivahtinsa muistoa – Merzlikinsiltä hieno ele ystävälleen

Lue lisää: 24-vuotiaan NHL-maalivahdin traagisen kuoleman todistanut sydän­ystävä avautuu – yksi tärkeä asia jäi kysymättä

Lue lisää: Matiss Kivlenieksin, 24, kuolin­illasta lisätietoja – murtunut joukkue­toveri kertoi NHL-vahdin sankarillisesta teosta

Columbuksen suomalainen toimitusjohtaja Jarmo Kekäläinen otti kantaa asiaan tiistaina Helsingissä. Hän tuomitsi rajusti fanien epäasiallisen käytöksen.

– Raja on selvä. Ei ole väliä rakastatko tai vihaatko jotain seuraa tai pelaajaa. Pelaajia arvostellaan joskus. Jos sinulla on jotain kritisoitavaa, tee se kun olemme jäällä. Jätä ihmisten yksityiselämä rauhaan. Jätä perheet rauhaan. Siinä menee raja. Koskaan ei saa hyökätä perheenjäseniä kohtaan. Se on täysin tuomittavaa, Kekäläinen jyrisi The Athleticin haastattelussa.

Suomalaispomo lupasi myös tarjota Merzlikinsin perheelle ylimääräisiä turvatoimia.

– Me aiomme varmistaa, että he ja heidän perheensä tuntevat olonsa turvallisiksi ja että kukaan ei tunkeudu heidän yksityiselämäänsä.