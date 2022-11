NHL-tähdet joutuivat rajuun mankeliin saunassa Helsingissä – Artturi Lehkosen veto oli monelle liikaa

Coloradon pelaajat viihtyivät helsinkiläisessä saunassa tiistaina.

Colorado Avalanchen pelaajat viihtyivät tiistaina suomalaisessa saunassa. Joukkue jakoi Twitter-tilillään videon helsinkiläisen Löyly-ravintolan saunasta, jossa kiulumestarin roolia toimitti Artturi Lehkonen.

Videolla Lehkonen, 27, viskoo vettä kiukaalle ja hoilottaaa samalla perinteistä saunalaulua. Aluksi hänen joukkuekaverinsa osallistuvat laulantaan vaisusti. Vähitellen tunnelma kohoaa, ja saunassa alkaa raikua uimashortseihin pukeutuneiden kiekkoköriläiden mylvintää.

Video loppuu siihen, kun moni pelaajista rynnii ulos jäähylle. Ensimmäisenä saunasta poistuu 195-senttinen ja 106-kiloinen jätti Kurtis MacDermid – sama mies, joka Mikko Rantasen mukaan kauhistui maanantain illallisella poroannoksesta.

Lue lisää: Mikko Rantanen vei NHL-tähdet syömään Helsingissä – suomalainen perinneherkku sai 106-kiloisen jätin irvistämään

Avalanchen Twitter-tililtä selviää, että pelaajat kävivät myös pulahtamassa Itämeressä. Ääntelystä päätellen kokemus ei ollut kaikille kovin miellyttävä.

Hernesaaressa, jossa kiekkoilijat kävivät kastautumassa, uimaveden lämpötila oli tiistaina illansuussa 8,4 celsiusastetta plussalla.

Mikko Rantanen kertoi Ilta-Sanomille tiistaina joukkueen suunnitelmista Helsingissä.

– Tänään on niin sanottu tiimipäivä, jossa nostatetaan vähän yhteishenkeä. Löylystä on sauna varattu ja siihen päälle päästään mereen uimaan. Sitä kaikki odottavat varmaan eniten näistä välipäivien aktiviteeteista. Illalla mennään porukalla vielä syömään, ja huominen on vapaa

Hallitseva Stanley Cup -mestari kohtaa Columbus Blue Jacketsin Tampereella perjantaina ja lauantaina.