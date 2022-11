Mikko Rantanen vei NHL-tähdet syömään Helsingissä – suomalainen perinneherkku sai 106-kiloisen jätin irvistämään

Hallitsevat Stanley Cup -voittajat tutustuvat Helsingin tarjontaan.

Suomalaisille NHL-kiekon ystäville on tarjolla harvinaista herkkua tulevana viikonloppuna, kun Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets kohtaavat kahdesti Tampereen Nokia-areenassa.

Ennen perjantai- ja lauantai-iltana pelattavia runkosarjaotteluita molemmat joukkueet majoittuvat Helsingissä alkuviikon. Pelaajilla on sauma viettää yhteistä aikaa ja tutustua pääkaupungin tarjontaan.

Molemmat joukkueet saapuivat Suomeen maanantaina. Majoituspaikka on molemmilla sama, viiden tähden Hotelli Kämp.

Ensimmäinen ilta Helsingissä sujui lähinnä pitkästä, vajaan kahdeksan tunnin lennosta toipuessa ja aikaeroon totuttautuessa.

Hallitsevan mestarin Coloradon pelaajat ja muu henkilökunta suuntasivat maanantai-iltana syömään Helsingin keskustassa sijaitsevaan Kultá-ravintolaan.

– Meitä oli yhteensä 50 ihmistä. Ei ollut ihan helppo löytää ruokapaikkaa maanantai-iltana Helsingistä tuollaiselle ryhmälle, mutta onneksi mahduttiin sinne ja ruoka oli hyvää, sanoi Coloradon 26-vuotias suomalaistähti Mikko Rantanen.

Ruokalistalla oli perinteistä suomalaista herkkua.

– Pitihän se jätkille esitellä klassinen poronkäristys, josta suurin osa tykkäsi. Kanukit varsinkin tykkäsivät kovasti, kun he ovat tottuneet syömään riistaruokaa. Muun muassa vieressäni istunut Darren Helm nuoli lautasen tyhjäksi, ilmoitti Rantanen.

Kaikki eivät syttyneet poron vienosta mausta.

Kurtis MacDermid on iso mies.

– Joukkueen isoin mies, Kurtis MacDermid (195 cm/106 kg) nyrpisteli. Se oli isoin yllätys, ettei hänelle maistunut, Rantanen naureskeli.

– Ruoan jälkeen kymmenisen jätkää meni heti saunaan. Osa halusi heti testata suomalaisen erikoisuuden.

Tiistaina sekä Colorado että Columbus harjoittelivat Salmisaaren jäähallissa.

Colorado harjoitteli reilun tunnin ajan. Intensiivinen sessio sisälsi perinteisiä kierto- ja viisikkoharjoitteita sekä ylivoimapelin hinkkaamista.

– Kyllä se aikaero painoi vielä vähän jäällä, mutta itse sain nukuttua viime yön hyvin. Osa jätkistä oli pystynyt nukkumaan vain 4–5 tuntia, mutta hiljalleen kaikki alkavat päästä rytmiin ja tatsi paranee viikonloppua kohti, sanoi Rantanen, joka on nakuttanut alkukauden yhdeksässä ottelussa tehot 4+7.

Runsaan tunnin mittaisen intensiivisen jääharjoituksen jälkeen Coloradon pelaajille on luvassa rentoa ajanvietettä saunomisen ja ruokailun merkeissä.

– Tänään on niin sanottu tiimipäivä, jossa nostatetaan vähän yhteishenkeä. Löylystä on sauna varattu ja siihen päälle päästään mereen uimaan. Sitä kaikki odottavat varmaan eniten näistä välipäivien aktiviteeteista. Illalla mennään porukalla vielä syömään, ja huominen on vapaa.

Coloradon suomalaiskööristä, johon kuuluu Rantasen lisäksi Artturi Lehkonen ja Justus Annunen, Rantasella on isoin vastuu reissun ravintolavalinnoissa.

– Gabriel Landeskog hoiteli kaikki järjestelyt viimeisen päälle, kun pelasimme Tukholmassa 2017, joten tässä on vähän paineita. Kaikki on varattu ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Tämän illan paikkaa ei uskalla paljastaa, etteivät kaikki Cale Makarin fanit ryntää paikalle, Rantanen sanoi.

Cale Makar putsasi palkintopöydän viime kaudella. 24-vuotias supertähti voitti Stanley Cupin lisäksi Conn Smythe Trophyn ja Norris Torphyn.

Coloradon riveissä on paljon pelaajia, jotka vierailevat ensimmäistä kertaa Suomessa. NHL:n parhaaksi puolustajaksi viime kaudella valitulle Makarille, 24, reissu on ensimmäinen Euroopassa.

– Cale taitaa olla vielä vähän kassalla tästä kaikesta. Täytyy kysyä tarkemmin reissun jälkeen, mitä mieltä hän on täkäläisestä meiningistä, Rantanen naurahti.

– Kaikkeen ei voida vaikuttaa. Säästä ollaan varoiteltu jätkiä etukäteen, ettei kannata odottaa jatkuvaa auringonpaistetta ja lämmintä keliä, mutta jätkät tykkäävät olla täällä. Suomessa on ihmisen hyvä olla.