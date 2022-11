Maailman hauskin mies huvitti Suomessa olevia NHL-tähtiä – poseerasi kuvassa heidän kanssaan: ”Kiitokset nauruista”

Ismo Leikola esiintyi Columbus Blue Jacketsin NHL-tähdille.

Tampereella pelataan tällä viikolla kaksi NHL-ottelua. Columbus Blue Jackets ja Colorado Avalanche kohtaavat Nokia-areenassa perjantaina ja lauantaina.

Sinitakit saapuivat Suomeen maanantaina ennen puoltapäivää, ja Coloradon hallitsevat Stanley Cup -mestarit iltapäivällä.

Jarmo Kekäläisen johtama Blue Jackets vietti maanantainsa rennosti. Pelaajat kävivät muun muassa ruokailemassa, kiertelemässä Helsingin nähtävyyksiä ja pelaamassa jalkapalloa Jätkäsaaren kuplahallissa.

Avauspäivän ohjelmaan kuului lisäksi suomalaisen suosikkikoomikon Ismo Leikolan keikka.

Blue Jackets julkaisi Twitter-tilillään kuvan, jossa pelaajat nauravat Leikolan kanssa yhteiskuvassa. Hymyistä päätellen Leikola heitti parhaat vitsinsä NHL-tähdille.

– Thanks for the laughs, Ismo! Kiitokset nauruista, Ismo! Seura kirjoitti twiitin saatetekstiksi.

Toisessa kuvassa mukana on useita Blue Jackets -pelaajia, toisessa puolestaan esiintyvät Leikolan lisäksi ohiolaisseuran suomalaiset Patrik Laine ja Joonas Korpisalo.

Leikola on kenties kansainvälisesti tunnetuin suomalaiskoomikko. Leikola asuu ja keikkailee Yhdysvalloissa.

43-vuotias suomalainen voitti Laugh Factory -komediaklubiketjun järjestämän Funniest Person in the World -kilpailun vuonna 2014. Hän päihitti kilpailun yleisöäänestyksessä muut osallistujat ylivoimaisesti.