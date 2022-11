Patrik Laineen pukeutuminen säväyttää muotitoimittajia.

Columbuksen tähtihyökkääjä Patrik Laine on NHL:n ylivoimaisesti tyylikkäin pelaaja. Yksimielisen tuomion ovat antaneet muotitoimittajat Sara Civian ja Rhiannon Walker.

Aiemmin The Athleticiin kirjoittanut Civian pitää nykyään muotipalstaa Bleacher Reportiin. The Athleticissa NFL-pelaajien pukeutumista ruotinut Walker on laajentanut perspektiiviä nyt myös NHL-pelaajiin, ja ihastui välittömästi Laineen punertavaan kiiltävään pukuun.

Laineen Playboy-moguli Hugh Hefnerin pukeutumiseen verrattu asu jakoi mielipiteitä. Walkerin mielestä Laineen asu oli täysi kymppi.

– Palkitsen aina ne, jotka uskaltavat ottaa riskejä. Virheetön toteutus, Walker tiivisti ja sijoitti Laineen tyylilistansa kärkipaikalle.

Civian nosti Bleacher Reportin listalla esiin Laineen kauden avauksessa käyttämän sinisen ja vaaleanpunaisen sävyillä leikittelevän asukokonaisuuden.

– Laine ei anna koskaan vihaajien voittaa, ja se on paras piirre, mikä muotimaailmassa voi olla. Purukumin sininen ja vaaleanpunainen saa monet tylsät lätkäjätkät vihaisiksi. Se on hyvä ”statement”, Civian kehuu.

Myös Civianin top 10 -listalla Laine oli ylivoimainen ykkönen.

– Olen todella varovainen käyttämään termiä drip tässä liigassa, jossa sitä ei aidossa merkityksessään ole. Joten ymmärtäkää, että todella tarkoitan sitä. Tämä on kaivattu murunen drippiä jääkiekon dripittömässä maailmassa.

Slangisana drip tarkoittaa upeaa vaatetyyliä tai asukokonaisuutta.

Laineen persoonallinen pukeutuminen hurmasi jo viime kaudella. Kesällä supertähti paljasti Ilta-Sanomille, että upeiden asukokonaisuuksien takana on tyttöystävä Sanna-Mari Kiukas. Positiivisen palautteen jälkeen mihinkään tylsään ei ole enää paluuta.

– Kun pukuleikkiin lähdin, ihan perustyylikäs perusmusta puku on sen jälkeen ollut pannassa. Sehän olisi tylsää kaiken hauskan jälkeen, Laine sanoi kesällä.

Suomalaisista NHL-pelaajista esimerkiksi Roope Hintzin ja Kasperi Kapasen tiedetään pitävän muodikkaista vaatteista.

Heistä kumpikaan ei mahdu Civianin listalle, jossa ei ole Laineen lisäksi muita suomalaisia. Walkerin listalla sijalla kahdeksan on todellinen yllätysnimi.

– Anton Lundellin taskuliina on täydellinen kombo solmion kanssa, ja kuninkaallisen sininen puku on leija. Nelikon pukujen sävyt vielä osuvat yksiin toistensa kanssa hauskasti, Lundellin tummanpunainen solmio sopii täydellisesti Ryan Lombergin pukuun, Walker kehuu Lundellia.

Florida Panthersin Lundell, 21, onkin nousemassa toisella NHL-kaudella liigan eliittiin niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella.

– Nämä miehet näyttävät hyvältä ja uskaltavat näyttää sen. Kymmenen kautta kymmenen, herrasmiehet, Walker ihastelee Floridan pelaajien pukeutumista.

Civianin listalla kasisijalle yltää Carolinan kapteeni Sebastian Aho vaaleanruskealla raitatakillaan.

Viime kaudella Civianin koko kauden listauksessa ”kisan” voitti Bostonin David Pastrnak. Tähän tyylikauteen Laineen lähtö on lentävä, sillä Pastrnak ei enää edes mahdu muotitoimittajien listoille. Laineen sijoitus viime kaudella oli neljäs.

Tällä viikolla Laineen pukeutumista päästään ihailemaan Suomessa. Columbus kohtaa Coloradon perjantaina ja lauantaina runkosarjaotteluissa Tampereen Nokia-areenassa.