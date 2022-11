Kaksimetrinen NHL-jätti hurjasteli hirmuiset tehot – tätä maalia kelpaa katsella

Tage Thompson täräytti hurjat kuusi (3+3) pinnaa.

Tempe

Kesällä Buffalo Sabresin kanssa jättisopimuksen tehnyt jättiläinen Tage Thompson takoi yön NHL-kierroksella hirmuiset tehopisteet: 3+3.

Yli kaksimetrinen, pehmeäkätinen roikale johti Sabresin 8–3-murskavoittoon Detroitista.

Varsinkin hattutempun kruunannutta 7–3-maalia kelaillaan vielä pitkään.

Reilut 17 minuuttia pelannut Thompson laukoi ottelussa peräti yhdeksän kertaa maalia kohti.

Olli Määttä oli Red Wingsin peliaikakuningas ja teki kauden toisen maalinsa. Määtän saldo on nyt komea 2+4 yhdeksässä ottelussa.

Sabres on voittanut yhdeksästä pelistään kuusi. Se on nyt huipputasaisen Atlantin divisioonan kakkosena. Kaikki joukkueet sijoilla 2–7 ovat kahden pisteen sisällä, jumbojoukkue Ottawakin on vain neljän pisteen päässä Buffalosta – ottelun vähemmän pelanneena.