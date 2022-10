Kuva: Jesse Puljujärvi räjäytti pankin hulvattomalla halloween-asullaan

Jesse Puljujärvi vietti halloweenia pukeutuneena elokuvapahikseksi.

NHL-jääkiekkoilija Jesse Puljujärven hassuttelu sosiaalisessa mediassa saa jälleen seuraajalta suun hymyyn. Veikeistä somekuvista ja -videoista tunnettu kiekkoilija jakoi tällä kertaa Instagramin tarinoissa kuvan halloween-asustaan.

Puljujärvi ja hänen tyttöystävänsä olivat saaneet inspiraation asuihinsa Disneyn suosikkielokuvasta Nemoa etsimässä.

Jesse Puljujärvi ja Monica Malinen inspiroituivat Nemoa etsimässä -elokuvasta.

Vuonna 2003 ensi-iltansa saaneessa Oscar-palkitussa animaatiossa vuokkokala Nemo haluaa näyttää kavereilleen ja isälleen, ettei hän kaipaa suojelua ja ui avomerelle, josta Nemo pyydystetään.

Nemo päätyy hammaslääkärin akvaarioon. Siitä alkaa huima pelastustarina.

Halloween-kuvassa Puljujärven tyttöystävä Monica Malinen esittää muovipussiin suljettua Nemoa ja Puljujärvi hammaslääkärin veljentytärtä Klaaraa, jolle Nemoa aiotaan elokuvassa antaa lahjaksi.

Klaaralla on mieleenpainuvan karrikoidut hammasraudat, jollaiset myös Puljujärvellä on kuvassa. Elokuvassa kauhukakara Klaaran kerrotaan tappaneen edellisen lemmikkikalansa. Taustatarina tuo muuten viattomaan kuvaan teemaan sopivan hyisen vivahteen.

Kalateema on hallinnut Puljujärven somea. Aiemmin tässä kuussa Puljujärvi esitteli joukkuekavereidensa kanssa naaraamaansa suurikokoista sampea, jota innostui ihaillen kommentoimaan muun muassa Paula Vesala.

Lue lisää: Jesse Puljujärvi julkaisi kuvan hurjasta saaliistaan – Paula Vesala hämmästeli: ”Herranjestas mikä fisu”

Suomalaiset NHL-pelaajat ovat olleet tänä halloweenina villillä päällä ja panostaneet kunnolla asuihinsa. New Jerseyn Erik Haula keräsi valtavaa ihailua pukeutumalla kuin ilmetyksi Travis Barkeriksi. Hänen vaimonsa Kristen Haula puolestaan esitti Barkerin kumppania, tosi-tv-tähti Kourtney Kardashian Barkeria.

Carolinan Jesperi Kotkaniemi taas pukeutui joukkuekaverinsa kanssa pelottavaksi cheerleaderiksi.

Lue lisää: Suomalainen NHL-pelaaja räjäytti pankin halloween-asullaan – tälläytyi Kardashianin aviomieheksi

Edmontonissa varmasti toivotaan, että sosiaalisen median lisäksi Puljujärvi dominoisi pian myös kaukalossa. Alkukausi on ollut suomalaiselle synkkä, sillä yhdeksässä pelissä on syntynyt vain yksi maali. Se on Puljujärven kauden ainoa tehopiste. Tehotilastossa pakkaslukema on miinus viisi.

Edellisissä otteluissa Puljujärvi on kerännyt jääaikaa noin 12 minuuttia ottelua kohden.