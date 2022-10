NHL-tuomio: Aleksander Barkovilta ei ole nähty tällaista kahdeksaan vuoteen – yllättävä suomalaisnimi takoo tehoja

NHL-tuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Ottawan suoraviivainen kapteeni Brady Tkachuk on latonut maaleja kovalla prosentilla ja liidannut joukkueensa vahvaan alkukauteen. Kesän 2018 varaustilaisuuden kärkinimet ovat olleet alkukauden parhaimmistoa: Rasmus Dahlin (1.), Andrei Svetshnikov (2.) ja Tkachuk (4.). Jesperi Kotkaniemikin (3.) on pelannut Svetshnikovin ja Martin Necasin kanssa yhdessä liigan parhaista ketjuista.

Puheenaihe

Vancouver teki kauden alussa ennätyksen usean maalin johtojen hukkaamisessa. Pohjakerrokseen ennustettu Chicago sen sijaan voitti nyt kolmesti putkeen, vaikka oli kaikissa otteluissa usean maalin tappioasemassa. Vastaavaan on aiemmin nähty vain kahdeksan kertaa liigan historiassa. Kauden 110 ensimmäisestä pelistä 49:ssä toinen joukkue tuli takaa ohi.

Suomalainen

Eetu Luostarisesta tehtiin nelossentterin sijaan kolmosen laituri Floridassa. Paul Maurice näki Luostarisessa top-ysin hyökkääjän. Sitä Luostarinen (7, 3+3) on todella osoittanut olevansa. Anton Lundellin sentteröimä ketju, toisessa laidassa Colin White, karvaa aggressiivisesti, pitää oman pään puhtaana ja tekee Luostarisen johdolla tulosta.

Farssi

Ei kukaan tietysti odottanutkaan, että Tyynenmeren divisioona olisi liigan tasokkain, mutta on se vähän noloa, että kolme joukkuetta samasta divisioonasta on koko liigan hännillä. Vancouver on kyykännyt, Anaheimin projektin tiedettiin olevan vielä vaiheessa, mutta esitykset ovat silti olleet yllättävän surkeita. San Josen heikkous oli näistä odotetuinta. Kolmikko on voittanut 23 ottelustaan kolme.

Yllätys

Boston tiedettiin rutinoituneeksi laatunipuksi, mutta kyllä näin hyvä alku on silti ollut yllätys. Ennen kaikkea siksi, että Bruinsilta puuttuvat Charlie McAvoy ja Brad Marchand. Todella vaikuttava startti kauteen. David Krejci palasi kotimaastaan ihan yhtä hyvänä pelaajana kuin aiemminkin.

Ville Touru

Tähti

Jim Montgomery Bostonissa ja Bruce Cassidy Vegasissa ovat saaneet lentävät lähdöt uusien joukkueidensa peräsimessä. Molemmat porhaltavat konferenssiensa kärkijoukkueena. Vegas ja Boston ovat laatujoukkueita, joilla on tällä kaudella mahdollisuudet mihin vain, vaikka kumpikaan ei herättänyt erityistä etukäteispöhinää.

Puheenaihe

Arizona pelaa varhain lauantaiaamuna ensimmäisen ottelunsa 5 000-paikkaisessa kotihallissaan. Yliopistokampuksen areenan remontti on vielä vaiheessa, ja vierasjoukkueiden pukutilat on sijoitettu kankailla rajaten ”pääareenan” viereiseen harjoituskaukaloon. Näissä puitteissa luistimiaan sitovat viikon sisään mm. Kaapo Kakko ja Floridan sekä Dallasin suomalaiset.

Suomalainen

Sebastian Aho on ollut kauden alun kovin suomalainen. 6 peliin 4+5. Aho on ottanut heti tutun tahtipuikkonsa Carolinan joukkojen johtajana. Viime ottelun ratkaisumaali oli taas yksi komea työnäyte Aholta. Hän väänsi Vancouverin kukkakepin Elias Petterssonin härskisti pois tieltään ja kävi lapioimassa kiekon sisään.

Farssi

Columbuksen ylivoimaprosentti kahdeksan ottelun jälkeen on pyöreä nolla. Ehkä kauden ensimmäinen ylivoimarysä nähdään sitten ensi viikolla Tampereella. Viimeksi kun Patrik Laine saapui Suomeen pelaamaan, hän jysäytti Helsingin NHL-ottelussa hattutempun.

Yllätys

Aleksander Barkovilla oli ennen viime yön peliä 7 otteluun tehot 0+4. Viisi ottelua meni kiikareilla. Tehollisesti Barkovin uran heikoin aloitus kauteen kahdeksaan vuoteen. Silloin syksyllä 2014 maalitili tosin ehti aueta aiemmin. Barkovista ei tarvitse olla huolissaan, mutta yllättävän hiljainen alku yhtä kaikki.

Sami Hoffrén

Tähti

Kaikki sankarit eivät pukeudu viittaan tai NHL-pelipaitaan. Toronto Maple Leafsin päähuoltaja Bobby Hastings on alansa parhaita. Hastings näytti taannoin vierasottelussa, mitä tarkoittaa olla ytimessä 60 peliminuuttia.

Hastingsin nopea reagointi on näkynyt myös suoraan tulostaululla. Marraskuussa 2018 hän ”alusti” Mitch Marnerin maalin.

Puheenaihe

Phil Kesselille tykätään naureskella, mutta Kessel on harvinaisen kestävä jääkiekkoilija. Kuluneella viikolla 35-vuotias jenkkihyökkääjä nousi teräsmiestilaston kärkipaikalle pelaamalla 990. peräkkäisen ottelunsa. Ura on selvässä laskussa, mutta palkintokaapissa on kaksi Stanley Cupia. Hattu päästä.

Suomalainen

Juuso Välimäki on saanut lupaavan alun uusissa ympyröissä. Calgaryssa tie nousi pystyyn, mutta Arizonassa on sauma näyttää. Välimäki on pelannut varmaotteisesti ykkösparissa ja saanut myös tehoja aikaiseksi. Kannattaa seurata 24-vuotiaan puolustajan otteita.

Juuso Välimäki on kerännyt neljässä ottelussa tehot 0+2.

Farssi

Vancouverin kriisi on todellinen. Joukkue alisuorittaa raskaasti ja Bruce Boudreaun jakkara heiluu, mutta keltanokka-GM Patrik Allvin on myös uransa kovimmassa paikassa. Ruotsalaispomo siirtyi kesken viime kauden puikkoihin, eikä alku lupaile suuria. Paine Vancouverissa kasvaa.

Yllätys

Chicagon pelaajat eivät ole selkeästi saaneet seurajohdon memoa, että tällä kaudella otteluita pitää hävitä mahdollisimman paljon, jotta Blackhawks saa suotuisat asetelmat seuraavaan varauslottoon. Tankkausmoodista huolimatta nimetön joukkue otti tällä viikolla neljännen voiton putkeen.