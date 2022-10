Jesperi Kotkaniemen ketju liekehtii tulikuumana NHL:ssä – vasta nyt tuli ensimmäinen takaisku: ”Nenään tekee vähän kipeää”

Jesperi Kotkaniemi pelaa Carolinan huippuketjussa Andrei Svetshnikovin ja Martin Necasin kanssa.

Vancouver

Carolina Hurricanesin Jesperi Kotkaniemi on alkukauden aikana sentteröinyt yhtä NHL:n parhaista ketjuista, olkoonkin, ettei hän itse ole mässäillyt tehopisteillä.

Canesin kakkosketjussa Kotkaniemen (0+2) laidoilla pelaavat Andrei Svetshnikov (7+2) ja Martin Necas (3+5).

– Ihan hyvin on toistaiseksi klikannut. Maaleja on tullut, toivottavasti jatkuu samaan malliin. 5–5-peli on ollut hyvää, olemme päässeet luomaan paljon enemmän kuin olemme antaneet omiin. Se on tärkeää, Kotkaniemi sanoi IS:lle Vancouverissa aamujäiden jälkeen.

Andrei Svetshnikov teki Carolinan avausmaalin.

Hän on nyt itse pelannut pääasiassa tutulla paikallaan keskushyökkääjänä, joka on myös Necasille tuttu ruutu.

– On se vähän luonnollisempi homma minulle kuin laidassa pelaaminen.

Tshekki Necas on 23-vuotias, venäläinen Svetshnikov on Kotkaniemen tapaan 22.

– Samanikäisiä aika lailla kaikki ja eurooppalaisia, niin tulemme hyvin toimeen kentän ulkopuolellakin. Sekin auttaa kentällä. He ovat aika taitavia kavereita. Oma rooli on aika helppo: kiekkoa heidän lapaan, ja koetan olla sellainen kahden suunnan järki siinä keskellä.

– Heillä on taitoa niin paljon, että annan niiden säheltää.

Kakkosketju on siis nuorten miesten hallussa, mutta kesällä Carolina teki isoja peliliikkeitä tuomalla sisään nimenomaan konkariosaamista.

Sisään tulivat niin uusi ylivoiman ykköspakki Brent Burns, 37, kuin myös konkarihyökkääjät Paul Stastny, 36, ja Max Pacioretty, 33.

– Pari kertaa olen ollut pleijareissa, niin kyllä sen huomaa, että siellä tarvitsee kokemusta. Ikinä sitä ei voi olla liian vähän. Kaikki uudet jätkät ovat olleet isoja vahvistuksia. Toivotaan, että he nousevat myös keväällä esiin.

Paciorettya ei vielä edes ole nähty kaukalossa, sillä hän on pelikunnossa nimenomaan vasta keväällä.

Jenkkilaituri on NHL-urallaan tehnyt 850 runkosarjaottelussa 642 (323+319) pistettä ja 74 pudotuspeliottelussa 49 pinnaa (25+24).

– Hän tuo sitten vielä lisää tulivoimaa. Ei tarvitse Teukan (Teräväinen) tehdä kaikkia maaleja, Kotkaniemi väritti.

– En oo tehnyt yhtään vielä, Teräväinen (0+3) huomautti vierestä.

Vierasottelu Vancouverissa oli pitkän vieraskiertueen viimeinen.

– Vähän jännä järjestelmä. Aina alkuun on pieni roadi, mutta tämä on aika pitkä. Välipäivät ovat ehkä vähän puuduttavia. Mielellään pelaisi vähän tiuhempaan tahtiin ja lähtisi nopeammin kotiin, ettei tarvitsisi koko kuukautta painaa täällä, Kotkaniemi sanoi.

Carolina ja Vancouver kohtasivat tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Kotona pelatun kauden avausottelun jälkeen startannut vieraskiertue alkoi 14.10. vierasottelulla San Josea vastaan, minkä jälkeen Hurricanes kohtasi Seattlen (17.10.), Edmontonin (20.10.) ja Calgaryn (22.10.) ennen Vancouveria.

Seattlessa välipäiviä vietettiin joukkueen yhteisellä kalareissulla.

– Muutama tuli, mutta ei järin isoja. Enemmänkin vilu siellä tuli, kun oli sen verran kylmä.

Vancouveria vastaan Carolina tuli luukuista ulos vahvasti, mutta avauserässä Hurricanesilta hylättiin maali, jota seurasi epäonnistunut haasto ja Canucksin ylivoima, josta Vancouver tasoitti.

Sen jälkeen mentiin kohtuu tasapäisesti päätöserään, jossa Carolina karkasi kahden maalin johtoon alle puolessatoista minuutissa.

Kotkaniemen ketju pelasi taas vahvan ottelun, vaikka Canucks pyrki peluuttamaan sitä vastaan omaa ykkösnyrkkiään.

Vitja on paitsi tuottanut paljon enemmän paikkoja kuin antanut vastustajalle myös tähän asti pitänyt maalinsa täysin puhtaana.

Nyt tuli ensimmäinen takaisku. Vancouverin päätöserän maali syntyi, kun kiekko tuli Kotkaniemeä kasvoihin ja putosi siitä J.T. Millerille, joka kavensi illan toisellaan.

– Hyvä voitto. Nenään tekee vähän kipeää, mutta ei siinä mitään.