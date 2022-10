Tämä raju tilanne kertoi vastustajalle paljon Sebastian Ahosta – ”Hän ei saa tarpeeksi tunnustusta”

Sebastian Aho on yksi seitsemästä NHL-pelaajasta, jotka ovat tehneet yli sata maalia syksystä 2019 alkaen.

Vancouver

– Hän pelaa tosi sulavasti kiekolla. Tosi älykäs ja viekas pelaaja, joka tekee jatkuvasti oikeita ratkaisuja. Vaikea puolustettava, kyseessä on niin moniulotteinen pelaaja. Arvostan hänet korkealle, hän pelaa myös tosi vastuullisesti puolustussuuntaan.

Näin sanoo Vancouver Canucksin Curtis Lazar, joka kertoi Ilta-Sanomille arvionsa Sebastian Ahosta.

Lazar pelasi Ahoa vastaan pelasi viime keväänä NHL:n pudotuspelien avauskierroksella ollessaan vielä Bostonissa.

– Siinä sarjassa (Charlie) McAvoy antoi aika kovan pommin, mutta Aho nousi pikatahtia ylös ja jatkoi matkaa. Se kertoo paljon hänen luonteestaan. Kyseessä on pelaaja, joka ei saa tarpeeksi tunnustusta.

Aho pelaa Carolinassa. Hurricanesilla on innokas kannattajakunta, mutta ei se jääkiekon päämarkkinoita ole, mikä vaikuttaa Ahon näkyvyyteen ja saamaan tunnustukseen Pohjois-Amerikassa.

– Se on pelin henki kaikkialla. Me saamme sitä tällä hetkellä ehkä vähän liikaakin, Lazar hymähtää viitaten Canucksin surkeaan alkukauteen.

Vaikka Aho voisi saada suitsutusta enemmänkin, hänen taitonsa tiedetään toki laajalti myös Pohjois-Amerikassa. Älykkään sentterin profiili on suomalaisille jääkiekon seuraajille ollut selvä jo vuosikaudet.

Koska hän on pelaajana niin monipuolinen, yksi asia on ehkä yhä jäänyt turhankin vähäiselle huomiolle.

Aho on yksi maailman parhaista maalintekijöistä.

Jos katsotaan tilastoja vaikkapa syksystä 2019 lähtien, seitsemän NHL-pelaajaa on tehnyt yli sata maalia. Aho kuuluu tähän valiojoukkoon 103 tehdyllä maalillaan. Edellä ovat Auston Matthews, Leon Draisaitl, Aleksandr Ovetshkin, Connor McDavid ja David Pastrnak.

Viime kesänä Aho teki töitä taitovalmentaja Iiro Mäntylän kanssa parantaakseen laukaustaan.

Onko laukaus kehittynyt ja miltä se on peleissä tuntunut?

– No, ihan ok. Voisihan se aina paremminkin mennä. Joka paikasta, jonka saa, pitäisi laittaa kiekko pussiin, Aho sanoo IS:lle.

– Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään kesästä, koetan hioa sitä läpi vuoden ja kehittää laukaustani. Pyrin luomaan itseluottamusta, että uskallan ampua, kun paikka tulee, enkä aina hae sitä syöttöä. Aika alkukaudessa tässä vielä ollaan. Prosessi on koko ajan käynnissä, Aho ruotii.

Aho teki tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa kauden neljännen maalinsa. Sen eteen ei tarvittu ihmeellistä laukausta, vain oikeaan paikkaan meno oikea-aikaisesti – ja illan taisteluparin, ruotsalaistähti Elias Petterssonin päihittäminen.

– Varmaan yksi helpoimmista, mitä olen päässyt tekemään, Aho totesi.

– Siinä oli hyvää taistelua laitojen lähellä meiltä. Kiekko tuli minulle keskelle, laitettiin (Seth) Jarvis niin sanotusti töihin, ja huippuäijänä hän osaa suojata kiekkoa ja jalat ovat nopeat. Ripari sattui tulemaan suoraan lapaan.

Kuinka iso arvo omat maalit ovat Aholle pelissä?

– Pelaan huippuäijien kanssa 5–5-peliä ja ykkösylivoimassa. Oletan, että tulosta pitää tehdä. Jos ei maaleja, niin pitää luoda paikkoja muille ja olla tulosvastuussa.

– Maaleja on kiva tehdä, mutta joukkueen voittoihin auttaminen on ykkösasia.

Aho teki kaudella 2018–19 komeat 38 maalia 68 ottelussa ja viime kaudella 37 häkkiä 79 pelissä. Rajapyykit – kuten 40 maalia – eivät pyöri silti mielessä.

– Ehkä, jos on yksi maali johonkin (tasalukuun), niin saattaa käydä mielessä, mutta hyvin harvoin. Enemmän koetan vain pelata peliä. Tulosta tulee, jos tulee. Pitää luottaa, että tulee.

Suomalaispelaajista Aleksander Barkov teki viime kaudella 39 maalia, Aho ja Roope Hintz 37, Mikko Rantanen 36.

Hintz on noussut liigan eliittiin ja pelaa yhdessä sen parhaista ketjuista Joe Pavelskin ja Jason Robertsonin kanssa.

– ”Hine” on varmaan sen kentän moottori keskellä, hän tuo tosi paljon vauhtia ja suoraviivaisuutta siihen. On ollut kiva katsoa, miten hän on ottanut isoja steppejä pari-kolme vuotta putkeen, Aho sanoo.

– Highlightejä tulee katsottua, ja pari kertaa vuodessa on sitten peli heitä vastaan.

Sebastian Aho on A-luokan maalintekijä.

Hurricanes kohtasi kauden avausottelussaan 12. lokakuuta Columbuksen kotonaan ja voitti 4–1. Sen jälkeen se on kiertänyt lännessä pitkällä vieraskiertueella. Vancouverissa pelattu koitos oli reissun viimeinen. Voitto maistui makealta parin tappion jälkeen.

– Aika pitkä reissu, kuitenkin vain viisi peliä.

– Toki tämä on aika ihanteellinen aika tehdä kauden alussa tällainen reissu. Uudet äijät pääsevät hyvin mukaan joukkueeseen, ja porukka hitsautuu muutenkin, kun ollaan yhdessä.

Kiertueeseen lukeutui muun muassa joukkueen yhteinen kalastusreissu Seattlessa.

– Meidän vene sai lohta ihan kiitettävästi.

Carolina on jo vuosien ajan ollut yksi liigan suosikeista ja on taas lähtökohtaisesti yksi mestarikandidaateista.

Ensin pitää pelata 82 peliä.

Sebastian Aho on tehnyt 4+5 pistettä kuudessa ottelussa.

– Maratonihan tämä on. Playoff-paikkakaan ei missään nimessä tule ilmaiseksi, Aho korostaa.

Hurricanes pelaa kivikovassa itäisessä konferenssissa, jossa kilpailu tuntuu vain tiivistyvän.

– Kova työ vaaditaan. Mielestäni olemme pystyneet tekemään aika hyvää työtä sen eteen, että menemme päivä kerrallaan.

– Tiedän, että se on klisee, mutta se on myös päävalmentajan (Rod Brind’Amour) ihan ykkössanoma. Emme murehdi, mitä on mennyt tai mitä on tulossa. Koetamme vain voittaa päivä kerrallaan.