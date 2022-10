J.T. Millerillä oli yksioikoinen näkemys Vancouver Canucksin fanien protestista.

NHL-seura Vancouver Canucksin alkukausi on ollut umpisurkea. Kuuden ottelun jälkeen kanadalaisseura on liigan ainoa joukkue, joka ei ole voittanut yhtäkään peliä, vaikka se on johtanut yhtä lukuun ottamatta kaikkia otteluitaan jossakin vaiheessa.

Lauantain kotiavauksessa Buffalo Sabresia vastaan katastrofialku sai uusia synkkiä sävyjä, kun Canucksin omat fanit kertoivat mielipiteensä joukkueen räpellyksestä heittelemällä Rogers Arenan jäälle ostamiaan fanipaitoja.

Yksi kovasti kritiikkiä saaneista Canucksin pelaajista on yhdysvaltalaishyökkääjä J.T. Miller. Viime kaudella hirmutehot 32+67=99 paukuttanut Miller palkittiin kesällä uudella seitsemänvuotisella 56 miljoonan dollarin sopimuksella, joka astuu voimaan ensi kesänä.

Myös Millerin alkukausi on ollut vaisu. Ensimmäiseen kuuteen otteluun viime kauden pistenikkari on tehnyt vain kuusi tehopistettä.

Milleriltä kysyttiin maanantaina kommenttia Canucks-fanien protestiin. Vastaus oli tyly.

– Jos he haluavat tulla otteluun, käyttää kaiken sen rahan ja sen jälkeen viskoa tavaransa jäälle, se on heidän oma asiansa. Antaa mennä vaan, minulla on hommia tehtävänä, Miller sanoi TSN:n mukaan.

Canucks jahtaa kauden avausvoittonsa jahtaamista Suomen aikaa varhain tiistaiaamuna Carolina Hurricanesia vastaan.