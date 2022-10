NHL-tuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Jake Oettinger on jatkanut siitä mihin viime keväänä jäi. Kesän sopimus (3x4M) on näillä otteilla todella maltillinen – ja tärkeä Dallasille, jolla on muuten palkkakaton kanssa omat ongelmansa. Tyler Seguin on tosin nyt ollut vähän lähempänä palkkakuittinsa vaatimaa tasoa. Oettinger tarjoaa takuuvarman selkänojan Peter DeBoerin lupaavia otteita esittäneelle nipulle.

Puheenaihe

Toronto kärsi nolon tappion Arizonalle, jota Leafs ei ole voittanut kotonaan varsinaisella peliajalla 20 vuoteen. Melkoinen tilasto. Päävalmentaja Sheldon Keefe joutui jo julkisesti pakittelemaan ja vetämään takaisin ohutta kritiikinpoikastaan joukkueen kärkipelaajia kohtaan.

Suomalainen

Kaapo Kakko. Turkulaisen peli näyttää nyt todella hyvältä. Kemia ketjukaverien Mika Zibanejadin ja Chris Kreiderin kanssa sekin paranee ottelu ottelulta. Pisteitä Kakolta ei silti voi odottaa ihan liikaa, koska ylivoima-aika on Rangersin ykkössuperyksikön takana tiukassa.

Farssi

Kausi Vancouverissa ei ole edes alkanut, mutta paikallinen Canucks on kriisissä. Neljä ensimmäistä peliä toivat neljä häviötä – ja vielä niin, että joka kerta joukkue sössi kahden maalin johdon. Kasvot sukellukselle on antanut kesällä jättisopimuksen tehnyt JT Miller, jonka laiskanpulskea pelailu iski silmään jo harjoituskaudella.

Yllätys

Mitä ihmettä on tapahtunut Minnesota Wildille? Kolmessa ensimmäisessä pelissä oma verkko heilui käsittämättömät 20 kertaa. Wildin ikiaikainen identiteetti on kadonnut. Marc-Andre Fleury, 37, jonka varaan iskettiin maalivahtiosastolla kaikki, ei ole todellakaan onnistunut tolppien välissä.

Ville Touru

Tähti

Hyökkäyspeli. Viime kauden runkosarjassa tehtiin keskimäärin 6,3 maalia ottelua kohden, mikä oli korkein lukema sitten 1990-luvun puolivälin. Tällä alkukaudella verkot ovat pölisseet jo messevät 6,6 kertaa peliä kohden. Tuokaa lisää sulakkeita punalamppuihin!

Boston on tehnyt toistaiseksi eniten maaleja: 5,25 per ottelu. Viime pelissä se kärsi 5–7-tappion Ottawalle.

Puheenaihe

Ensi kertaa sitten syksyn 1996 Joe Thornton ei ole mukana NHL:ssä. Vielä viime kaudella Floridassa pelannut legenda ei ole ilmoittanut lopettamisestaan, ja hänet on nähty pyörimässä San Josessa. 43-vuotias vanha parru on ainakin kaukalossa nykyään jo täysin turha pelaaja, mutta Sharks on myös niin surkea joukkue, että ottaisivat mukaan vaikka ihan fiilistelymielessä.

Suomalainen

Roope Hintzin johtama Dallasin superketju (Joe Pavelski, Jason Robertson) jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäi. Kun DeBoer on vielä tuonut seksin takaisin Starsiin, NHL:n parhaan ketjun roihu sen kuin kuumenee. 90 vai 100 pisteen kausi Hintzille?

Pavelski, Hintz ja Robertson namuttelevat komeita maaleja harva se ilta.

Farssi

Floridan pakisto koki ison menetyksen jo kesällä, kun MacKenzie Weegar kaupattiin. Nyt ykköspakki Aaron Ekblad puolestaan putosi nivusvamman takia pitkäksi ajaksi lasaretiin. Kun vielä Brandon Montour oli sivussa, koko Floridan pakiston yhteenlaskettu cap hit (palkka) oli viime pelissä 8,2 miljoonaa. NHL:ssä on toistakymmentä puolustajaa, jotka tienaavat yksinään enemmän!

Yllätys

Jotkut joukkueet, kuten Winnipeg, ovat ottaneet käyttöön pelaajakohtaiset maalilaulut. Jetsin suomalaispelaajan Saku Mäenalasen valintaa voidaan pitää Kärppien miehelle yllättävänä: Opuksen Live Is Life. Kyllähän tätä NHL-halleissa on soitettu iät ja ajat, mutta Suomessa se tiedetään totta kai Tapparan biisinä.

Sami Hoffrén

Tähti

Kun on aika pelata, pelataan ja kun on aika juhlia, juhlitaan. Mikko Rantanen on sisäistänyt täydellisesti saman mantran, jonka varaan Jukka Jalosen Leijonat vannoo. Rantanen otti Stanley Cupin voitosta kesällä kaiken irti, mutta nyt on jälleen töiden aika. Maailman tämän hetken paras laitahyökkääjä on pistepörssin kakkosena tehoilla 3+6.

Mikko Rantanen on aloittanut kauden neljän ottelun pisteputkessa.

Puheenaihe

Jatketaan vielä Torontosta. Ensin Sheldon Keefe kritisoi tähtipelaajiaan, ja seuraavana päivänä hän kiirehti median edessä korjaamaan sanomisiaan. Tämä kertoo hyvin, millaista nuoralla tanssia valmentaminen Toronton painekattilassa tällä kaudella on. Samalla tapaus kuvastaa, miten herkillä tähtisikermän dynamiikka on.

Suomalainen

Olli Määttä on saanut NHL-uransa tehokkaimman startin kauteen. Kolmeen otteluun mojovat tehot 1+3. Viime kauden saldo (1+7) on tätä menoa äkkiä paperia. Kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja on tuonut Detroitin alakertaan kaivattua jämäkkyyttä, kokemusta ja puolustusosaamista.

Farssi

Suomessa moni asia on aika hyvin, kun vertaa Pohjois-Amerikan meininkiin. Muun muassa SM-liigan kurinpito ottaa tällä hetkellä selvän selkävoiton NHL:n vastaavasta. NHL:n kurinpito on uskomattoman uninen instanssi vuodesta toiseen. Nyt veräjästä luikerteli ulos Jevgeni Kuznetsov yhden ottelun pelikiellolla.

Yllätys

Neljä vuotta sitten Eeli Tolvasesta ilmestyi kirja Snaipperi. Olisiko aika tehdä päivitetty versio Blokkari? Tolvanen on NHL:n blokkitilastossa pakkien seassa 15:s kymmenellä blokillaan. Seuraava hyökkääjä on vasta sijalla 32. Tolvanen, 23, tunnetaan tulisesta laukauksestaan, mutta hän on nykyisin huomattavasti kokonaisvaltaisempi pelaaja.