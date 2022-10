Mikael Granlund häikäisi – tässä NHL:n suomalaispörssin tilanne

Mikael Granlund antoi upeita maalisyöttöjä, mutta Los Angeles Kings haki 4–3-voiton Nashvillestä.

Viime viikolla kahdesti Dallasille hävinnyt Nashville Predators hävisi kolmatta kertaa putkeen, kun NHL-kauden ensimmäinen rankkarikisa kääntyi Los Angeles Kingsin hyväksi.

Predators on pelannut NHL-joukkueista eniten otteluita, viisi. Se aloitti kautensa Prahassa kahdella voitolla San Jose Sharksista.

Kings nousi voittoon kahden maalin takaa-ajoasemasta.

3–3-tasoitus syntyi ajassa 17.52 tasavajaalla. Nashvillen Matt Duchene oli ottanut kaksiminuuttisen huitomisesta kesken joukkueen oman ylivoiman.

Matt Royn tasoitusmaali syntyi, kun Nino Niederreiter lähti hakemaan uutta mailaa hajonneen tilalle, ja Kings hyödynsi tyhjän tilan.

Mikael Granlund oli tuttuun tyyliin Nashvillen hyökkääjien peliaikakuningas (22.17).

Hän alusti Predatorsin kaksi ensimmäistä maalia syötöillään, joista vielä näyttävämpi oli millintarkka lätty Filip Forsbergin 2–1-maaliin.

Aiemmin Granlund vapautti Cody Glassin maalintekoon siirretyn rangaistuksen aikana.

Jatkoajalla suomalaissentteri tarjosi riistollaan Duchenelle mahdollisuuden ratkaista, mutta kanukkitähti ei onnistunut maalinteossa. Niederreiter puolestaan ei onnistunut Eeli Tolvasen nappitarjoilusta.

Juuse Saros torjui 32 kertaa Nashvillen maalilla. Voittomaalikisan ainokaisen hänen selkänsä taakse teki Gabriel Vilardi.

Granlund nousi syötöillään suomalaisten pistepörssin jaetulle kakkospaikalle Dallasin Roope Hintzin kanssa.

Suomalaisia kenttäpelaajia on alkukauden aikana nähty NHL-kaukaloissa yhteensä 27. Heistä 23 on päässyt tehopisteille ja 14 on tehnyt vähintään kaksi pinnaa.

Suomalaispörssi