Börje Salming menetti puhekykynsä – puhkesi itkuun kertoessaan tilanteestaan

Kiekkolegenda Börje Salmingin terveydentila on heikentynyt entisestään. Hän sairastaa ALS-tautia.

Kiekkolegenda Börje Salming on kadottanut puhekykynsä ALS-taudin takia.

Salming kertoi heikentyneestä terveydentilastaan ruotsalaislehti Expressenin artikkelissa, jossa haastateltiin myös hänen Pia-vaimoaan.

Haastattelun aikana Börje Salming kiitti ihmisiä saamastaan tuesta iPadin puheohjelman avulla ja puhkesi sitten itkuun.

Salmingin Pia-vaimo kertoo samassa artikkelissa, että kiekkolegendan sairaus on edennyt nopeasti. Parin arki on nyt monimutkaista, sillä he joutuvat kommunikoimaan keskenään eleiden, halausten ja iPadin avulla.

ALSIN oirekuvaan kuuluu lihasten surkastuminen lähes liikuntakyvyttömiksi. Sairaus rappeuttaa lihasten toimintaa käskyttäviä hermoratoja, ja sairauteen kuuluu olennaisesti myös puhekyvyn menettäminen.

Salmingin yleiskunto on heikentynyt entisestään sen jälkeen, kun hän kertoi taudista julkisuuteen elokuussa. Kiekkolegenda joutuu nyt nauttimaan suurimman osan ravinnostaankin ruokintaletkun avulla.

Salmingin ensimmäiset oireet ilmenivät helmikuussa. Hänen lihaksensa alkoivat tuolloin nykiä oudosti. Jo maaliskuussa hänellä oli vaikeuksia tuottaa selkeää puhetta.

Kesällä Salming sai diagnoosin. Vaimon mukaan Salming katosi sen jälkeen omiin maailmoihinsa. Hän oli väsynyt ja alakuloinen.

– Hän oli niin masentunut, ettei hän pystynyt puhumaan edes minulle. Hän yritti käsitellä asian yksin. Olemme aina olleet todella läheisiä, ja olemme aina puhuneet toisillemme paljon, Pia Salming sanoi Expressenille.

Puolustajalegenda Salming pelasi NHL:ssä 1148 runkosarjan ottelua ja teki niissä komeat tehopisteet 150+637=787.

Salming edusti lähes koko uransa ajan Toronto Maple Leafsia mutta pelasi viimeisen NHL-kautensa Detroit Red Wingsissä kaudella 1989–1990.