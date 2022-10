Kaapo Kakko pelaa NHL:ssä uudella ilmeellä – hammaskin puuttuu

Kaapo Kakko on esiintynyt lupauksia herättävästi NHL-kauden alussa. NY Rangers kärsi Winnipegissä kauden avaustappionsa.

Winnipeg

New York Rangersin Kaapo Kakko, 21, on aloittanut neljännen NHL-kautensa hyvässä vireessä.

Kakko on näyttänyt harjoitusleiriltä asti pelaajalta, joka on ottanut selviä kehitysaskeleita. Paikka kokoonpanosta on löytynyt ykkösketjusta Mika Zibanejadin ja Chris Kreiderin rinnalta.

– Siinä on kaksi aika huippujätkää. Peli on vielä vähän hakemista, mutta puhumme ja koetamme päästä samalle aaltopituudelle. Vähän on vielä minulla tekemistä. He ovat pelanneet pitkään kahdestaan, kun olen vielä ollut muissa ketjuissa, Kakko sanoo.

Ruotsalaistähti Zibanejadin äiti on tunnetusti suomalainen, ja ketjukaveri auttoi aikanaan tulokas-Kakkoa sopeutumaan puhumalla tälle suomea.

Kaksikko puhuu yhä keskenään suomea.

– Kyllä me kuulumiset vaihdamme suomeksi. Jään tapahtumat ja peliasiat käydään englanniksi, niin kaikki ketjussa tajuavat. Eikä se välttämättä ole helppoa käydä suomeksi kaikkia päätypelejä ja muita läpi, jos kieltä ei ole tullut hetkeen käytettyä.

Kauden avausmaali syntyi torstaina Minnesotassa upean soolon jälkeen.

– Kyllä se aina helpottaa. Oli vasta toinen peli. Viime kaudella meni muistaakseni kymmenen peliä, että sain ensimmäisen tehtyä.

Kaapo Kakko veivasi kauden avausmaalinsa torstaina.

Perjantaina Winnipegissä Kakon ensimmäinen maalipaikka tuli avauserässä, kun hän pääsi hyökkäysalueen riiston jälkeen haastamaan maalivahtia Connor Hellebuyckia, joka otti yhden peräti 40 torjunnastaan.

Toisen erän viimeisellä minuutilla Kakko harhautti Jetsin Nikolaj Ehlersin ja eteni laatupaikkaan. Hän yritti vielä tarjota Alexis Lafrenierelle, jonka längistä kiekko valui kuitenkin väljemmille vesille.

Video tilanteesta Twitterissä.

Siinä olisi voinut ehkä laukoa itsekin.

– Sitä olen siitä lähtien miettinyt. Huomasin, että maalivahti pomppaa aika paljon vastaan. Ajattelin, että takatolpalla olisi voinut olla joku laittamassa tyhjiin. Välillä osuu ja välillä ei, Kakko ruotii.

– Nämä on välillä näitä.

Neljästi maalia kohti laukonut Kakko pelasi 17.13 muttei sekuntiakaan ylivoimalla.

Hän kyllä on Rangersin toisessa ylivoimakoostumuksessa, mutta Jets otti vain kaksi jäähyä. Rangersin ensimmäinen ylivoima katkesi Artemi Panarinin huitomisjäähyyn.

Toisen kaksiminuuttisen vaarallinen ykkösviisikko pyöritti kokonaan hyökkäysalueella luoden laatupaikkoja.

– Se on yksi liigan kovimpia ylivoimakenttiä. Hyvältähän se on näyttänyt. Tänäänkin oli lähellä, että olisivat tehneet. Aika hyviä ukkoja siinä on, että ei siitä noin vain kenenkään oteta kenenkään paikkaa. Katsotaan, jos kovan työn kautta pääsisi siihen jossain vaiheessa.

Kakko tunnetaan vahvasta kiekonsuojaustaidostaan. Kuva harjoituskaudelta.

Rangersille ottelu oli kolmas neljään päivään. Winnipegille ottelu oli kauden avaus.

Jets tuli peliin kovaa ja käänsi lopulta tiukan pelin edukseen (4–1, viimeinen tyhjiin), vaikka Rangers vei laukaukset 41–33.

– Tontteja oli. Ei tänään sattunut menemään, ehkä teimme eilen liian monta, Kakko sanoi viitaten 7–3-voittoon.

Henkilökohtaisesti Kakko ei ole asettanut muita tavoitteita kuin ykkösketjussa pysyminen. Peli on maittanut.

– On tuntunut hyvältä. Tänään olin vähän enemmän hapoilla.

– Paljon piti omissa olla hereillä. Vastustaja pyöritti hyvin, ei voi muuta sanoa. Mutta on kulkenut kyllä oma peli, harjoituspelitkin menivät ihan putkeen, Kakko sanoo.

Kakko on tullut uuteen kauteen myös uudella jääkiekkoilijan ilmeellä, sillä yksi etuylähammas on kadonnut.

– Se lähti ensimmäisissä kesätreeneissä. Kesän lopussa otettiin pois.