Kanadalainen NHL-hyökkääjä hehkuttaa legendaarista suomalaisbiisiä – ”Se on mahtava kappale”

Adam Lowry visioi maalikappaleekseen Daruden Sandstormia.

Winnipeg

Daruden ikonisen hittikappaleen Sandstormin sävelet ovat tuttuja urheilutapahtumissa ympäri maailman. On sitä joku ”vaatinut” Suomen kansallislauluksikin.

Ville Virtasen ja Jaakko Salovaaran teos saatetaan pian kuulla myös yhtenä Winnipeg Jetsin maalilauluna.

Jetsin pelaajilla on tällä kaudella omat maalibiisinsä, ja keskushyökkääjä Adam Lowry on kääntymässä valinnassaan suomalaiseen.

Lowry hymyili IS:lle, että toinen vaihtoehto on Dua Lipan Levitating.

– Se on mahtava kappale. Aina kun sitä soittaa kaverien kanssa, mieleen tulevat nuoruusvuodet jääkiekon parissa, Lowry sanoi Sandstormista.

– Siinä on loistava energia. Toivottavasti kuulemme sen kauden aikana muutaman kerran.

Henkilökohtaiset maalikappaleet ovat viime vuosina tullut uutuus eri NHL-kaupungeissa.

– Tämä on ensimmäinen kausi meille tällä tavalla. Hauska juttu. Toivottavasti kuulemme erilaisia kappaleita. Tämä tuo uutta vuorovaikutusta, ja katsojat pääsevät miettimään, miksi kukakin on valinnut minkäkin laulun.

Jetsiin kesällä tulleella uudella päävalmentajalla Rick Bownessilla on takanaan todella pitkä ura. Hänen ensimmäinen valmennuspestinsä oli kaudella 1988–89 alkuperäisessä Winnipeg Jetsissä.

Bownessin aikana Dallasin pelillinen identiteetti oli hapuileva.

Jetsissä 67-vuotiaan valmentajan alku on ollut sikäli erittäin terävä, että syyskuussa Blake Wheeler menetti C-kirjaimen pelipaidastaan. Tällä viikolla selvisi, että Wheeler ei ole kapteenistossa lainkaan. Hän on myös menettänyt paikkansa ykkösketjusta ja ykkösylivoimalta.

Joukkue pelaa ilman varsinaista kapteenia, mutta Lowry sai rintaansa A:n ja on yksi kolmesta varakapteenista Mark Scheifelen ja Josh Morrisseyn kanssa.

Kolmosketjun sentteriä on toki jo pitkään tiedetty arvostetuksi johtavaksi persoonaksi.

– On kiva saada tunnustusta, se on suuri kunnia. Tässä huoneessa on kuitenkin paljon johtajia. Puhuimme siitä jo harjoitusleirin alussa, että tämä on kollektiivi ja kaikki ovat tärkeä osa joukkuetta, Lowry sanoi saamastaan kirjaimesta.

Bowness alleviivasi samaa asiaa omassa lehdistötilaisuudessaan harjoitusten jälkeen. Hän sanoi, että joukkueella ei ole ”leadership groupia” eli johtavien pelaajien ryhmää vaan hän haluaa kaksikymmentä johtajaa.

Jets avasi kautensa 4–1-voitolla New York Rangersista. Bowness ei ollut penkin takana saatuaan koronatestistä positiivisen tuloksen ennen peliä.