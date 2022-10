NHL:ltä tyly viesti Venäjälle

Venäjä ollaan jättämässä ulos NHL:n suunnittelemasta suurturnauksesta.

NHL suunnittelee tällä hetkellä maailman parhaat jääkiekkoilijat kokoavaa maajoukkueturnaustaan World Cupia.

Turnaus on pelattu viimeksi vuonna 2016. Nyt tavoitteena on pelata World Cupia jälleen helmikuussa 2024.

Turnaussuunnitelmiin liittyen huomio on kääntynyt venäläisten kiekkoilijoiden asemaan. Venäjä on suljettu laajalti kansainvälisestä urheilusta Ukrainan sotatoimiensa seurauksensa. Esimerkiksi Kansainvälinen jääkiekkoliitto on sulkenut venäläiset turnauksistaan.

NHL:n suunnitelmissa oli ainakin alunperin saada myös venäläiset vuoden 2024 turnaukseen. Liigan varakomissaari Bill Daly uskoi syyskuun puolivälissä asiaa kommentoidessaan, että venäläiset pääsevät osallistumaan turnaukseen.

– Haluaisimme ajatella niin, ja uskon, että venäläiset pelaajammekin pitäisivät siitä. Haluaisimme heidät mukaan jollain uskottavalla tavalla, Daly sanoi ESPN:lle.

Nyt NHL:n kanta on muuttunut – venäläisten kannalta aiempaa tylymmäksi.

Daly kommentoi aihetta viime viikonloppuna Prahassa, missä hän oli seuraamassa Nashvillen ja San Josen välisiä NHL-kauden avauspelejä.

NHL:n nettisivujen mukaan Venäjää ei otettaisi nykytietojen valossa mukaan World Cupiin. Syynä on Ukrainan sota.

– Ymmärrämme, että tässä tilanteessa Venäjän mukaan ottaminen koetaan kiusalliseksi ja olemme asiasta samoilla linjoilla, Daly sanoi Prahassa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Ruotsin jääkiekkoliiton mukaan eurooppalaiset kiekkoliitot ovat tehneet NHL:lle kantansa selväksi Venäjän osallistumisesta suunnitteilla olevaan World Cupiin.

– Olemme selittäneet heille eurooppalaisesta näkökulmasta, että emme voi pelata venäläistä joukkuetta vastaan, niin kauan kuin sota on käynnissä, Peter Forsberg sanoi Aftonbladetin mukaan.

Forsberg työskentelee Ruotsin kiekkoliitossa, eikä kyseessä ole entinen suurpelaaja.

NHL:n suunnitelmissa on, että vuoden 2024 turnauksessa pelaa kahdeksan maajoukkuetta.