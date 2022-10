NHL-tuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Kauden ensimmäisessä raadissa mukana ovat NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Bostonissa on vanha bändi – tai osa siitä – kasassa vielä viimeisen kerran. Tshekin liigasta ”välivuoden” jälkeen palannut David Krejci naputteli paluuottelussaan kolme tehopistettä. Avausmaali syntyi vanhan tutkaparin David Pastrnakin laukauksen irtokiekosta, Vladimir Putinin pr-mies Aleksandr Ovetshkin seurasi sivusta (0+0, -2).

Puheenaihe

Edmontonin sisääntulo avauksessaan oli surkea. Kausi ehti vanhentua muutaman minuutin, kunnes Leon Draisaitl ja Connor McDavid olivat samassa ketjussa. Käsittämätön duo, joka käänsi tuttuun tyyliin käytännössä kaksin 0–3-tilanteen 5–3-voitoksi. Oilers on liigan erikoisimpia joukkueita valmentajasta riippumatta.

Suomalainen

Jesperi Kotkaniemi aloitti kauden Carolinan kakkossentterinä. Sarja-avaus Andrei Svetshnikovin ja Martin Necasin keskellä oli lupauksia herättävä. Kotkaniemi oli tekemässä esityötä Brady Skjein voittomaaliin ja voitti peräti 69% aloituksistaan.

Farssi

Hockey Canadan karmea sekasotku, väitteet Ian Colesta, Bakersfield Condorsin AHL-joukkueen huoltaja... Kaukalon ulkopuoliset otsikot jääkiekon ja NHL:n liepeillä ovat olleet vastenmielistä luettavaa.

Yllätys

Cup tai ei, Darcy Kuemperin Washingtonista saama sopimus ei vieläkään vakuuta. Kanadalainen ei todellakaan säväyttänyt kauden avauksessa – kuten ei Seattlen Philipp Grubauerkaan, joka hänkin lähti Coloradosta kammosopimuksella ja on sen jälkeen näyttänyt korkeintaan keskinkertaisuudelta.

Darcy Kuemper ei vakuuttanut Capitals-debyytissään.

Ville Touru

Tähti

Carolinan Brent Burns, 37, on kauden mielenkiintoisimpia pelaajia. Viime vuodet menivät masentavassa San Josessa, mutta siirto raikkaaseen huippujoukkueeseen teki selvästi hyvää. Carolinan ykkös-yv:n uudella viivapelotteella on vielä bensaa yhteen tykkikauteen.

Puheenaihe

Joukkueiden keski-iässä on isoa hajontaa. Nuorimman eli Buffalon lukema on 25,0, kun taas keski-iässä yli 30:n ovat menneet jo Pittsburgh ja Washington, joka muuten jää tällä kaudella ulos pudotuspeleistä. Saa ottaa talteen.

Suomalainen

Montako ylivoimamaalia Mikko Rantanen petaa tällä kaudella bravuuriliikkeellään oikealta b-pisteeltä? Veikkaisin noin 40. Pieni liike sisään ja kova ohjurisyöttö jäissä maalinedusmiehen tökättäväksi. Avauspelissä näitä tuli jo kaksi. Artturi Lehkonen tuikkaa näitä tänä talvena sisään ainakin parikymmentä.

Farssi

Patrik Laineella on kuulemma alla mainio kesä, ja maalitilikin avautui heti. Heti perään hän loukkaantui. Käsivamman vakavuudesta ei ole vielä tietoa, mutta Laineessa alkaa olla valitettavasti akuankkamaisia piirteitä näiden jatkuvien vastoinkäymisten kanssa.

Tesoman tykki jätti avausottelun kesken loukkaantumisen takia.

Yllätys

Toronton käsittämätön maalivahtivärväys Matt Murray. Hanskakäden yläkulma vuotaa tunnetusti Murraylla. Montreal sujautti sieltä kolme maalia heti kättelyssä. Murrayn hanskaylä on pomminvarmasti Toronton kauden suuria puheenaiheita.

Sami Hoffrén

Tähti

Väistämätön valinta: Connor McDavid. Edmontonin 25-vuotias keisari kiskaisi avausotteluun hattutempun ja säesti ”perusiltaansa” syöttöpisteellä. McDavid on rikkonut 100 pisteen rajan viisi kertaa. Viime kaudella pörssivoitto irtosi saldolla 44+79=123. Jos vain säilyy terveenä, McDavid pysyy pörssin ykköspaikalla runkosarjan loppuun saakka.

Puheenaihe

NHL:llä on käsissään jälleen hyväksikäyttöskandaali. Tällä kertaa polttopisteessä on kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja Ian Cole, jonka Tampa Bay Lightning hyllytti toistaiseksi. Colen väitetään syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Pohjois-Amerikan lätkäskenen matopurkista luikertelee jatkuvalla syötöllä sairaita tapauksia ja huhuja. Kulttuuri kaipaa ravistelua.

Lue lisää: Kaksinkertainen NHL:n mestari hyllytettiin toistaiseksi – syynä vakavat väitteet

Suomalainen

Eeli Tolvanen aloitti räväkästi kautensa Prahassa. Nashvillen ja San Josen väliset ottelut eivät säväyttäneet, mutta Tolvanen (1+1) oli Nashvillen parhaimmistoa molempina iltoina. 23-vuotiaan hyökkääjän pelaamisessa oli tylyyttä ja määrätietoisuutta. Vahva alku on elintärkeä tehottoman viime kauden jälkeen.

Pensselimies Tolvanen (oik.) aloitti kautensa vahvasti Prahassa.

Farssi

NHL:n ottelulähetykset uudistuivat täksi kaudeksi, kun liiga siirtyi virtuaaliseen laitamainontaan. Kuulostaa kliffalta idealta, mutta avausviikon perusteella vielä on vähän tekemistä. Nykivät mainokset aiheuttavat vähemmästäkin migreeniä. Tässä esimerkki Edmonton–Vancouver-ottelusta.

Yllätys

Nuori ja nälkäinen on voittava yhdistelmä NHL:n neuvottelupöydissä tänä päivänä. Buffalon GM Kevyn Adams päätti palkita Mattias Samuelssonin seitsemän vuoden ja 30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin jatkolapulla. Millä näytöillä? No, ei millään. 22-vuotias jenkkipuolustaja on pelannut 54 NHL-ottelua (0+12). Voi olla, että Samuelsson on joku kaunis päivä edullinen pelaaja 4,3 miljoonan keskipalkallaan. Tai sitten ei.