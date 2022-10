Ruotsalaispelaaja solmi 30 miljoonan NHL-sopimuksen – maalitili edelleen avaamatta

Mattias Samuelsson teki pitkän sopimuksen.

Ruotsalaispuolustaja Mattias Samuelsson on tehnyt Buffalo Sabresin kanssa seitsemänvuotisen jatkosopimuksen, jonka arvo on 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Summa on nykykurssilla lähes sama euroina.

Samuelsson, 22, pelasi Sabresissa jo kahdella viime kaudella, mutta hän ei ole vielä onnistunut tekemään avausmaaliaan NHL:ssä. Hän nappasi debyyttikaudellaan 12 ottelussa yhteensä kaksi syöttöpistettä. Viime kaudella hän pelasi 42 ottelua tehoin 0+10.

Mattias Samuelssonin isä Kjell Samuelsson pelasi NHL:ssä yli 800 ottelua 1985–1999 edustaen New York Rangersia, Philadelphia Flyersia, Pittsburgh Penguinsia ja Tampa Bay Lightningia.