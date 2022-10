Aatu Räty, 19, sai nauttia yksin luksuksesta, kun NHL-joukkue oli muualla – ”Elin kuin Cristiano Ronaldo konsanaan”

Keskushyökkääjä Aatu Räty antoi vahvoja näyttöjä NHL-leirillä. 19-vuotias lupaus on kauden kiinnostavimpia suomalaispelaajia.

Aatu Räty pelaa New York Islandersin organisaatiossa.

Vancouver

Aatu Räty ei mahtunut New York Islandersin NHL-kauden avausmiehistöön.

Kyseessä ei ole suuri yllätys, sillä Islesin GM Lou Lamoriello haluaa usein kasvattaa pelaajansa NHL-ruutuihin AHL:n kautta.

Räty, 19, antoi kuitenkin vahvat näytöt. Lamoriello sanoi maanantaina medialle, että AHL:ssä kauden starttaavat Räty, Simon Holmström ja William Dufour näyttävät valmiimmalta NHL-tasolle kuin seura kenties odotti.

– Tosi kiva kuulla. Rosteri ja kilpailu ovat kivenkovia. Kun en mahtunut avausrosteriin, tavoitteena on olla se jätkä, joka saa seuraavana kutsun ylös, Räty sanoo Ilta-Sanomille.

Räty on saanut positiivista palautetta myös seurajohdolta ja valmennukselta.

– Hyvää palautetta on tullut. Tykkään kuitenkin siitä, että mitään lupauksia, jotka on vaikea täyttää, ei ole annettu. Se on niin hetkestä kiinni, missä kukin milloinkin menee heidän rankingeissaan. Ei ole tullut turhaa toivoa tai toiveiden murskausta.

Aatu Räty kamppaili New Jersey Devilsin kärkivarauksen Simon Nemecin kanssa.

Maanantaina Bridgeportin AHL-joukkueen kanssa ensi kertaa tänä syksynä harjoitellut Räty pääsee tiistaina katsomaan asuntoa, joka tuli tupsahti tarjolle valmentajan tuttavan kautta. Erinomainen uutinen: tarjolla on luotettavaksi tiedetty vuokranantaja ja asunto.

Räty pelasi NHL:n harjoitusleirillä kolmessa ottelussa. Viimeisessään New Jersey Devilsiä vastaan hän oli kentän parhaimmistoa ja teki avausmaalinsa NHL-joukkueen riveissä.

– Tosi hyvältä maistui. Kaksi ensimmäistä peliä menivät vähän pienemmässä roolissa, ja paikkoja ei juurikaan ollut. Oli kiva onnistua tuommoisessa hyvässä suorituksessa. Muuten ne olivat pitkälti aloitusvoittoja, hyviä sijoittumisia ja pienempiä pelillisiä juttuja.

– Nekin ovat tärkeitä, mutta on se kiva olla kentällä, kun tehdään maaleja – ja tehdä itse maali. Ei pre-seasonilla hirveästi viitsi tuuletella, mutta kyllä siitä sisäisesti tuli hyvä fiilis, Räty myhäilee.

Hän ei ota stressiä kauden alusta AHL:ssä vaan ymmärtää kypsästi, että Bridgeportissa on hyvä totutella peliin ja antaa näyttöjä.

Kärppien kasvatti kävi Islandersin NHL-leirillä jo vuosi sitten. Siitä oli nyt iso apu.

– Tunsin nyt päävalmentajan (Lane Lambert), huollon, pelaajat ja muut. Vaikka viime vuonnakin meni hyvin ja oli kivaa, niin on se rankkaa muistella 50–100 uutta englanninkielistä nimeä. Alussa oli paljon liikkuvia asioita, joissa tarvitsi apua. On kivempi pyytää apua, kun tietää nimet ja kasvot ovat tuttuja.

Islandersin organisaatiossa pelaavat suomalaisista lisäksi Robin Salo, 23 ja Otto Koivula, 24.

Salo aloittaa kauden NHL:ssä pelaavassa pakkikuusikossa. Koivulan kausi alkaa Rädyn tapaan farmissa.

– Tosi hyviä tyyppejä. Viime kauden alussa jännitti, kun he ovat viitisen vuotta vanhempia, että miten se lähtee liikkeelle. (Leo) Komarovkin oli silloin täällä, mutta hänen kanssaan suhde olisi varmastikin ollut erilainen, kun ikäero on niin iso. Emme varmaan samalla tavalla hengailisi.

– Robin ja Otto, joka on ollut täällä vielä pidempään, ovat olleet valtava apu. Välillä huomaa alkavansa ajattelemaankin englanniksi, niin on kiva puhua suomea. Meillä on paljon yhteisiä kiinnostuksenkohteita ja voimme käydä esimerkiksi golfaamassa.

Robin Salo aloittaa kauden New York Islandersin takalinjoilla.

Vuoden takaisen leirin lisäksi Räty kävi viime kaudella uudestaan Islandersin riveissä keväällä, kun SM-liigakausi oli päättynyt.

Kuten kaikki jääkiekkoa seuraavat tietävät, Räty pelasi SM-liigassa huippukauden siirryttyään Kärpistä Jukureihin. Olli Jokisen alaisuudessa hän sai pelata unelmiensa roolissa. Vastuuta tuli kaikissa tilanteissa, oli Jukurit sitten tappiolla tai johdossa.

Räty sai Jukureissa monin tavoin tärkeää oppia. Kopin valmennuskieli oli englanti, mikä auttoi nimenomaan kiekkosanaston sisäistämisessä. Apuvalmentaja Sergei Krivokrasovilta Räty otti talteen kiekonkäsittely- ja teränkäyttöharjoitteita, joita hän tekee yhä harjoitusten jälkeen.

Runkosarjan kakkosen kausi päättyi kirvelevästi puolivälierien seiskapelissä KooKoota vastaan.

Räty myöntää, että lähtö kohti uutta ei ollut kuluttavan kauden jälkeen helppoa.

– Olihan se tosi raskasta. Kausi loppui Jukurien kanssa ja tulin Ouluun. Näin pitkästä aikaa kavereita ja läheisiä, mutta tiesin, että kunhan viisumi leimataan, tulee lähtö tänne.

– Reenasin yläasteen ja lukion aamujäillä kahdeksalta aamulla. Vaikka lätkä on ihan parasta, niin siinä olisi ehkä halunnut vain olla rauhassa. Takana oli tosi pitkä liigakausi, joka oli päättynyt isoon pettymykseen.

Räty kuitenkin tiesi, että hänen täytyy pitää itsensä absoluuttisessa huippukunnossaan AHL:n pudotuspelejä varten.

– Motivaatio oli kova päästä näyttämään siellä, mutta olisi myös tehnyt mieli käsitellä asioita. Joukkueen kausi Jukureissa oli niin mahtava, vaikka hävisimmekin. Pojat lähtivät Barcelonaan, minä reenailin kylmässä Oulussa, Räty naurahtaa.

Aatu Räty siirtyi viime syksynä Jukureihin, kun rooli Kärpissä jäi pieneksi.

Kylmä Oulu ja koulujäät muuttuivat pian melko erinäköiseksi maisemaksi, joka sekin hymyilyttää Rätyä.

NHL:n ja AHL:n Islanders olivat molemmat pelaamassa vieraissa, kun Räty saapui maahan. Hän sai maistaa NHL-luksusta poikkeuksellisella tavalla.

– Olin New Yorkissa kivassa hotellissa ja totuttelin aikaeroon. Islandersin mahtavat treenitilat olivat omassa käytössä, kokki teki ruokaa. Siinähän eli kuin Cristiano Ronaldo konsanaan.

– Vaikka huippupuitteet on AHL:ssäkin, niin kyllä se antoi lisämotivaatiota. Aika helppoa elämää. Siinä sain kropan taas käyntiin.

Räty pelasi Bridgeportissa kahdessa runkosarjapelissä (0+0) ja kuudessa pudotuspelikamppailussa (1+3).

Pudotuspelien avauskierroksella Providencea vastaan hän syötti avauspelin jatkoaikamaalin ja teki sarjavoiton ratkaisseessa toisessa pelissä jatkoaikamaalin. Toisella kierroksella Islanders putosi Charlotte Checkersille.

Rädyn kausi 2021–22 oli paketissa 17. toukokuuta.

Happeakin olisi voinut ottaa.

– Kävi se klassinen. Mietin, että nyt huilataan. Löysin itseni reenaamasta joka päivä.

– Lähdin sitten tyttöystävän kanssa Kreikkaan, mutta kyllä sielläkin tuli tennistä pelattua. Vähän helpompaa se kuitenkin oli.

Kesä oli tänä vuonna sikäli poikkeuksellinen, että elokuussa pelattiin viime vuodenvaihteessa keskeytetyt nuorten MM-kisat.

– Suomen liigan kesät ovat aika lyhyitä, mutta kausi on kuitenkin kevyempi. Kaksi kolmesta liigakaudestani asuin kotikaupungissa. Se on suht kevyttä mentaalisesti. Pidin kauden jälkeen 2-3 päivää taukoa. No, yhden kauden jälkeen oli nielurisaleikkaus. Kun siitä palauduin, heti jatkuivat hommat.

– Nyt piti vähän rytmittää MM-kisojenkin takia. Sitä sanotaan, että kauteen ei voi mennä niin, ettei ole hirveä hinku pelata. Kausi on niin pitkä, että jos edelliskautta ei ole saanut kunnolla nollattua, runko alkaa katketa tammi-helmi-maaliskuussa.

” Kävi se klassinen. Mietin, että nyt huilataan. Löysin itseni reenaamasta joka päivä.

Elokuun kisat tarjosivat siellä pelanneille NHL-lupauksille oivan valmistautumisen syys-lokakuun leireille.

– Se auttoi paljon. NHL-leireillä on monesti niin raskaita luistelusettejä, että siellä lonkankoukistajat paukkuvat. Varsinkin minulla, kun se ei vielä ole vahvuus. Jotkut hyvät luistelijat voivat joskus vetää 90-prosenttisella vauhdilla. Minun täytyy vetää täysillä, että pysyn mukana.

– Pysyinkin kyllä mukana, mutta äärirajoilla piti mennä. Hyvä, että pysyin kunnossa.

Luistelu on ollut aina Rädyn kehityskohde. Viime vuosina on ollut nähtävillä selvää kehitystä.

– Olen sitä harjoitellut vähintään yhtä lailla kuin muut, luultavasti paljon enemmänkin kuin monet. Joskus tuntui, että vitsi, auttaako tämä harjoittelu luisteluun? Kaikessa muussa tuntui kehittyvän, mutta ei siinä. Hyvä, että se on nyt alkanut paranemaan, ja varmasti paranee vielä paljon.

Yksi Pohjois-Amerikkaan lähtevien pelaajien suurimmista haasteista on kasvavat pelimäärät ja se, miten fyysisen kunnon lisäksi pitää pystyä lataamaan itsensä mahdollisimman hyvin vielä tiheämpään tahtiin.

Elokuun nuorten MM-kisat auttoivat Aatu Rätyä olemaan valmis NHL-leirillä.

Räty kuitenkin muistuttaa saaneensa viime kaudella hyvää valmiutta Pohjois-Amerikan kiekkokalenteriin.

– Liigassa on paljon harkkapelejä ja päälle tulivat kaikki maaottelut. Ne antavat ihan hyvää perspektiiviä, ja sain semmoisen noin 70 pelin kauden alle.

– On totta, että jos liigakauden aikana ei maajoukkuetauoilla ole hommissa, niin pelejä on tosi paljon vähemmän, jos vertaa nyt meidän ohjelmaan.

Bridgeport Islandersin AHL-kausi alkaa perjantaina. Heti lauantaina on edessä kauden toinen peli. Edellisistä panoksellisista seurajoukkuepeleistä on jo pitkä aika.

– Odotan perjantaita ihan hirveästi.