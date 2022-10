Jarmo Kekäläinen jysäytti jättipaukun – lataa nyt suorat sanat kriitikoille

Johnny Gaudreaun hankinta oli iso voitto ja parasta mahdollista pr:ää Jarmo Kekäläisen johtamalle Columbus Blue Jacketsille.

NHL:n pistepörssin viime kauden kakkonen Johnny Gaudreau siirtyi kesällä Columbukseen ison kohun saattelemana.

Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen teki vapaiden agenttien markkinoilta kaappauksen, joka oli Columbuksessa ennennäkemätön.

Tämän statuksen pelaajat, ja vieläpä tällaisen kauden jälkeen (40+75), liikkuvat ylipäätään varsin harvoin vapailla papereilla.

Nyt kausi on alkamassa. Kekäläinen sanoo, että Gaudreau tuo joukkueeseen paitsi supertähtistatuksen pelaajan, myös erinomaisen esimerkkipelaajan, joka on jo pelannut kovan uran mutta haluaa yhä kehittyä. Urheilijan ja joukkuepelaajan, joka näyttää muille eteen.

– Jäällä hän tuo ison muutoksen 5–5-hyökkäyspelaamiseen, ylivoimaan ja vastaavaan. Artemi Panarin oli aiemmin joukkueessamme varmaan lähimpänä samaa kaliiberia. Hän on todella huikea pelaaja, nyt saamme vastaavan tilalle ja pitkäksi aikaa, Kekäläinen sanoo Ilta-Sanomille.

– Kaupungille ja faneille on huikea juttu, että olemme nyt tällä puolella tätä yhtälöä eikä jauheta paskaa, että meiltä vain lähtee jätkiä, vaikka osaa emme edes halunneet pitää.

Niin. Kekäläinen on perannut turhautumistaan samaan puheenaiheeseen jo useita kertoja.

Johnny Gaudreau siirtyi Columbukseen.

Pureudutaan siihen kuitenkin vielä. Miltä hankinta tuntui tunnepuolella ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että organisaatio pääsi näyttämään houkuttavansa myös NHL-tähtien kuohkeinta kermaa?

– Tämä nykymaailma on sellainen. Kun joku sosiaalisessa mediassa laukoo, että ”ei kukaan halua pelata siellä”, niin yhtäkkiä se on totta, vaikkei asialle ole minkäänlaista perustetta, Kekäläinen aloittaa.

Kekäläinen linjaa, että Columbus on huikea urheilukaupunki ja muistuttaa kaupungin olosuhteista, urheilukulttuurista ja yleisömääristä eri lajeissa.

NHL:ää kaupungissa on pelattu vuodesta 2000.

– Kun olimme neljä kertaa peräkkäin playoffeissa – jolloin emme saavuttaneet tarpeeksi menestystä, hallissa oli käsittämätön fiilis. Meidän fanit ovat huikeita. Joka väittää, ettei Columbus ole jääkiekkokaupunki, ei ole ikinä ollut meidän matsissa.

– Näitä riittää, jotka jostain äidin kellarista huutelevat internetissä juttuja. Ei ole kiekkokaupunki tai sitä ja tätä. Sille jutulle ei ole perusteita. Siksi se ottaa vähän pannuun.

Kekäläinen on toiminut Columbuksen GM:nä helmikuusta 2013 lähtien.

– Tämä on yksi nopeimmin kasvavia kaupunkeja koko maassa. Turvallinen ja erittäin viihtyisä. Harmittaa ihmisten puolesta, että tällaista jargonia liikkuu mediassa ja varsinkin sosiaalisessa mediassa.

Gaudreau puhui niin kaupungista kuin seuraorganisaatiostakin niin vilpittömän ylistävään sävyyn, että ehkä hänen hankintansa muuttaa ainakin joidenkin näkemyksiä.

– Toivotaan. Tervetuloa vaan kaikille käymään meidän matsissa. Täällä on todella makeasti rakennettu Arena District: on ravintoloita, baareja ja hotelleja. Meidän hallimme on 20 vuotta vanha, mutta ihan saatanan hieno edelleen.

– Se on hyvin ylläpidetty ja viihtyisä. Fiilis matseissa on todella hyvä. Kannattaa vierailla Columbuksessa ennen kuin antaa lausuntoja.

Areenan pukukoppitilat ja muut pelaajien sosiaali- ja työtilat on viimeistelty tänä vuonna täysin uudenveroisiksi.

Columbuksen Kirill Martshenko juhlimassa maalia kotiyleisön kanssa harjoitusottelussa Pittsburghia vastaan.

Gaudreaun hankinta on tuonut uutta positiivista virettä Blue Jacketsin ympärille kaikin tavoin.

Valtaosassa kausiennakoita Columbus on yhä sijoitettu liigan alakastiin. Joukkue on kuitenkin yksi vaikeimmin ennakoitavia. Se voi olla vielä liian vihreä pudotuspelijahtiin, mutta kaiken mennessä nappiin pudotuspelit eivät todellakaan ole mahdottomuus.

Paikka kevään isoissa peleissä on myös seurajohdon mielessä. Olkoonkin, että Kekäläinen ja kumppanit tietävät tasan tarkkaan, että tämän joukkueen menestysikkuna aukeaa kunnolla vasta tulevien vuosien aikana.

Columbuksen rakennusvaihetta voi verrata idän joukkueista esimerkiksi Ottawaan ja Detroitiin.

– Lisäisin mainittuihin joukkueisiin vielä New Jerseyn, Kekäläinen huomauttaa.

– Nämä seurat ovat aika samalla aikajanalla meidän kanssamme. On mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu. Loppu viimein kaikki on kiinni siitä, millaisia askeleita pelaajat ottavat.

55 NHL-ottelua urallaan pelannut Kekäläinen, 56, on toiminut liigassa pukuosastolla 1990-luvun lopusta lähtien.

– Olen nähnyt sen niin monta kertaa, että kun joukkueen runkopelaajat ja ydin pystyvät ottamaan isoja askeleita eteenpäin, koko joukkue seuraa samaa esimerkkiä ja ottaa harppauksia.

– Ottawassa oli Marian Hossan, Daniel Alfredssonin ja Zdeno Charan kaltaisia liidereitä. He toivat esimerkin joukkueeseen. Kun heistä tuli joka vuosi parempia, joukkue meni pitkälle, voitti President’s Trophyn (runkosarjan 2002–03) ja sellaista.

Kekäläinen toimi Ottawassa 1999–2002 ennen kuin siirtyi St. Louis Bluesiin, jossa yleni apu-GM:ksi 2005.

– St. Louisissa oli Alex Pietrangelon, David Perronin, David Backesin ja T.J. Oshien kaltaiset samanlaiset pelaajat, jotka menivät joka vuosi isoja askeleita eteenpäin.

Kekäläinen työskenteli St. Louisin apulais-GM:n pestinsä jälkeen Jokerien toimitusjohtajana ennen kuin sai paikan Columbuksen GM:nä.

Toinenkin vaihtoehto on.

Sellainen, jolloin on vaikea odottaa menestystä.

– Jos käy niin päin, että runkopelaajat ovat tyytyväisiä NHL:ssä oloon ja tulotasoonsa, joukkueen kehitys voi yhtäkkiä tyssätä, Kekäläinen sanoo.

– Sen takia on tärkeää, että sekä joukkueen rungolla että varatuilla pelaajilla on draivi tulla koko ajan paremmaksi. Siinä piilee iso vaara, jos on näin ja näin monen miljoonan tilipussiin tai vaikkapa 400 pelattuun peliin tyytyväinen.