Kymmenen terävää ennustusta NHL-kauteen – suomalaistähdet kohtaavat finaalissa, Selänne ja Kurri saavat seuraa

NHL-kausi käynnistyy tänä viikonloppuna.

NHL-kaudesta on luvassa suomalaisittain komea.

IS listasi kymmenen rohkeaa ja vähemmän rohkeaa ennustusta NHL-kaudesta 2022–23.

Finaaleissa nähdään suomalaistähtien kohtaaminen

Mikko Rantanen toi Stanley cup -pokaalin Nousiaisiin heinäkuussa 2022.

NHL:n loppuotteluissa nähdään runsaasti suomalaisväriä, kun hallitsevien mestarien Mikko Rantasen ja Artturi Lehkosen tähdittämä Colorado Avalanche jyrää taas lännestä finaaleihin.

Idässä kolmen suomalaissentterin Aleksander Barkovin, Anton Lundellin ja Eetu Luostarisen Florida Panthers tekee tampat. Se on oppinut hurjan runkosarjan jälkeisestä pudotuspelisukelluksestaan. Vaikka materiaali ei ole yhtä laaja kuin viime keväänä, uuden päävalmentajan Paul Mauricen johdolla Panthers taistelee tiensä finaaleihin raastavien ottelusarjojen jälkeen.

Spencer Knight ryövää ykkösvahdin paikan

Panthers joutuu kiusalliseen tilanteeseen, kun kymmenen miljoonan dollarin keskikausiansioilla torjuva Sergei Bobrovski syrjäytetään huojuvalta jakkaraltaan. Viime kaudella 32 ottelussa torjunut supertalentti Spencer Knight saa entistä enemmän vastuuta runkosarjassa, kaappaa keväällä ykkösvahdin tontin ja loistaa pudotuspeleissä.

Toronton maalivahtiruletti osuu

Miten Toronton uusi maalivahtikaksikko onnistuu?

Toronton uusi maalivahtitandem Ilja Samsonov–Matt Murray onnistuu ja muodostaa luotettavan selkänojan. Kevään pudotuspeleissä torjuntavastuuta kantaa Samsonov, ja Leafs onnistuu vihdoin ja viimein voittamaan pudotuspelisarjan. Moni odottaa mestaruusjunan olevan siinä vaiheessa pysäyttämätön, mutta kannua saadaan yhä odottaa.

Evander Kane täräyttää 50 maalia

Edmonton Oilersin suunnan viime kaudella kääntänyt voimahyökkääjä pysyttelee poissa kohuista ja lataa tähtisenttereiden Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin rinnalla 50 maalia. Parhaalla NHL-kaudellaan 30 maalia latonut voimanpesä antoi ensimakua viime sesongilla, kun hän teki runkosarjassa 22 maalia 43 peliin ja pudotuspeleissä huimat 13 maalia 15 pelissä.

Selänne ja Kurri saavat seuraa

Floridan Aleksander Barkovilta odotetaan taas kovaa kautta.

Vähintään toinen kaksikosta Aleksander Barkov–Mikko Rantanen onnistuu puhkaisemaan sadan tehopisteen rajan ja nousee harvinaiseen suomalaiskerhoon. Molemmat olivat jo viime kaudella lähellä ja olisivat täydet 82 peliä pelatessaan todennäköisesti onnistuneet.

On myös hyvä syy olettaa, että kovan 40 maalin rajan puhkaisee useampi suomalainen. Tähän kykenevät niin Roope Hintz, Barkov, Rantanen ja Sebastian Aho kuin Patrik Lainekin.

Cale Makar latoo sata pistettä

Roman Josi pääsi viime kaudella lähelle. Nyt Coloradon tähtipakki, Calgaryn oma poika Cale Makar tekee tempun, jossa on viimeksi onnistunut Brian Leetch kaudella 1991–92. Vaatimaton supermies rikkoo käsittämättömän sadan tehopisteen rajan puolustajan paikalta.

Dallasin suomalaistähdet säkenöivät

Roope Hintz, Dallas Stars.

Roope Hintz ja Miro Heiskanen saavat viimein enemmän myös Pohjois-Amerikan laajuista huomiota. Hintz parantaa entisestään viime kauden huippusaldostaan ja rikkoo tehot 40+40. Dallasin toimistolla on hikiset paikat, kun Hintzille yritetään saada sorvattua tämän ansaitsema jättisopimus. Kärkipuolustaja Heiskanen jatkaa huipputasollaan, kasvanut ylivoimarooli näkyy pistemäärän kasvussa yli 50:een.

Chicago ”voittaa” peräpään kisan

Chicago Blackhawks saa sen mitä organisaatio haluaa ja jää liigan jumboksi, vaikka johtotähti Patrick Kane paiskookin syyskaudella paljon pisteitä ennen kuin siirtyy uuteen ympäristöön tavoittelemaan uransa neljättä Stanley Cupia. Blackhawks saa jumbosijansa ansiosta parhaan todennäköisyyden voittaa varauslotto ja Connor Bedard, mutta ovatko kiekkojumalat armollisia härskille tankkaajalle?

Justin Danforth lyö läpi

Justin Danforth pelaa Columbuksessa.

Rauman Lukossa 2018–20 SM-liigaa dominoineen Justin Danforthin, 29, hieno ja nousujohteinen tarina jatkuu. Vakuuttavasti harjoituskaudella esiintynyt Danforth ottaa vakiopaikan Columbus Blue Jacketsin kokoonpanosta ja lyö läpi. Haarukassa on 40–50 tehopisteen kausi.

Vegas pettää taas

Kasinokaupungissa on raaputettu pikavoittoja ja tehty äkkipikaisia päätöksiä. Tuhkimotarinasta on tullut maineeltaan kylmä ja inhottukin seura, jonka joukkueen henkeä on epäilty.

Viime kauden suurin floppi ei laatutyötä Bostonissa tehneen Bruce Cassidynkaan alaisuudessa onnistu pelaamaan kivikovan materiaalinsa edellyttämällä tasolla ja jää taistelemaan viimeisistä pudotuspelipaikoista.